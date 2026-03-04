  • Cotizaciones
    La inflación anual a febrero bajó a 3,11%, por debajo de la meta del gobierno y mínimo en unos 70 años

    El IPC aumentó 0,35% en el segundo mes del año, impulsado por el efecto de algunos ajustes en las tarifas públicas; se abarataron los alimentos y la vestimenta

    Facturas de servicios públicos.

    Facturas de servicios públicos.

    FOTO

    Javier Calvelo-adhocFOTOS
    Búsqueda | Redacción Búsqueda
    Por Redacción Búsqueda

    En febrero, el costo de vida medido por el Índice de Precios al Consumo (IPC) aumentó 0,35%, informó este miércoles 4 el Instituto Nacional de Estadística (INE). Con esa variación, la tasa de inflación de los últimos 12 meses bajó a 3,11%, desde 3,46% a enero.

    Esa tasa anual móvil es un mínimo desde agosto de 1956, cuando la inflación fue de 2,72%, surge de las series del INE.

    La inflación en los 12 meses a febrero se ubicó por debajo del 4,5% anual establecido como meta por las autoridades económicas de gobierno, lo cual les preocupa.

    En ese sentido, ayer, martes 3, el Banco Central (BCU) resolvió un nuevo recorte —de 6,5% a 5,75%— en la tasa de política monetaria, como reacción ante los niveles de inflación anual que en los meses recientes quedaron por debajo de su meta y el debilitamiento de la actividad económica. Con esa medida busca “consolidar la orientación de la política monetaria que permita la convergencia de la inflación a la meta de 4,5% anual y el mantenimiento de las expectativas alineadas a la misma”, señaló en un comunicado.

    En teoría, una tasa de política monetaria más baja señaliza un abaratamiento del costo del crédito en el sistema financiero y, por esa vía, debería favorecer la demanda. También hace menos atractivas las inversiones en activos en moneda nacional, en contraposición con aquellas en moneda extranjera.

    El reciente proceso de desinflación mayor al previsto por las autoridades ocurrió en un contexto de caída del precio del dólar, que se frenó al inicio de esta semana a raíz de la incertidumbre por la confrontación bélica en Medio Oriente desencadenada por los ataques de Israel y Estados Unidos a Irán.

    Además, influyó la desaceleración de la actividad económica en Uruguay. Al respecto, analistas privados leyeron el último dato del Indicador Mensual de Actividad Económica (IMAE), informado la semana pasada por el BCU, como una confirmación de que se configuró una “recesión técnica”, por una retracción en la medición desestacionalizada en el tercer y en el cuarto trimestre del 2025.

    Para la elaboración de la Ley de Presupuesto, el Ministerio de Economía previó un crecimiento del Producto Interno Bruto de 2,6% el año pasado y una expansión de 2,2% para 2026. Esta proyección fue ratificada por sus autoridades la semana pasada, al informar el cumplimiento de las metas de la regla fiscal.

