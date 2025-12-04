Inflación, industria, déficit fiscal, confianza del consumidor, salarios y tipo de cambio real en Uruguay en números

Disfrutá de acceso ilimitado a todo el contenido de Búsqueda y Galería.

Finanzas públicas S&P: el plan fiscal es “alcanzable” si los “impuestos nuevos” se adoptan “de manera efectiva” y en plazo

Política monetaria Banco Central celebra inflación consistente con su meta; es un proceso “más sólido” que en el pasado

El Índice de Precios al Consumo (IPC) registró un leve aumento —de 0,14%— en noviembre, con lo cual la tasa de inflación de los últimos 12 meses bajó a 4,09%, desde 4,32% a octubre. Es un mínimo desde abril de 2024.

El transporte, con una variación de 0,65% explicada principalmente por el incremento de la tarifa del taxímetro y de los pasajes de avión, fue el que tuvo mayor incidencia en la suba mensual del IPC.

68%

En julio-setiembre, el sector industrial utilizó el 68% de la capacidad productiva instalada; eso es un punto porcentual por encima del nivel del mismo trimestre del año pasado. Según la Cámara de Industrias, esto se explica por el descenso del stock de capital del sector manufacturero, ya que la producción del núcleo industrial se muestra relativamente estable en los últimos años.

El principal motivo que adjudican los empresarios consultados por esa gremial para no producir a la máxima capacidad refiere a “aspectos vinculados a la competitividad en el mercado interno”.

US$ 1.057 millones

En noviembre, las solicitudes de exportación de mercaderías —incluidas las zonas francas— sumaron US$ 1.057 millones, un incremento de 2% frente al mismo mes de 2024. El aumento se explicó en parte por el crecimiento en los rubros de carne bovina y soja (de 26% y 80%, respectivamente), que más que compensó la baja de la pasta de celulosa (21%).

4,4%

El resultado de las finanzas del sector público global se deterioró en los 12 meses cerrados en octubre; se ubicó en US$ 3.785 millones, un monto equivalente a 4,4% del Producto Interno Bruto (PIB), dos décimas de punto más que en la medición móvil a setiembre.

Si se considera solo al gobierno central y al Banco de Previsión Social —el perímetro abarcado por la regla fiscal—, el déficit anual fue de 3,8% del PIB a octubre.

–0,26%

El aumento de 0,14% del salario medio nominal en octubre fue superado por la inflación del mes (0,40%), lo que determinó una pérdida de poder adquisitivo de 0,26%.

De todos modos, el salario medio real se ubicó 1,74% por encima del nivel de diciembre de 2024 y aumentó 1,20% en la comparación interanual (frente a octubre del año pasado).

50,4

Tras una segunda baja consecutiva, el Índice de Confianza del Consumidor se ubicó en torno a 50,4 en octubre, casi en límite entre el “optimismo” y la zona de “neutralidad”, y su menor nivel desde junio de 2023.

El indicador retrocedió 1,6 puntos frente a la medición del mes previo y lo hizo casi siete respecto a un año atrás.

13,4%

En agosto-octubre hubo en todo el país 134.300 personas desocupadas, es decir el 7,1% de la población económicamente activa. Por departamentos, las mayores cantidades de desempleados se registraron en Montevideo (55.400) y Canelones (24.900), aunque sus tasas se ubicaron levemente por encima del promedio nacional.

Treinta y Tres, con unos 3.200 desocupados en ese trimestre móvil, presentó la mayor tasa y fue la única en todo el país en niveles de dos dígitos (13,4%). Eso se explica en parte por relativamente bajos niveles de empleo en ese departamento (la tasa de empleo era inferior al 50%).

–0,73%

El tipo de cambio efectivo real (ITCR) registró en octubre su quinta baja mensual consecutiva, en este caso de 0,73%; el índice calculado por el Banco Central quedó en un mínimo desde julio del año pasado.

El descenso en octubre en comparación con el mes previo se produjo por el encarecimiento en dólares de Uruguay respecto de la mayoría de los socios comerciales incluidos en la medición, en particular con Italia (–1,68%), Argentina (–1,44%) y Reino Unido (–1,27%).

El ITCR es una medida de la relación de precios en dólares entre distintas economías; una baja debe leerse como un deterioro en la competitividad de Uruguay en el corto plazo.