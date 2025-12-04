  • Cotizaciones
    jueves 04 de diciembre de 2025

    Inflación, industria, déficit fiscal, confianza del consumidor, salarios y tipo de cambio real en Uruguay en números

    Síntesis de los principales indicadores conocidos la última semana relativos a la actividad económica en Uruguay

    El aumento de la tarifa del taxímetro incidió en los precios de transporte de pasajeros con chofer en noviembre.

    El aumento de la tarifa del taxímetro incidió en los precios de transporte de pasajeros con chofer en noviembre.

    FOTO

    Nicolás Celaya-adhocFOTOS
    Búsqueda | Redacción Búsqueda
    Por Redacción Búsqueda

    4,09%

