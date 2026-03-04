La inflación anual a febrero bajó a 3,11%, por debajo de la meta del gobierno y mínimo en unos 70 años

El IPC aumentó 0,35% en el segundo mes del año, impulsado por el efecto de algunos ajustes en las tarifas públicas; se abarataron los alimentos y la vestimenta

En febrero, el costo de vida medido por el Índice de Precios al Consumo (IPC) aumentó 0,35%, informó este miércoles 4 el Instituto Nacional de Estadística (INE). Con esa variación, la tasa de inflación de los últimos 12 meses bajó a 3,11%, desde 3,46% a enero.

Esa tasa anual móvil es un mínimo desde agosto de 1956, cuando la inflación fue de 2,72%, surge de las series del INE.

La inflación en los 12 meses a febrero se ubicó por debajo del 4,5% anual establecido como meta por las autoridades económicas de gobierno, lo cual les preocupa.

En ese sentido, ayer, martes 3, el Banco Central (BCU) resolvió un nuevo recorte —de 6,5% a 5,75%— en la tasa de política monetaria, como reacción ante los niveles de inflación anual que en los meses recientes quedaron por debajo de su meta y el debilitamiento de la actividad económica. Con esa medida busca “consolidar la orientación de la política monetaria que permita la convergencia de la inflación a la meta de 4,5% anual y el mantenimiento de las expectativas alineadas a la misma”, señaló en un comunicado.

En teoría, una tasa de política monetaria más baja señaliza un abaratamiento del costo del crédito en el sistema financiero y, por esa vía, debería favorecer la demanda. También hace menos atractivas las inversiones en activos en moneda nacional, en contraposición con aquellas en moneda extranjera.