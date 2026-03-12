  • Cotizaciones
    jueves 12 de marzo de 2026

    ¡Hola !

    Funcionarios públicos: ONSC retoma “modelo de ocupaciones” y prepara nueva carrera administrativa

    La “falta de información sobre los perfiles de los funcionarios continúa siendo una limitante para una mejor gestión del capital humano y la planificación institucional” en el Estado, señala la Oficina Nacional del Servicio Civil

    Oficina pública.

    Oficina pública.

    FOTO

    Búsqueda | Redacción Búsqueda
    Por Redacción Búsqueda

    Al hacer balance de la gestión en el primer año de la actual administración, la Oficina Nacional del Servicio Civil (ONSC) —que tiene entre sus cometidos asesorar, diseñar, definir y regular las políticas relacionadas con los trabajadores del Estado— enumeró varios “desafíos encontrados” y explicitó varias acciones previstas para el 2026.

    Según la ONSC, la “falta de información sobre los perfiles de los funcionarios continúa siendo una limitante para una mejor gestión del capital humano y la planificación institucional”. Conectado con ello, en la Memoria Anual del Poder Ejecutivo difundida la semana pasada, alude a un intento de reforma de la carrera administrativa basado en “ocupaciones” para la Presidencia de la República y los ministerios promovido por el anterior gobierno, que quedó trunco. Ese “modelo no logró generar las certezas necesarias para su implementación, la negociación con COFE (Confederación de Organizaciones de Funcionarios del Estado) resultó insuficiente, y la carrera plasmada en la ley no contó con respaldo presupuestal. Hoy, la carrera (propuesta en esa reforma) no ha entrado en vigor”, reseña.

