La actividad en el agro se desplomó 22% en abril-junio por la sequía, y el PIB se contrajo 0,5%

Influido por la fuerte caída que ocasionó la sequía en la actividad en el agro, el Producto Interno Bruto (PIB) se contrajo en abril-junio, mientras que crecieron tanto la inversión en capital fijo como el consumo.

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Esos datos de Cuentas Nacionales, divulgados el martes 15 por el Banco Central (BCU), alimentan miradas divergentes en torno al dinamismo que exhibe la economía uruguaya y sus perspectivas para el resto del año: las proyecciones de los analistas se distancian cada vez más de las oficiales.

En el segundo trimestre, el PIB fue un 0,5% menor que en el mismo período de 2025, a la vez que en la medición desestacionalizada —que compara con enero-junio de 2026— la variación mostró una contracción de 0,8%.

La mayoría de los sectores registraron crecimiento en su volumen físico producido en el segundo trimestre, pero “agropecuaria, pesca y minería” se desplomó 22,2% interanual, sobre todo por el “magro rendimiento” de la zafra de soja debido a la sequía y la comparación con la anterior, que había sido históricamente buena, fundamentó el BCU. También bajó la pecuaria, por menor extracción de ganado para faena. “Sin este sector, la economía creció 1,4% interanual”, escribio en X del director de la Asesoría Macroeconómica del Ministerio de Economía (MEF), Braulio Zelko

Una caída del PIB en abril-junio ya había sido anticipada por las autoridades económicas, que al mismo tiempo visualizan un repunte en el segundo trimestre del año que les lleva a mantener su estimación para el promedio del 2026.

En contraposición con eso, en los últimos días, como otras instituciones días antes, la calificadora de riesgo Fitch Ratings comunicó que revisó a la baja su estimación de crecimiento económico para Uruguay en 2026. En su caso, agregó el pronóstico de una mejora fiscal más lenta que la esperada por las autoridades y una deuda pública creciente.

La agencia comentó ese escenario al informar, el viernes 11, que reafirmó la nota “BBB” para la deuda pública uruguaya, con perspectiva “estable”.

Fitch recuerda en su reporte que el crecimiento del PIB se desaceleró a 1,8% en 2025, frente al 3,3% de 2024, y se situó por debajo de las estimaciones previas en la Ley de Presupuesto. “Esta sorpresa negativa se debió principalmente” a la sequía del año pasado, un factor que afectó la economía también en abril-junio pasado.

La agencia prevé que el PIB aumente un 1% en 2026, “cifra inferior a la estimación revisada del gobierno, que se sitúa en el 1,6%. El crecimiento débil sigue siendo un desafío persistente —con una media de apenas el 1,3% en el período 2015-2025—, lo que refleja los elevados costos operativos, la baja inversión (16% del PIB en 2025), la escasa productividad y una demografía desfavorable”.

Fitch proyecta un crecimiento medio de 1,8% para el período 2027-2028, “si bien las reformas orientadas a mejorar la competitividad podrían impulsar esta cifra al alza”.

La semana pasada banco Itaú informó que redujo su proyección de crecimiento del PIB de 1,2% a 0,8%, dado el nivel de actividad “más débil” de lo previsto en el segundo trimestre y las “señales tempranas de menor dinamismo” al comienzo del tercero.

Por su lado, el Centro de Estudios para el Desarrollo indicó que bajó a 0,9% la estimación de expansión del PIB para 2026.

Otros institutos de análisis, consultores, bancos, corredoras de bolsa, administradoras de fondos previsionales que participan en la encuesta de expectativas del BCU proyectan que la economía crecerá un 1,0% este año; esa es la mediana, es decir, el valor central cuando se ordenan sus 24 respuestas de menor a mayor. A comienzos de año, el sondeo reflejaba un pronóstico de expansión del PIB cercano al doble.

Las simulaciones de distintos escenarios vinculados al del PIB hechos por el MEF sugieren que la probabilidad de crecer este año por encima del 1% es mayor al 76% y la media de simulación de este modelo se ubica en el 1,6%. “Por lo tanto, nosotros tenemos la idea de que matemáticamente tenemos chance” de que se cumpla esa proyección, ratificó hace pocos días el ministro de Economía, Gabriel Oddone.

En esa línea, y reforzando un mensaje en X de Zelko, el subsecretario del MEF, Martín Vallcorba, celebró el crecimiento de la actividad fabril informado por el Instituto Nacional de Estadística, el viernes pasado. En la misma red social, escribió: “Buenos datos de la producción industrial; industria en julio registró aumento de 4,2% respecto a julio de 2025”.