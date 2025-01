La “magia” de Uruguay “va a seguir funcionando” con el Frente Amplio, dice ejecutivo bancario

“Tiene que haber un modelo de mercado donde los precios funcionen y se mantengan muy controlados, porque quien sufre la inflación son los pobres. La gente de muy alto patrimonio sufre la inflación como si le pica un mosquito (…). Con eso consigues que el país sea estable y haya inversión, y luego ya decides cuánto impuesto quieres poner y cómo lo quieres redistribuir. Pero si no generas, no puedes distribuir más que miseria, y esto es una cosa que en Uruguay todo el mundo lo tiene muy claro”, analiza.

“Ahora estamos muy expectantes con la llegada de Yamandú Orsi (a la Presidencia), de Gabriel Oddone (designado ministro de Economía) y de Alejandro Sánchez (futuro secretario de la Presidencia), porque hay un discurso muy interesante de crecimiento” económico, señala Charro. “Crecimiento, generar y luego repartir más allá del derrame, perfecto. Es necesario crecer porque si no, no vas a conseguir mantener el nivel de vida, no vas a conseguir mantener las pensiones (…). Necesitas generar más riqueza para poder repartir, y repartir está bien dentro de un orden en el cual no rompas el crecimiento porque eso da cohesión social y es lo que permite que no se quemen ómnibus en la calle, que vengan inversiones y que se genere riqueza. Es un círculo virtuoso”.