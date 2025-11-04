  • Cotizaciones
    martes 04 de noviembre de 2025

    ¡Hola !

    En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, tu plan tendrá un precio promocional:
    $ Al año*
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
    * Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

    ¡Hola !

    En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, por los próximos tres meses tu plan tendrá un precio promocional:
    $ por 3 meses*
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
    * A partir del cuarto mes por al mes. Podés cancelar el plan en el momento que lo desees
    stopper description + stopper description

    Tu aporte contribuye a la Búsqueda de la verdad

    Suscribite ahora y obtené acceso ilimitado a los contenidos de Búsqueda y Galería.

    Suscribite a Búsqueda
    DESDE

    UYU

    299

    /mes*

    * Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

    ¡Hola !

    El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá

    OpenAI y Amazon firman millonario acuerdo sobre inteligencia artificial

    OpenAI y Amazon firmaron un acuerdo para colaborar en el desarrollo y entrenamiento de modelos de inteligencia artificial

    Sam Altman, director ejecutivo de OpenAI

    Sam Altman, director ejecutivo de OpenAI

    FOTO

    AFP
    Búsqueda | France 24
    Por France 24

    La alianza permitirá a OpenAI acceder a GPU de última generación a través de Amazon Web Services (AWS).

    Además, el pacto pone fin a la exclusividad de Microsoft como proveedor de servicios en la nube de la empresa creadora de ChatGPT.

    Leé además

    Celular con aplicaciones de IA.
    Tecnología

    Los uruguayos ya adoptan la inteligencia artificial, pero sin entenderla del todo

    Por Redacción Búsqueda
    Tony Blair y Yamandú Orsi (de espaldas) en la Torre Ejecutiva, en Montevideo.
    Video
    Tecnología

    Tony Blair ve a Uruguay como “laboratorio de IA” para América Latina, con foco en la administración pública

    Por Redacción Búsqueda
    Embed - OpenAI y Amazon firman millonario acuerdo sobre inteligencia artificial

    FUENTE:FRANCE24

    Selección semanal
    Caso Cardama

    El conflicto con Cardama vuelve a encender la mayor alerta de la Armada: quedarse sin flotilla para custodiar el mar

    Por Redacción Búsqueda
    Fútbol Uruguayo

    Competir en la licitación o asociarse con otra empresa: Antel define cómo transmitir el fútbol uruguayo

    Por Juan Francisco Pittaluga
    Sindicatos

    El PIT-CNT reclamó al gobierno de Orsi “cumplir” ante un escenario “insuficiente” en presupuesto y salarios

    Por Redacción Búsqueda
    Educación

    Ceibal celebra avance de piloto en 87 liceos para bajar inasistencias, luego de alcanzar logros en escuelas

    Por Nicolás Delgado

    Te Puede Interesar

    Álvaro Danza y Cristina Lustemberg durante la asunción del nuevo directorio de ASSE, en abril.

    Danza y Lustemberg se reúnen con la bancada de diputados del Frente Amplio para preparar la interpelación

    Por Redacción Búsqueda
    El Ministerio del Interior y la Policía Nacional han reiterado que no disponen de la normativa suficiente para combatir la violencia en el fútbol. 

    Violencia en el fútbol: el Poder Ejecutivo prepara una normativa para accionar de oficio contra barras bravas

    Por Juan Francisco Pittaluga
    Vista aérea del Astillero Cardama en la ciudad de Vigo.

    Cardama entregó documentos sobre EuroCommerce al ministerio con inconsistencias, algunas advertidas por el estudio Delpiazzo

    Por Guillermo Draper
    Los entrañables Chandler y Joey en su apartamento.

    Sexo, amigos y el problema de la vivienda

    Por Ismael Grau