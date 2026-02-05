Asamblea de inversores evaluará pasos a seguir tras impago de emisor en la plataforma Crowder

El lunes 2, la plataforma uruguaya de financiamiento colectivo Crowder informó al Banco Central (BCU) que uno de sus emisores, la empresa del rubro alimenticio Produits de France S.A.S., incumplió con el pago de capital e intereses fijado para el 31 de enero.
Pocos días antes, el BCU había recibido un primer comunicado referente al incumplimiento de esa empresa con Crowder, que, dado sus “problemas de rentabilidad estructural”, no pagó el “honorario” por los servicios de la plataforma.
Desde ese momento se decidió convocar a una asamblea de tenedores de las obligaciones negociables para el próximo viernes 13, a fines de someter a consideración de los inversores la exigibilidad anticipada y así activar el fideicomiso de garantía para “poder acceder al flujo de cobranza y usarlo para repagar el monto principal remanente” de los títulos, “o por lo menos el mayor porcentaje posible”, dijo a Búsqueda el presidente de Crowder, Guillermo Rodríguez.
“La vida de las empresas también puede incluir estas situaciones de estrés, y es nuestra obligación actuar de manera diligente, profesional y transparente que el caso requiere para proteger el capital y las garantías involucradas. Lógicamente, la situación nos preocupa y por eso actuamos con inmediatez en defensa de los intereses de los inversores, y cumpliendo con informar y reportar al regulador en todo momento”, expresó.
Consultado sobre las dificultades que el episodio podría generar para la captación de futuras inversiones, consideró que “el cliente de Crowder confía en la plataforma y valora que se haga un seguimiento de los proyectos”.