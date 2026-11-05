Exportaciones, déficit fiscal, actividad económica, salario y desempleo en Uruguay en números

Síntesis de los principales indicadores relativos a la actividad económica en Uruguay conocidos la última semana

US$ 1.089 millones En octubre, las solicitudes de exportación de mercaderías —incluidas las zonas francas— totalizaron US$ 1.089 millones, un incremento de 1% frente a igual mes del año pasado.

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Con envíos por US$ 229 millones, un 37% más en la comparación internanual, la celulosa fue el principal rubro. Le siguió la carne bovina con US$ 210 millones (-4%) y los productos lácteos con US$ 118 millones (21%), informó Uruguay XXI.

0,8% En agosto, el Indicador Mensual de Actividad Económica (IMAE) —que resume la actividad de las distintas ramas de la economía— registró un aumento de 0,8% en la comparación con el mismo mes de 2025.

Sin embargo, bajó 1,1% en la medición desestacionalizada que compara con el mes previo y se mantuvo (0,0%) en tendencia-ciclo.

–4,7% El déficit fiscal de todo el sector público anual se mantuvo a setiembre, al comparar con el año móvil a agosto. Se ubicó en el equivalente a 4,7% del Producto Interno Bruto en los 12 meses cerrados en setiembre —sin considerar los ingresos extraordinarios por el Fideicomiso de la Seguridad Social—, como en el año móvil a agosto.