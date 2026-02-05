  • Cotizaciones
    jueves 05 de febrero de 2026

    ¡Hola !

    En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, tu plan tendrá un precio promocional:
    $ Al año*
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
    * Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

    ¡Hola !

    En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, por los próximos tres meses tu plan tendrá un precio promocional:
    $ por 3 meses*
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
    * A partir del cuarto mes por al mes. Podés cancelar el plan en el momento que lo desees
    stopper description + stopper description

    Tu aporte contribuye a la Búsqueda de la verdad

    Suscribite ahora y obtené acceso ilimitado a los contenidos de Búsqueda y Galería.

    Suscribite a Búsqueda
    DESDE

    UYU

    299

    /mes*

    * Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

    ¡Hola !

    El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá

    Asamblea de inversores evaluará pasos a seguir tras impago de emisor en la plataforma Crowder

    “Lógicamente la situación nos preocupa”, señaló el presidente de la plataforma de financiamiento colectivo

    Sede del Banco Central del Uruguay.

    Sede del Banco Central del Uruguay.

    FOTO

    Mauricio Zina-adhocFOTOS
    Búsqueda | Redacción Búsqueda
    Por Redacción Búsqueda

    El lunes 2, la plataforma uruguaya de financiamiento colectivo Crowder informó al Banco Central (BCU) que uno de sus emisores, la empresa del rubro alimenticio Produits de France S.A.S., incumplió con el pago de capital e intereses fijado para el 31 de enero.

    Pocos días antes, el BCU había recibido un primer comunicado referente al incumplimiento de esa empresa con Crowder, que, dado sus “problemas de rentabilidad estructural”, no pagó el “honorario” por los servicios de la plataforma.

    Leé además

    Fachada del Banco Central del Uruguay.
    Emisiones

    BCU efectivizó cambios en normativa de financiamiento colectivo y Crowder lanzará nueva emisión en pesos

    Por Redacción Búsqueda
    Banco Central del Uruguay.
    Financiamiento

    Una empresa emisora incumplió pago de “honorario” a la plataforma de financiamiento colectivo Crowder

    Por Redacción Búsqueda

    Desde ese momento se decidió convocar a una asamblea de tenedores de las obligaciones negociables para el próximo viernes 13, a fines de someter a consideración de los inversores la exigibilidad anticipada y así activar el fideicomiso de garantía para “poder acceder al flujo de cobranza y usarlo para repagar el monto principal remanente” de los títulos, “o por lo menos el mayor porcentaje posible”, dijo a Búsqueda el presidente de Crowder, Guillermo Rodríguez.

    “La vida de las empresas también puede incluir estas situaciones de estrés, y es nuestra obligación actuar de manera diligente, profesional y transparente que el caso requiere para proteger el capital y las garantías involucradas. Lógicamente, la situación nos preocupa y por eso actuamos con inmediatez en defensa de los intereses de los inversores, y cumpliendo con informar y reportar al regulador en todo momento”, expresó.

    Consultado sobre las dificultades que el episodio podría generar para la captación de futuras inversiones, consideró que “el cliente de Crowder confía en la plataforma y valora que se haga un seguimiento de los proyectos”.

    Selección semanal
    Partido Nacional

    Con distintos tonos y discursos, sectores blancos reformulan sus estrategias políticas hacia adentro y hacia afuera

    Por Federico Castillo
    Infecciones respiratorias

    Médicos esperan que vacunación contra el VRS supere el 80% de las embarazadas este año y que se reduzca brecha

    Por Leonel García
    Fútbol Uruguayo

    Yamandú Orsi recibió a Alonso y Ache, que le pidieron exoneraciones impositivas a la reforma del Centenario

    Por Juan Francisco Pittaluga
    Parlamento

    Fiscal de Corte: el oficialismo evalúa negociar dos votos en el Senado para lograr la designación de un nuevo titular

    Por Victoria Fernández

    Te Puede Interesar

    Álvaro Niggemeyer.

    Casmu ofrece reintegrar como capitalizador a médico expulsado e indemnizarlo con $ 11 millones

    Por Redacción Búsqueda
    Presidente de Nicaragua, Daniel Ortega

    Uruguay expresa en la OEA su preocupación por “el creciente deterioro” de los derechos humanos en Nicaragua

    Por Redacción Búsqueda
    Ursula von der Leyen, Santiago Peña, Javier Milei y Yamandú Orsi se saludan al final de la ceremonia de firma del acuerdo comercial entre la Unión Europea y el Mercosur, el 17 de enero de 2026.  

    Moody’s: beneficios “graduales” de un acuerdo Mercosur-UE respaldan la calificación de Uruguay

    Por Redacción Búsqueda
    Sede de la ANEP en Montevideo en 2022.

    Colegios privados dicen que cambios en diseño curricular afectan la gestión, en especial en bachillerato

    Por Nicolás Delgado