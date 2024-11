Mercado laboral, depósitos, expectativas de crecimiento e inflación en Uruguay en números

Los depósitos del sector no financiero registraron una disminución de US$ 440 millones durante octubre y el stock total se ubicó en US$ 41.574 millones, según cálculos propios con base en datos de las propias entidades informados por el Banco Central y no incluyen al Hipotecario.

Los retiros netos fueron de US$ 329 millones en el Banco República y de US$ 103 millones en el conjunto de las instituciones privadas, aunque varios tuvieron incrementos en los depósitos respecto a setiembre.

3,0%

Los analistas económicos del sector privado que encuesta el Banco Central mantuvieron en noviembre sus proyecciones sobre el crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) en 3,0% para el promedio de 2024 y en 2,5% para 2025, según la mediana de sus respuestas.

5,0%

La expectativa de los analistas estima —en mediana— que la inflación este mes será de 0,31% y que, al cerrar el 2024, el costo de vida acumulará un incremento de 5,0%.