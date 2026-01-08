Migrantes ganan salarios 11,5% mayores en promedio que los uruguayos, según el BPS

Uruguay pasó de ser un país de “emigrantes” a ser un “receptor”. Partiendo de ese hecho, el área de Investigaciones Económicas y Financieras del Banco de Previsión Social ( BPS ) analizó la inserción laboral de los trabajadores migrantes con relación a los “trabajadores nativos”, es decir, nacidos en el país.

Entre el 2017 y el 2025, el promedio mensual de puestos cotizantes de extranjeros aumentó 69,1% y cerrando el 2024 eran 86.235 en total; esa cifra significa que eran 5,6% del total de ocupados formales inscriptos en el BPS.

Para analizar las diferencias salariales entre uruguayos y extranjeros radicados en el país, el BPS solo consideró los puestos cotizantes en relación de dependencia, dado que los no dependientes aportan en base a montos fictos, por lo cual se desconoce su remuneración efectiva. Esa salvedad es importante, porque un 22,9% de los puestos de migrantes son no dependientes, un guarismo mayor al de los nativos.

La primera conclusión del estudio —publicado en diciembre— es que, “en promedio, los puestos migrantes tienen un ingreso superior a los nativos”. En valores constantes en términos de Índice de Precios del Consumo (IPC) a diciembre de 2024, los dependientes nativos ganaron un promedio de $ 54.259, mientras que los migrantes percibieron $ 60.497, un 11,5% más.

Ese resultado tiene un ribete; si en lugar del promedio se toma la mediana —es decir, el valor medio cuando se ordenan de menor a mayor— del salario de los migrantes ($ 38.000), más del 50% percibe un salario menor que los nativos ($ 41.000).

Si se analiza la distribución salarial, los migrantes muestran una mayor participación que los nativos en los sueldos de entre $ 25.000 y $ 50.000, pero inmediatamente luego de ese valor, su participación cae. Solo en los deciles nueve y 10 —por encima de los $ 100.000, aproximadamente—, el sueldo promedio de los migrantes es superior al de los nativos; “son estos deciles los que explican gran parte de la brecha salarial positiva para los migrantes”, señala el análisis del BPS.

Sexo y edad

Entre nativos, los hombres superan los ingresos de la mujer en $ 10.959, mientras que entre migrantes la cifra se duplica y alcanza una diferencia de $ 22.015. Esa brecha de género está “sobreestimada” porque el estudio no contó con información sobre horas trabajadas, pero toma en cuenta la evidencia de que “las mujeres disponen de menos horas para volcar al mercado de trabajo, debido a que sobre ellas recae gran parte de las tareas de cuidados y trabajo no remunerado en el hogar”.

Una hipótesis de los equipos técnicos del BPS es que, en el caso de las mujeres migrantes, la brecha es mayor por una falta de “redes familiares o sociales”.

Por otro lado, los hombres migrantes perciben sueldos 18,4% superiores al de los nativos, mientras que en las mujeres no hay una diferencia significativa.

Cuando se miran los tramos por edad, esa ventaja de los migrantes alcanza a ser del 48,5% para los mayores de 60 años. En las mujeres, la relación es inversa: las migrantes mayores de 60 ganan un 29,6% menos que las nativas de la misma edad.

Actividad y nacionalidad

Estudios previos muestran que “los migrantes recientes se caracterizan por un mayor nivel educativo en relación con los nativos”, señala el análisis. En ese sentido, la mayor ventaja para los migrantes ocurre en el sector de actividades profesionales, científicas y técnicas, que en promedio tienen salarios 137,5% superiores.

Por otra parte, en actividades administrativas, comercio y alojamiento, la ventaja es del 8,7%, en línea con la evidencia de que los migrantes tienen jornadas más extensas.

Los datos muestran una gran disparidad salarial entre los diferentes orígenes de los migrantes.

En un extremo se encuentran los nacidos en Argentina y España, con sueldos promedio en el entorno de los $ 73.000, y en el otro, República Dominicana, con $ 28.000. Ese último país muestra puestos altamente feminizados (68%).

Otros países con incidencia en los deciles salariales altos son Estados Unidos y Colombia, mientras que en los deciles bajos figuran también Cuba, Perú y Paraguay.