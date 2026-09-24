MEF dice que cambios en las prestaciones sociales van a favorecer a “comercios formales”

La Rendición de Cuentas que acaba de aprobar el Parlamento crea la Asignación Única para la Infancia y la Adolescencia, que refuerza e integra distintas transferencias, como medida de combate a la pobreza en niños y jóvenes. Durante el tratamiento legislativo del proyecto, parte del debate político giró en torno a cómo canalizar esa asistencia social —por medios electrónicos, como la tarjeta del Ministerio de Desarrollo Social (Mides), o en efectivo— y qué grado de libertad darles a las familias beneficiarias para elegir sus gastos. Aunque las preocupaciones al respecto también estaban presentes en algunos sectores comerciales.

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El texto aprobado indica en su artículo 227 que el pago de esa asignación única “se efectuará a través de acreditación en cuenta en instituciones de intermediación financiera o en instrumentos de dinero electrónico (...), en las condiciones que determine la reglamentación”. Esto entrará en vigor el 1 de enero de 2027.

Si esas prestaciones sociales se dan todas en efectivo, muchos establecimientos comerciales de frontera “tendrían que cerrar, porque viven de la tarjeta del Mides. Quizás acá, en Montevideo, una, dos o diez tarjetas no influyen mucho en un comercio, pero allá, en Rivera y en la frontera, hacen mucha fuerza”, alertó Johnny Zaballa, vicepresidente de la Asociación de Comercios Unidos de Rivera, el viernes 11 ante la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda del Senado.

Esa gremial pretende que el beneficio de la Tarjeta Uruguay Social continúe siendo otorgado a través de ese instrumento, evitando su sustitución por el dinero en efectivo. “Es la única manera de que la plata uruguaya se mantenga en el Uruguay, y lo digo porque hoy en día mucha plata de nuestra ciudad, de nuestro país, se va para la frontera. Estamos a 20 metros y, por ejemplo, se da el caso de que tenemos una panadería en una calle y al frente, cruzando, tenemos otras en una situación totalmente desigual. Una panadería en Rivera tiene que pagar $ 60.000 a un panadero lo que, a nivel nacional es poco, pero si se cruza la calle ve que llegan a cobrar $ 12.000; entonces, no hay manera de competir”, explicó el dirigente empresarial.

“Mil pesos para Montevideo quizás no sea nada, pero en Rivera es mucha plata. Yo, por ejemplo, tengo una panadería en Rivera y para poder hacer $ 1.000 de caja —de caja, no de ganancia— necesito que entren 20 clientes; acá entra en una panadería un cliente solo y gasta $ 1.000. Entonces, es muy distinto”, ejemplificó.

La presidenta de la Asociación de Comercios Unidos de Rivera, Silvia Olivera, informó que en ese departamento hay 588 comercios habilitados a vender a los 5.248 beneficiarios de la tarjeta del Mides. “Si trasladamos esa cifra a un valor promedio de $ 4.000 por tarjeta —y digo promedio porque los montos varían según la cantidad de niños y las necesidades de cada familia—, estaríamos hablando de $ 240 millones que, hasta este momento, se vuelcan al comercio local, al comercio de cada barrio de nuestro departamento, y también al de las diferentes localidades. Tranqueras, Vichadero y Minas de Corrales son localidades alejadas, pero todos los meses cuentan con las ventas realizadas mediante esa tarjeta y ello les permite hacerse cargo de sus impuestos todos los meses”, afirmó.

Fernando Miranda, del Centro Comercial de Rocha, realizó un planteo similar. “Quizás el universo de Montevideo no ve eso; solamente lo aprecian cuando ustedes se dan una vueltita por la frontera y ven un free shop que cada vez crece más o que del lado brasileño ven grandes empresas, sideralmente. Para dar un número de Rocha, en ese departamento, del lado brasileño, hay más de 130 cajas de supermercado contra tres de El Dorado. Digo esto para que tengan una idea de la dimensión”. Añadió que la tarjeta del Mides “es lo único que, en algún barrio, desde el Chuy hasta Bella Unión, le puede solucionar la venta y el cierre de caja del balance mensual” a una pequeña empresa. “Ese empresario, lo que está sufriendo es que, si se queda sin ese dinero —porque cruzar la avenida (hacia el lado brasileño) son dos minutos—, se queda sin venta”, sostuvo.

Según Miranda, “hoy en algunos barrios del Chuy, en algunos barrios de Aceguá, Río Branco, Rivera, ese comerciante está esperando esta decisión” respecto de cómo se pagarán esas prestaciones sociales.

Después de escuchar a los representantes empresariales, el senador blanco Carlos Camy apoyó el planteo: “Es muy grave. Estamos sacando plata de nuestros propios contribuyentes para darlo en beneficio de los comerciantes brasileños. Esto hay que corregirlo”. Otros legisladores adhirieron a esa postura.

Compras “en el territorio nacional”

Mientras se sustanciaba la discusión parlamentaria, dos diputados hicieron llegar preguntas al Ministerio de Economía (MEF), referidas a las formas de pago de estas ayudas sociales.

En la reciente respuesta a uno de esos pedidos de informes, la secretaría de Estado señala que “la implementación de la política privilegiará el cobro mediante la tarjeta BPS prestaciones, cuyo uso no se podrá realizar en comercios fuera del territorio nacional”. Agrega que los beneficiarios podrán acceder a la devolución de la totalidad del IVA, “lo que incrementará el poder de compra efectivo de las prestaciones y, al mismo tiempo, constituye un mecanismo orientado a favorecer la realización de compras en comercios formales uruguayos”. Eso podría dar lugar a un “mayor nivel de consumo en los comercios locales”.

A otro legislador, el ministerio le dio una respuesta similar: “En relación al impacto en los comercios, corresponde destacar que la reforma propuesta supone un incremento significativo en los montos de las prestaciones que alcanzará a 84% en la población objetivo, lo que implica más recursos disponibles en el territorio para la realización de compras”.