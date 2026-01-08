  • Cotizaciones
    jueves 08 de enero de 2026

    Los bonos del gobierno se valorizaron en 2025 y bajó el “riesgo país”

    El Ministerio de Economía inaugura la semana próxima el calendario de emisiones domésticas del 2026 con la Serie 13 en pesos nominales

    Fachada del Ministerio de Economía y Finanzas.

    Fachada del Ministerio de Economía y Finanzas.

    FOTO

    Búsqueda | Redacción Búsqueda
    Por Redacción Búsqueda

    Durante el 2025, tanto los Bonos Globales del gobierno en dólares como en unidades indexadas (UI) a la inflación se valorizaron. La suba anual fue de 2,9% y de 1,8% en cada caso, según los índices de Búsqueda.

    En los primeros días del nuevo año, los Globales en dólares registraron una baja en sus precios promedio, en tanto los nominados en UI subieron.

    El “riesgo país” de Uruguay —la diferencia de rendimiento de los Globales en dólares respecto de los Treasuries estadounidenses— terminó el año pasado en 66 puntos básicos (0,66%) en la medición de República AFAP, una reducción de 16,5% frente al 2024 (79 puntos). Esta semana osciló en torno a ese nivel.

    Los bonos son títulos de deuda pública emitida bajo leyes internacionales. El gobierno también se financia con emisión doméstica, a través de Notas del Tesoro. El calendario para el primer semestre del 2026 difundido a fin del año pasado por el Ministerio de Economía prevé 18 licitaciones, la mitad de series en pesos corrientes, empezando el próximo martes 13.

