Los mercados mostraron recuperación luego de que Trump anunciara la reducción de la agresividad comercial contra China

El epicentro del caos comenzó el 2 de abril con el Liberation Day de Trump, tras el anuncio del aumento de tarifas de importación a las mercaderías que ingresen a Estados Unidos (EE.UU.). Aunque suspendidos por 90 días, la vigencia de aranceles para productos provenientes de China aumentaron los riesgos para la economía mundial, según se advirtió desde el Fondo Monetario Internacional el martes 22. “Si bien no proyectamos una recesión mundial, los riesgos que podrían materializarse este año han aumentado sustancialmente del 17% proyectado en octubre pasado al 30% actual”, dijo el economista de la institución, Pierre-Olivier Gourinchas. En su último informe de Perspectivas de la Economía Mundial, proyectaron un crecimiento para la economía de EE.UU. del 1,8% para 2025, algo que retrocede en 0,9% respecto a las expectativas previas.

El lunes 21, China advirtió que tomará contramedidas contra los países que concreten acuerdos perjudiciales con EE.UU. A la vez, la potencia norteamericana presiona a Japón, Corea del Sur, Taiwán y Vietnam para que limiten su comercio con China. A todo esto, Trump atacó al presidente de la Reserva Federal (Fed, por su sigla en inglés), Jerome Powell, a quien calificó como “gran perdedor” por no bajar las tasas de interés, en el entendido de que los precios de la energía y los comestibles han caído, por lo que las tasas altas no serían necesarias para frenar la inflación. También sugirió que su destitución “no puede llegar lo suficientemente rápido”, y según el Wall Street Journal, discutió en privado un reemplazo para Powell, lo que alarmó aún más a los inversores. “El presidente cree que han estado tomando medidas y actuando con motivos políticos, en lugar de en nombre de lo que es mejor para la economía estadounidense”, declaró la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt. En tanto, el presidente de la Fed se mantuvo en la posición de no apresurarse antes de la próxima reunión en mayo del comité.