Acuerdo Mercosur-UE: un tramo final turbulento, Francia siembra discordia

“En este momento, las cifras no cuadran para proteger a los agricultores franceses. Las exigencias de Francia no se han cumplido”, expresó París la noche del domingo, al reiterar su rechazo al acuerdo.

En ese contexto, el presidente Emmanuel Macron solicitó a la titular de la Comisión Europea (CE) un aplazamiento de la revisión del tratado , según indicaron fuentes de su entorno, mientras que los 27 Estados miembros de la Unión Europea (UE) deberán pronunciarse entre el martes y el viernes de esta semana.

Comercio Mercosur se reúne el 20 de diciembre con el acuerdo comercial con la UE sobre la mesa

El pulso entre Francia y Bruselas marca el inicio de una semana que ya se anticipa turbulenta en la capital europea. Los sindicatos agrícolas anunciaron movilizaciones de hasta 10.000 manifestantes este jueves, coincidiendo con una cumbre europea de jefes de Estado y de gobierno.

Los agricultores de la UE continúan oponiéndose de manera frontal al acuerdo de libre comercio con Argentina, Brasil , Uruguay y Paraguay. El tratado apunta a impulsar las exportaciones europeas de automóviles, maquinaria, vinos y licores, a cambio de facilitar el ingreso al mercado europeo de productos sudamericanos como carne, azúcar, arroz, miel y soja, lo que genera alarma en el sector agrícola.

Pese a las resistencias, la CE no ha modificado su postura. “Esperamos reunir todas las condiciones para la firma el próximo fin de semana”, declaró recientemente su portavoz, Paula Pinho. La presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, tiene previsto rubricar el acuerdo el sábado, durante la cumbre del Mercosur en la ciudad brasileña de Foz do Iguaçu.

“Es ahora o nunca”, insistió una fuente de la Comisión, en referencia a unas negociaciones que se arrastran desde hace más de 25 años.

Antes de viajar a Brasil, Von der Leyen necesita el respaldo de los Estados miembros esta semana. La solicitud francesa de aplazar el proceso hasta 2026 ya fue rechazada por otros países del bloque.

“Si no se alcanza un compromiso esta semana, nos arriesgamos a una grave crisis europea. Sería un fracaso rotundo para la Comisión, para Alemania y para España”, advirtió un diplomático europeo bajo condición de anonimato.

Alemania, España y los países escandinavos, firmes defensores del acuerdo, buscan reactivar sus exportaciones en un contexto marcado por la competencia china y los aranceles estadounidenses. En ese escenario, a Francia le resultará difícil bloquear el tratado, cuya aprobación requiere únicamente una mayoría cualificada. Italia, con una posición más oscilante, podría desempeñar un rol decisivo.

Cláusulas de salvaguardia y controles reforzados

Antes de la votación de los Veintisiete, el debate tendrá un nuevo capítulo este martes en el Parlamento Europeo. En Estrasburgo, los eurodiputados analizarán medidas de “salvaguardia” destinadas a tranquilizar a los agricultores y a responder a las preocupaciones planteadas por Francia.

El mecanismo prevé una “vigilancia reforzada” sobre los productos más sensibles —como la carne bovina, las aves de corral, el arroz, la miel, los huevos, el ajo, el etanol y el azúcar— y la posibilidad de intervenir en caso de desestabilización del mercado. Los Estados miembros ya aprobaron esta cláusula, aunque el Parlamento podría reforzarla.

En un nuevo gesto hacia París, la CE anunció la semana pasada el fortalecimiento de los controles sobre las importaciones agrícolas, para garantizar el cumplimiento de las normas europeas. Bruselas también se comprometió a actualizar la regulación sobre residuos de pesticidas en productos importados, con el objetivo de impedir el ingreso de sustancias prohibidas en la UE.

Incluso si Von der Leyen firma el acuerdo el sábado, el proceso no estará cerrado. Quedará pendiente la ratificación definitiva por parte del Parlamento Europeo, prevista en principio para comienzos de 2026.

Fuentes internas anticipan una votación ajustada, en la que pesarán fuertemente las posiciones nacionales. “Todos los eurodiputados franceses votarán en contra, y la mayoría de los polacos también”, estimó un observador cercano a la dinámica parlamentaria. Sumando a la izquierda radical y a la extrema derecha, “ya somos unos 300 opositores”, calculó, sobre un total de 720 legisladores.

FUENTE:FRANCE24