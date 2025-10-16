Impuestos, producción fabril, desempleo e informalidad laboral en Uruguay en números

Disfrutá de acceso ilimitado a todo el contenido de Búsqueda y Galería.

Ley de Presupuesto Jefe de misión del FMI recomienda “medidas de ajuste adicionales” para bajar la trayectoria de la deuda

Finanzas públicas Ministro Gabriel Oddone defiende un ajuste “de izquierda”: más presión fiscal y sin recorte de gastos

En setiembre, la recaudación bruta de impuestos nacionales fue de $ 61.859 millones, lo que implicó un crecimiento de 10,4% a precios corrientes respecto al mismo mes del año pasado (5,9% real, es decir, descontado el efecto inflacionario). Hechos los reintegros tributarios, la recaudación neta de la Dirección General Impositiva se incrementó 4,1% en ese lapso.

A su vez, en enero-setiembre la suba neta real fue de 4,5% frente a igual lapso de 2024.

4,2%

La producción fabril sin considerar la refinación de petróleo fue en agosto un 4,2% menor que un año atrás.

Según el índice de volumen físico del Instituto Nacional de Estadística, la mayoría de las divisiones manufactureras registraron una contracción en ese período, en particular la industria textil, del cuero y la vinculada al sector automotor.

14,4%

En junio-agosto, los indicadores del mercado laboral de varios departamentos mostraron una mejora en la comparación con el trimestre móvil previo.

De esa forma, solo Treinta y Tres mantuvo niveles de desempleo(14,4%) de dos dígitos, lo que representa a unas 3.300 personas en edad de trabajar. Eso se asocia en gran medida a que la tasa de empleo —que refleja la disponibilidad de puestos de trabajo— es la menor en todo el país (48,1%).

22%

El porcentaje de personas ocupadas no registradas en la seguridad social se ubicó en 22% a escala nacional en junio-agosto. Ese promedio oculta tasas de informalidad o de empleo “en negro” muy disímiles por departamentos, con un 15,2% en Montevideo como la más baja y 39,1% en Cerro Largo.