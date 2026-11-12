Foxsys incursiona en la bolsa con emisión en unidades indexadas

Foxsys S.A.S., empresa de tecnología especializada en portería y seguridad, ya recurrió en años recientes al mercado de valores para obtener fondeo, a través de Crowder, la plataforma de financiamiento colectivo operativa en el país. Ahora tiene previsto volver a emitir, en este caso obligaciones negociables (ON), en la Bolsa Electrónica de Valores (Bevsa).
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La emisión quedó registrada días atrás en el Banco Central. El programa es por hasta 100 millones de unidades indexadas (UI) a la inflación y la primera serie será por hasta 24.277.177 UI, equivalentes a unos US$ 4 millones.
El estructurador de la emisión es Inxto Partners. Uno de sus socios, Juan Martín Torres, dijo a Búsqueda que aún no hay una fecha confirmada, aunque está previsto que la colocación se realice durante la semana del 23 de noviembre.
“Cuando se hace una emisión en UI lo que se intenta es proteger al inversor de la inflación y, además, pagarle un extra. En este caso, ese extra es 6,5%”, explicó Torres. El pago de interés es semestral.
Como respaldo del cumplimiento de las ON, la empresa de seguridad constituirá el Fideicomiso de Garantía Bono Foxsys 3 UI. Según explicó el socio de Inxto Partners, consiste en recibir contratos que actualmente tiene Foxsys con edificios y administraciones que le pagan por sus servicios. El fiduciario será TMF Uruguay Administradora de Fondos de Inversión S.A. y controlará mensualmente el cumplimiento de determinadas condiciones para liberar los fondos a la empresa. En caso de que estas no se cumplan, el fiduciario retendrá los recursos.
El mecanismo también prevé una reserva para asegurar el pago del capital. La emisión contempla que durante los primeros dos años se paguen únicamente intereses, mientras que en los cuatro restantes se amortice también el capital. Seis meses antes de cada amortización, el fideicomiso comenzará a retener una parte de los flujos cedidos, con el objetivo de acumular los fondos necesarios para cumplir con esos pagos. Según Torres, el diseño busca darle una mayor protección al inversor y evitar que la amortización dependa exclusivamente de los ingresos que pueda generar Foxsys en ese momento.
El agente colocador de las ON será Balanz.
En junio de 2024, Foxsys había emitido títulos a través de la plataforma de crowdfunding Crowder, por US$ 1 millón y 2.990.000 UI.