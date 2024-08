Más papeles se suman a la bolsa: colocó Maroñas y HSBC, y emite Conaprole

El mercado bursátil local sumó en la última semana tres alternativas de inversión. HSBC volvió a emitir Notas de Crédito Hipotecarias, Hípica Rioplatense (HRU) colocó obligaciones negociables (ON) por el equivalente a US$ 10 millones y el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) realizó una nueva licitación de Notas del Tesoro en pesos. A estas opciones, se sumará, el próximo mes, una nueva serie de las ON de Conaprole .

Las Notas de Crédito Hipotecarias no han tenido un gran desarrollo en el mercado uruguayo, pero en el último año el banco HSBC Uruguay emitió dos veces estos papeles en unidades indexadas (UI). El viernes 23, a través de la Bolsa Electrónica de Valores (Bevsa), colocó el equivalente a US$ 31,1 millones.

La emisión se hizo en dos tramos. En el mayorista, se licitaron el equivalente en UI a US$ 31,5 millones, con una demanda que más que duplicó el monto ofrecido. En el tramo minorista no hubo ofertas.

Por su lado, HRU, la concesionaria de los hipódromos de Maroñas, de Las Piedras y de cinco casinos en Montevideo, también colocó títulos en UI por el equivalente a US$ 10 millones, a través de la Bevsa. En el tramo mayorista se colocaron US$ 8 millones (las ofertas fueron por US$ 15 millones) al tiempo que en el segmento minorista hubo pedidos de compra por US$ 1,4 millones. Los restantes US$ 600.000 se adjudicaron en el tramo competitivo.

HRU utilizará estos fondos para la reestructura de su endeudamiento, para el capital de trabajo y para inversiones en las salas actuales. Desde el agente estructurador, Nobilis, consideraron que con esta emisión la empresa logró un “bajo costo” de financiamiento. Confirmó que “cuando una empresa genera un track récord en el mercado y apuesta a esta vía de financiamiento accede a buenas tasas”, declaró María José Zerbino, responsable del mercado de capitales de la gestora.

El MEF reabrió el martes 27 la Serie 11 de las Notas del Tesoro en pesos nominales. Adjudicó el equivalente a US$ 29,8 millones y convalidó una tasa de corte de 8,99%, algo más alta que la de la subasta anterior.

Los Bonos Globales uruguayos en UI, en tanto, registraron la semana pasada una “ligera suba” de sus rendimientos, destacó la gestora Puente en un comentario diario. El promedio de rendimiento de estos papeles pasó del 2,7% al 3%, una dinámica que estuvo impulsada por “la parte larga de la curva”.

Una emisión que se concretará el 22 de setiembre en el mercado local serán las clásicas ON de Conaprole, en el marco de su programa Conahorro. El Banco Central aprobó este lunes 26 la colocación, autorizando a emitir hasta US$ 5 millones. Los papeles vencerán en 2031 y pagarán una tasa de interés de 4,75% los primeros años y 5% los finales.

Otro de los pocos jugadores del mercado bursátil local es Frigorífico Modelo (Frimosa), que cotiza su capital accionario en la Bolsa de Valores de Montevideo. Su papel tiene poca actividad, pero la empresa ha tenido que convocar a algunas asambleas para informar a los accionistas sobre el futuro del negocio. La última convocatoria extraordinaria fue el jueves 15.

En 2022, Frimosa vendió el 100% de sus servicios de frío a terceros en el país y en Paraguay, como también el negocio de depósito fiscal en Uruguay por US$ 51 millones. Esto se trató en una asamblea, en la que algunos de ellos plantearon sus dudas y se fueron con la sensación de “incertidumbre”.

En la asamblea más reciente los directores fundamentaron la adquisición de un 70% de las acciones de la sociedad Maosol, una empresa de importación y distribución de alimentos, por aproximadamente US$ 13,3 millones. Explicaron que se negoció que el vendedor permanecería como accionista del 30% de las acciones restantes.

Frimosa adquirirá el 70% de esas acciones a través de una sociedad subsidiaria (Gadiley S.A.), que fue comprada a estos efectos. La operación fue respaldada por la mayoría de los accionistas, pero la transacción no estará confirmada hasta que no esté la autorización de la Comisión de Defensa de la Competencia.