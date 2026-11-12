Foxsys incursiona en la bolsa con emisión en unidades indexadas

La primera serie se prevé que salga al mercado sobre finales de este mes, a través de Bevsa, por hasta 24.277.177 UI

Foxsys S.A.S., empresa de tecnología especializada en portería y seguridad, ya recurrió en años recientes al mercado de valores para obtener fondeo, a través de Crowder, la plataforma de financiamiento colectivo operativa en el país. Ahora tiene previsto volver a emitir, en este caso obligaciones negociables (ON), en la Bolsa Electrónica de Valores (Bevsa).

Registrate gratis y seguí leyendo Accedé a artículos gratuitos y newsletters de Búsqueda y Galería. Registrarme Iniciar sesión Disfrutá de acceso ilimitado a todo el contenido de Búsqueda y Galería. Consultá nuestras opciones de suscripción. SUSCRIBITE

+ ¡Llegaste al máximo de notas sin suscripción! Suscribite para tener acceso ilimitado. Con tu suscripción podés acceder a todos los contenidos de Búsqueda y Galería. Suscribite a Búsqueda Desde $ 299 /mes* Ver Planes * Podés cancelar el plan en cualquier momento SID:

¡Hola, ! El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción. PAGAR AHORA En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] contactarte por WhatsApp acá

La emisión quedó registrada días atrás en el Banco Central. El programa es por hasta 100 millones de unidades indexadas (UI) a la inflación y la primera serie será por hasta 24.277.177 UI, equivalentes a unos US$ 4 millones.

El estructurador de la emisión es Inxto Partners. Uno de sus socios, Juan Martín Torres, dijo a Búsqueda que aún no hay una fecha confirmada, aunque está previsto que la colocación se realice durante la semana del 23 de noviembre.

“Cuando se hace una emisión en UI lo que se intenta es proteger al inversor de la inflación y, además, pagarle un extra. En este caso, ese extra es 6,5%”, explicó Torres. El pago de interés es semestral.

Como respaldo del cumplimiento de las ON, la empresa de seguridad constituirá el Fideicomiso de Garantía Bono Foxsys 3 UI. Según explicó el socio de Inxto Partners, consiste en recibir contratos que actualmente tiene Foxsys con edificios y administraciones que le pagan por sus servicios. El fiduciario será TMF Uruguay Administradora de Fondos de Inversión S.A. y controlará mensualmente el cumplimiento de determinadas condiciones para liberar los fondos a la empresa. En caso de que estas no se cumplan, el fiduciario retendrá los recursos.