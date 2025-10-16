  • Cotizaciones
    jueves 16 de octubre de 2025

    ¡Hola !

    En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, tu plan tendrá un precio promocional:
    $ Al año*
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
    * Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

    ¡Hola !

    En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, por los próximos tres meses tu plan tendrá un precio promocional:
    $ por 3 meses*
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
    * A partir del cuarto mes por al mes. Podés cancelar el plan en el momento que lo desees
    stopper description + stopper description

    Tu aporte contribuye a la Búsqueda de la verdad

    Suscribite ahora y obtené acceso ilimitado a los contenidos de Búsqueda y Galería.

    Suscribite a Búsqueda
    DESDE

    UYU

    299

    /mes*

    * Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

    ¡Hola !

    El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá

    Impuestos, producción fabril, desempleo e informalidad laboral en Uruguay en números

    Síntesis de los principales indicadores relativos a la actividad económica en Uruguay conocidos la última semana

    Sede de la DGI.&nbsp;

    Sede de la DGI. 

    FOTO

    Foto: Nicolás Garrido/Búsqueda
    Búsqueda | Redacción Búsqueda
    Por Redacción Búsqueda

    4,1%

    Leé además

    Las autoridades del MEF camino a presentar el Presupuesto en una comisión de Diputados.
    Finanzas públicas

    Ministro Gabriel Oddone defiende un ajuste “de izquierda”: más presión fiscal y sin recorte de gastos

    Por Ismael Grau
    Sede del FMI en Washington. 
    Ley de Presupuesto

    Jefe de misión del FMI recomienda “medidas de ajuste adicionales” para bajar la trayectoria de la deuda

    Por Ismael Grau

    En setiembre, la recaudación bruta de impuestos nacionales fue de $ 61.859 millones, lo que implicó un crecimiento de 10,4% a precios corrientes respecto al mismo mes del año pasado (5,9% real, es decir, descontado el efecto inflacionario). Hechos los reintegros tributarios, la recaudación neta de la Dirección General Impositiva se incrementó 4,1% en ese lapso.

    A su vez, en enero-setiembre la suba neta real fue de 4,5% frente a igual lapso de 2024.

    4,2%

    La producción fabril sin considerar la refinación de petróleo fue en agosto un 4,2% menor que un año atrás.

    Según el índice de volumen físico del Instituto Nacional de Estadística, la mayoría de las divisiones manufactureras registraron una contracción en ese período, en particular la industria textil, del cuero y la vinculada al sector automotor.

    14,4%

    En junio-agosto, los indicadores del mercado laboral de varios departamentos mostraron una mejora en la comparación con el trimestre móvil previo.

    De esa forma, solo Treinta y Tres mantuvo niveles de desempleo(14,4%) de dos dígitos, lo que representa a unas 3.300 personas en edad de trabajar. Eso se asocia en gran medida a que la tasa de empleo —que refleja la disponibilidad de puestos de trabajo— es la menor en todo el país (48,1%).

    22%

    El porcentaje de personas ocupadas no registradas en la seguridad social se ubicó en 22% a escala nacional en junio-agosto. Ese promedio oculta tasas de informalidad o de empleo “en negro” muy disímiles por departamentos, con un 15,2% en Montevideo como la más baja y 39,1% en Cerro Largo.

    Selección semanal
    SNIS

    Hospital de Tacuarembó instalará primer PET-CT del interior en busca de ser referencia en combate al cáncer

    Por Leonel García
    Ley de Presupuesto

    Frente Amplio y Cabildo Abierto llegaron a un acuerdo para aprobar nuevos impuestos en la Ley de Presupuesto

    Por Nicolás Delgado
    Oficialismo

    Una reunión inorgánica y “radical”: el oficialismo desconfía de los frentistas autoconvocados

    Por Santiago Sánchez
    Terminal Cuenca del Plata

    Preocupación empresarial por conflictividad laboral y el dólar débil

    Por Redacción Búsqueda

    Te Puede Interesar

    Gabriel Oddone. 

    Gabriel Oddone transmite en Washington respaldo legislativo al proyecto de Presupuesto

    Por Redacción Búsqueda
    Nacional fue sancionado deportivamente por el lanzamiento de una bengala por parte de un hincha. 

    Los dirigentes de Nacional aseguran que ya no lidian con barras bravas, sino con “mafias organizadas”

    Por Juan Francisco Pittaluga
    Manifestación de la Organización Sionista del Uruguay bajo el lema “Basta de antisemitismo en el Uruguay” 

    Nivel de antisemitismo en Uruguay enciende “una luz amarilla”, según informe de Opción

    Por Redacción Búsqueda
    Para escribir este libro, la escritora italiana Francesca Cavallo investigó, y la investigación le dio vuelta las certezas.

    Francesca Cavallo: “Los hombres tienen la mayoría del poder económico, pero eso no los hace más felices”

    Por María Inés Fiordelmondo Blaires