    Gerente del Banco Central recurre decisión de su cese y pasa a Relaciones Exteriores

    Adolfo Sarmiento estaba al frente de la Gerencia de Política Económica y Mercados desde el 2019

    El edificio sede del Banco Central, en la Ciudad Vieja.

    El edificio sede del Banco Central, en la Ciudad Vieja.

    FOTO

    Mauricio Zina/adhocFOTOS
    Búsqueda | Redacción Búsqueda
    Por Redacción Búsqueda

    El Banco Central (BCU) resolvió el 14 de agosto agradecer a Adolfo Sarmiento su contribución para “reducir la inflación de forma duradera” y lo cesó en el cargo de gerente de Política Económica y Mercados, a la vez que dispuso que pase a ser asesor del directorio, manteniendo su retribución, y colabore en proyectos como el “análisis y evaluación de la moneda digital y su eventual implementación en Uruguay”.

    Pero, según las consultas hechas por Búsqueda en el BCU, Sarmiento no asumirá esa función. El economista recurrió la resolución que lo desplazó de la gerencia de Política Económica y Mercados, un cargo que ocupaba desde el 2019. A su vez, en los próximos días pasará a trabajar “en comisión” en el Ministerio de Relaciones Exteriores como asesor en materia de negociaciones internacionales.

