Funcionarios públicos: ONSC retoma “modelo de ocupaciones” y prepara nueva carrera administrativa

Al hacer balance de la gestión en el primer año de la actual administración, la Oficina Nacional del Servicio Civil ( ONSC ) —que tiene entre sus cometidos asesorar, diseñar, definir y regular las políticas relacionadas con los trabajadores del Estado— enumeró varios “desafíos encontrados” y explicitó varias acciones previstas para el 2026.

Suscribite para tener acceso ilimitado. Con tu suscripción podés acceder a todos los contenidos de Búsqueda y Galería.

El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.

Según la ONSC, la “falta de información sobre los perfiles de los funcionarios continúa siendo una limitante para una mejor gestión del capital humano y la planificación institucional”. Conectado con ello, en la Memoria Anual del Poder Ejecutivo difundida la semana pasada, alude a un intento de reforma de la carrera administrativa basado en “ocupaciones” para la Presidencia de la República y los ministerios promovido por el anterior gobierno, que quedó trunco. Ese “modelo no logró generar las certezas necesarias para su implementación, la negociación con COFE (Confederación de Organizaciones de Funcionarios del Estado) resultó insuficiente, y la carrera plasmada en la ley no contó con respaldo presupuestal. Hoy, la carrera (propuesta en esa reforma) no ha entrado en vigor”, reseña.

Del documento oficial se desprende que el actual gobierno está tomando insumos de aquel esbozo de reforma. En 2025, la ONSC “continuó avanzando con el enfoque de gestión por competencias, profundizando el desarrollo del Modelo de Familias Ocupacionales con el perfilado de las ocupaciones por competencias específicas. Dicho producto se encuentra en su etapa final de revisión y validación a fin de ser presentado y puesto a disposición como instrumento para la gestión de los distintos procesos de gestión humana”.

Por otro lado, informa que el modelo ocupacional “se está aplicando a modo de referencia” para la descripción de los perfiles de ingreso de los llamados, para lo cual la oficina brindó asesoramiento a las unidades de gestión humana de los diferentes organismos de la administración.

Agrega que la Ley de Presupuesto en vigor desde este año establece que las vacantes a proveer de los escalafones A, B, C, D, E, F y R de la Presidencia y los ministerios podrán asociarse con las ocupaciones definidas en el modelo ocupacional. Con esa acción “pretende contar con más información sobre el tipo de trabajo que se desarrolla en la administración. Cabe destacar que los cargos hoy no tienen descriptores útiles o específicos para saber lo que se espera hagan las personas, situación que pretendemos cambiar al requerir que se referencie e informe las vacantes a proveer del sistema escalafonario actual con una ocupación del modelo”.

Para 2026, la ONSC “planifica realizar estudios y analizar distintas alternativas sobre la carrera administrativa, en el marco de la negociación colectiva”, avanza el balance institucional.

En el período anterior, la reforma impulsada desde la ONSC agrupó en cuatro “familias” más de un centenar de ocupaciones las actividades laborales de similar naturaleza en cuanto al trabajo desempeñado, a los conocimientos aplicados y a las competencias requeridas. Esas “familias” son: administración superior (funciones de liderazgo); profesional y técnico (tareas desempeñadas con conocimientos correspondientes a un nivel terciario de formación); administrativo/especializado (con educación media y terciaria), y servicios generales (actividades de destreza y habilidad manual o física, con educación hasta media superior).

Un objetivo de esa transformación era establecer con mayor claridad qué tareas cumplen los empleados públicos y corregir las diferencias salariales existentes dentro de la administración para funciones similares.

Desempeño y reestructuras

“Otro desafío para una gestión eficiente” de los recursos humanos identificado por la ONSC es que el sistema de evaluación del desempeño aplicado actualmente es el vigente desde 1996, señala en la memoria del Ejecutivo.

La ley de Rendición de Cuentas del ejercicio 2022 estableció un nuevo modelo de gestión del desempeño por competencias. Según el documento, más de 5.000 trabajadores fueron capacitados y el piloto realizado en 2024 “demostró que el sistema es viable y valorado por los organismos, aunque también evidenció distintos niveles de preparación. Este nuevo modelo está también en vías de implementación”.

Otra ley —la 19.924— y otras posteriores del período de gobierno de Luis Lacalle Pou establecieron el carácter obligatorio y fijaron plazos para ejecutar reestructuras organizativas. “Si bien perseguía el objetivo de contar con estructuras adecuadas en todos los organismos, tuvo resultados limitados. Solo cinco incisos lograron completar su reestructura integral, aunque incluso en estos casos se identifican dificultades para su implementación. Otros organismos avanzaron parcialmente, o iniciaron procesos que no llegaron a completarse”, evalúa la ONSC.

En 2025 se “avanzó en la evaluación de procesos de reestructura previos, completos o inconclusos, con el objetivo de capitalizar aprendizajes y evitar el desgaste institucional. Este enfoque se reflejó también en las propuestas normativas incluidas en el proyecto de Presupuesto, orientadas a promover reestructuras viables, sostenibles y alineadas con las necesidades reales de los organismos”, consigna la memoria.

Describe que, con un abordaje que “asume la heterogeneidad de los organismos”, se trabajó en la definición de una metodología común de análisis organizacional y mejora de la gestión, así como en la elaboración de una hoja de ruta que orienta las intervenciones. Este proceso se encuentra “en etapas iniciales y está previsto en la planificación 2026”.