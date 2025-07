Las Letras de Regulación Monetaria, que entraron en el debate político, bajan sus tasas

Pero no fue la única. La LRM a 30 días bajó a 9,20%, su menor nivel desde principios de febrero, tras haberse mantenido durante varias semanas entre 9,65% y 9,69%.

Letras en debate

El martes 8, ante una pregunta del senador blanco Sebastián Da Silva en la Comisión de Hacienda del Senado, el ministro de Economía, Gabriel Oddone, dijo que el presidente del Banco Central y el director de la oficina de deuda de su cartera “están trabajando mancomunadamente para reducir el costo del financiamiento en moneda nacional que tienen el Estado y los agentes económicos (…). Ese es un norte del presidente del Banco Central que nos obsesiona, lo que no quiere decir que, en el manejo de la política monetaria, en un régimen de inflación, en el que la tasa de interés tiene las señales que tiene, no siga siendo un elemento para poder estabilizar la economía”.

Oddone respaldó la decisión del BCU de “aflojar” la tasa de política monetaria bajándola a 9%, anunciada el mismo martes. Aclaró, respecto de las quejas por el “atraso cambiario”: “Nosotros no vamos a hacer uso del tipo de cambio como política de compensación de los problemas de competitividad. No tenemos margen; estamos convencidos de que eso no es posible”.