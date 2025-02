Impedimento a Ancap de participar en proyecto de hidrógeno verde fue para evitar “discrecionalidad”

Agregó, según las fuentes, que Stipanicic sabía “desde el primer momento” que la decisión del gobierno era que el Estado no debía invertir “ni un peso en asociarse” a proyectos de generación de hidrógeno porque no es el rol de la empresa pública. El subsecretario, apuntaron, lamentó que Stipanicic insistiera con su posición de reservar el derecho a asociarse a pesar de que no sea el fin o el rol de Ancap, que tiene el monopolio de los combustibles fósiles. Por el mismo motivo, justificó, el Estado no se asoció en su momento al negocio de los frigoríficos o al de las empresas de celulosa.