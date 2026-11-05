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    Exportaciones, déficit fiscal, actividad económica, salario y desempleo en Uruguay en números

    Síntesis de los principales indicadores relativos a la actividad económica en Uruguay conocidos la última semana

    Celulosa producida por UPM en Uruguay.&nbsp;

    Celulosa producida por UPM en Uruguay. 

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    Búsqueda | Redacción Búsqueda
    Por Redacción Búsqueda

    US$ 1.089 millones

    En octubre, las solicitudes de exportación de mercaderías —incluidas las zonas francas— totalizaron US$ 1.089 millones, un incremento de 1% frente a igual mes del año pasado.

    Con envíos por US$ 229 millones, un 37% más en la comparación internanual, la celulosa fue el principal rubro. Le siguió la carne bovina con US$ 210 millones (-4%) y los productos lácteos con US$ 118 millones (21%), informó Uruguay XXI.

    0,8%

    En agosto, el Indicador Mensual de Actividad Económica (IMAE) —que resume la actividad de las distintas ramas de la economía— registró un aumento de 0,8% en la comparación con el mismo mes de 2025.

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    Sin embargo, bajó 1,1% en la medición desestacionalizada que compara con el mes previo y se mantuvo (0,0%) en tendencia-ciclo.

    –4,7%

    El déficit fiscal de todo el sector público anual se mantuvo a setiembre, al comparar con el año móvil a agosto. Se ubicó en el equivalente a 4,7% del Producto Interno Bruto en los 12 meses cerrados en setiembre —sin considerar los ingresos extraordinarios por el Fideicomiso de la Seguridad Social—, como en el año móvil a agosto.

    –0,43%

    El salario medio tuvo un incremento nominal de 0,1% en setiembre, respecto al mes previo. Como la inflación fue mayor, se produjo una pérdida de poder adquisitivo (–0,43%).

    Pese a ese descenso, si se compara con diciembre, el salario real subió casi un 1%.

    10,8%

    En julio-setiembre, el desempleo promedio nacional se ubicó en 7,1% de la población económicamente activa, y exactamente la mitad de los departamentos registraron tasas por encima de ese guarismo. Los extremos fueron Flores (3,3%) y Durazno (10,8%).

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