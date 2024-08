Mercado activo en emisiones: colocó Foxsys, y Maroñas y CVU ofrecen sus títulos

El Banco Central (BCU) aprobó una tercera serie del programa de obligaciones negociables (ON) que la HRU presentó en 2019. La empresa ofrecerá el próximo jueves 29 el equivalente en unidades indexadas (UI) a la inflación a US$ 10 millones. Los papeles vencerán en seis años y pagarán una tasa de interés de 4,5%, según el folleto de promoción.

Hoy, jueves 15, la Corporación Vial del Uruguay (CVU) saldrá al mercado con nuevos certificados de fideicomisos en UI, unidades previsionales y en dólares.

En el último año, las opciones para los inversores minoristas han crecido, en un mercado caracterizado por emisiones con perfil atractivo para los institucionales. El impulso estuvo dado por las flexibilizaciones en el régimen simplificado, que fue utilizado por la constructora Ebital, el holding tecnológico Zorzal y la argentina Latamly.

A estas alternativas se les sumó la de Foxsys, que se dio a través de la plataforma de financiamiento colectivo Crowder. La empresa se había fijado como meta llegar a un fondeo de US$ 1 millón antes de este viernes 16. A cuatro días del cierre del plazo, la firma alcanzó ese monto. Invirtieron 348 personas, en su mayoría minoristas, aunque también tuvo participación uno de los escritorios de bolsa tradicionales, informó otra fuente bursátil.

Martín Larzábal, directivo de Crowder, comentó en una red social que en la previa de esta emisión no era sencillo estimar “el mercado de crowdfunding” de Uruguay. Durante el primer mes de suscripción se completó el 50% del monto máximo a emitir y, a principios de agosto, la “velocidad de inversión se multiplicó casi por tres”, destacó este ejecutivo, exgerente de Inversiones de República AFAP. En ticket promedio, en tanto, pasó de US$ 1.800 en el primer mes y medio a US$ 2.800 en el segundo tramo.

Este efecto, señaló Larzábal, se puede explicar por el contexto internacional. La curva de rendimientos de los bonos en dólares ajustó a la baja, lo que elevó el “spread implícito” que paga el papel de Foxsys. La “mayor avidez” también estuvo explicada, según este ejecutivo, por una posible reducción de la tasa de interés por parte de la Reserva Federal de Estados Unidos, el retorno que ofrecía el bono (8,5%) y el “riesgo de crédito razonable” del negocio de Foxys.

Larzábal recordó que, previo a la emisión, no eran muchos los agentes del mercado “optimistas” en este tipo de mercado. La plataforma de Crowder tendrá nuevos títulos disponibles dentro de un mes aproximadamente.