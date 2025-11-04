OpenAI y Amazon firman millonario acuerdo sobre inteligencia artificial

La alianza permitirá a OpenAI acceder a GPU de última generación a través de Amazon Web Services (AWS).
OpenAI y Amazon firmaron un acuerdo para colaborar en el desarrollo y entrenamiento de modelos de inteligencia artificial
Además, el pacto pone fin a la exclusividad de Microsoft como proveedor de servicios en la nube de la empresa creadora de ChatGPT.
FUENTE:FRANCE24