China está sacudiendo el comercio mundial, pero esta vez no solo desde los sectores que la convirtieron en la fábrica de bajo costo del planeta. Ahora compite también en vehículos eléctricos, baterías, paneles solares y maquinaria.

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“Sí, es adecuado hablar de un ‘China shock 2.0’. Esta etapa se diferencia porque China ya no compite solo con bienes intensivos en mano de obra barata, sino con productos de mayor contenido tecnológico —vehículos eléctricos, baterías, paneles solares, maquinaria— impulsados por política industrial y sobreinversión, lo que genera presión en sectores más avanzados y una mayor caída relativa de precios”, dijo a Búsqueda Alicia García Herrero, economista jefa para Asia-Pacífico en el banco de inversión francés Natixis.

La escala del avance ayuda a explicar por qué la competencia se siente en tantos mercados. Según Capital Economics, China representa hoy casi una quinta parte de las exportaciones mundiales de bienes, frente a algo más de 5% a comienzos de este siglo. La firma de investigación con sede en Londres estima que el exceso de capacidad manufacturera reducirá la inflación mundial entre 0,1 y 0,2 puntos porcentuales en los próximos años: los consumidores accederían a productos más baratos, mientras los fabricantes que compiten con esas importaciones pueden perder mercado.

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Para García Herrero, el impulso exportador chino no responde a una coyuntura, sino a un “modelo estructural”. Señaló que, con “demanda interna débil y la crisis inmobiliaria, China sostiene el crecimiento expandiendo capacidad industrial y exportando excedentes a precios bajos, trasladando así sus desequilibrios al resto del mundo en forma de deflación manufacturera y mayor competencia”.

Capital Economics también presenta el excedente comercial como parte central de ese desequilibrio: estima que el superávit comercial chino de bienes alcanzó un valor equivalente a cerca del 1% del Producto Interno Bruto mundial. En su análisis afirma que la sobrecapacidad y la debilidad de la demanda interna responden a decisiones de política que no necesariamente cambiarán pronto.

Una válvula de salida

Las barreras comerciales en Estados Unidos y Europa empujan a las empresas de China a buscar compradores en otros destinos. La economista de Natixis afirmó que “una proporción creciente de exportaciones chinas se redirige hacia América Latina y otros emergentes, que actúan como ‘válvula de escape’ de la sobrecapacidad china”.

Un dato independiente ayuda a dimensionar ese avance: las exportaciones chinas a América Latina crecieron 13% interanual en el primer semestre de 2026, según el monitor de sobrecapacidad industrial del Instituto Mercator de Estudios sobre China. En la región, ese comercio incluye principalmente maquinaria, electrónicos y vehículos.

El efecto de esa expansión depende del sector y del plazo. “Los consumidores y la transición energética se benefician de precios más bajos y acceso a tecnología, mientras las industrias locales competidoras —automotriz, siderurgia, electrónica— sufren presión y posible desindustrialización”, señaló García Herrero. En las economías emergentes, agregó, “ganan importadores y usuarios de insumos; pierden productores locales sin protección o capacidad de adaptación”.

Los cambios en la economía china también pueden modificar la demanda por los productos que América Latina vende. “La menor importancia de la construcción reduce la intensidad de demanda de mineral de hierro y materiales tradicionales, mientras aumenta la de cobre, litio y otros minerales para EV y renovables”, explicó la economista. En ese escenario, “las exportaciones más expuestas son las ligadas al boom inmobiliario chino, como el hierro de Brasil; las más resilientes o potenciadas son cobre, litio y agroalimentos, aunque estos últimos también enfrentan volatilidad”.

García Herrero advierte que América Latina puede profundizar su especialización en materias primas: la región “sigue exportando materias primas —soja, cobre, carne, celulosa— e importando manufacturas de mayor valor agregado”. Ve oportunidades en el procesamiento de minerales críticos y en los eslabonamientos productivos, pero subraya que “requieren políticas activas que hasta ahora han sido limitadas”.

Las inversiones chinas también pueden generar actividad industrial, aunque no garantizan por sí mismas una transferencia de capacidades. En ese sentido, la analista pone como ejemplo el ensamblaje de vehículos eléctricos en Brasil. Afirmó que “puede generar capacidades”, aunque “el riesgo de dependencia es real si se limita a recursos o ensamblaje sin transferencia profunda”. Por eso, propuso exigir “contenido local, transferencia tecnológica, capacitación y joint ventures”, además de evaluar las inversiones en sectores estratégicos.

El vínculo con Uruguay

Uruguay muestra las dos caras del vínculo. China fue el destino de 26% de las exportaciones uruguayas de bienes en 2025, con compras por unos US$ 3.490 millones. La soja representó 35% de las ventas a ese mercado; la celulosa, alrededor de 30%; y la carne bovina, US$ 724 millones. Las importaciones uruguayas desde China rondaron los US$ 2.976 millones ese año.

“Para Uruguay es una oportunidad neta en el corto-mediano plazo por el superávit comercial impulsado por celulosa, soja y carne, pero con amenaza creciente por el alza de importaciones de vehículos, maquinaria y electrónicos”, evaluó García Herrero. A su juicio, ese panorama combina efectos “en la competencia de importaciones —presión sobre precios y comercio— y en la volatilidad de la demanda china de commodities”.

La economista recomienda que Uruguay priorice la “diversificación de mercados y políticas productivas selectivas”, junto con instrumentos de defensa comercial cuando haya dumping o daño. También propone una integración estratégica con China que no sea exclusiva; “el principal error sería una apertura total sin salvaguardas o un proteccionismo que eleve costos sin construir capacidades propias”.