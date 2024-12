Inflación, actividad comercial, déficit fiscal, recaudación y comercio exterior en Uruguay en números

Elecciones 2024 La economía a las urnas: magro crecimiento, baja inflación y mejora fiscal que no se afianzó

La inflación en noviembre fue de 0,36%, con el transporte como el rubro que más se encareció, en particular, los automóviles y los pasajes de avión, en un contexto de dólar valorizado.

4,5%

Según la encuesta que realiza la Cámara de Comercio y Servicios entre empresas socias, las ventas de estos sectores medidas en términos reales fueron en julio-setiembre un 4,5% mayores que en igual período de 2023, lo que marcó una aceleración del crecimiento respecto de los trimestres previos.

US$ 1.025 millones

Impulsadas por la carne bovina, la pasta de celulosa y los lácteos, las exportaciones tramitadas en noviembre fueron por US$ 1.025 millones, un aumento de 5% en comparación con el mismo mes del año pasado. Esa cifra incluye los envíos desde las zonas francas.

En el acumulado de 2024, los bienes exportados fueron por US$ 11.908 millones, un incremento de 14% frente a enero-noviembre del año anterior.

2,3%

La recaudación de tributos por parte de la Dirección General Impositiva (DGI) en octubre sumó $ 58.801 millones, lo que significó un aumento corriente de 8,5% respecto al mismo mes de 2023 y, quitando el efecto inflacionario, una suba real de 3,4%.

Descontados los impuestos que se reintegraron a los contribuyentes, la recaudación neta se ubicó en $ 50.365 millones. Eso fue un 2,3% más que en octubre del año pasado.

4,1%

Las finanzas públicas en los 12 meses cerrados en octubre registraron una mejora respecto al año móvil hasta setiembre. El déficit fiscal se redujo al equivalente a 3,9% del Producto Interno Bruto, una cifra que, descontando los ingresos extraordinarios por los llamados “cincuentones”, se ubicó en 4,1% (desde 4,1% y 4,2%, respectivamente).

–0,25%

El salario medio tuvo una mínima suba (0,08%) en octubre que resultó contrarrestada. En términos de poder de compra, la baja fue de 0,25%, con pérdidas de salario real tanto en el sector público (–0,15%) como en el privado (–0,32%).

De todos modos, comparado con diciembre, el poder adquisitivo del salario medio mejoró 1,38% y lo hizo un 1,64% respecto a octubre de 2023.

US$ 25 millones

El déficit comercial fue de US$ 25 millones en octubre, según las cifras informadas por el Banco Central. Eso obedeció a exportaciones de mercadería efectivamente concretadas por US$ 1.108 millones e importaciones por US$ 1.133 millones.

3,6%

La actividad económica en setiembre fue 3,6% mayor que en el mismo mes del año pasado.

A su vez, registró una baja de 0,6% en términos desestacionalizados y una mínima suba de 0,2% en tendencia ciclo, respecto a agosto de 2024, según el Indicador Mensual de Actividad Económica, que resume la evolución de las distintas ramas de la economía en un determinado mes medida a precios constantes de 2016.

6,2%

El desempleo entre los hombres registró una caída en la medición de octubre, al 6,2%, prolongando una tendencia que empezó en julio. Esa tasa es la mínima desde febrero de 2022.

La desocupación también bajó entre las mujeres, aunque menos —ocho décimas de punto porcentual—, a 8,7%.