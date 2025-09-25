INE: salarios reales al 2024 no recuperaron su nivel previo a la caída en pandemia
Análisis del Instituto Nacional de Estadística constata que, desde la perspectiva de género, hubo una “persistente desigualdad en torno al 27%” entre el 2018 y 2024, si bien a partir del 2023 la tendencia fue a la baja
Trabajo de empacado de manzana en la empresa Granja Moizo.
El salario promedio total por trabajador —medido a precios constantes de enero del 2018— tuvo una trayectoria descendente en ese año y el 2019, cuando se ubicó entre $ 31.100 y $ 32.800. A partir del 2020 registró una “caída significativa vinculada al impacto de la pandemia” —a $ 30.041 en el segundo trimestre de ese año—. Luego la “recuperación posterior fue débil: entre 2021 y 2022 los salarios se estabilizaron en torno a 29.600-30.900 pesos, sin retomar los niveles previos a la crisis sanitaria”, y en 2023 y 2024 hubo “cierta recomposición”, con valores cercanos a $ 31.300 en los primeros trimestres de ambos años, aunque sin alcanzar los máximos observados antes de 2020.
Así lo señala un análisis publicado esta semana por el Instituto Nacional de Estadística (INE), basado en estadísticas de su Directorio de Empresas y en la Demografía Empresarial, que abarca al sector privado formal de Uruguay y considera las actividades de la industria, el comercio, los servicios y la construcción.
Regiones y tamaños
El informe agrega que la crisis derivada de la pandemia de Covid-19 en el 2020 impactó de manera más negativa en el interior que en Montevideo. En los años posteriores se produjo una “recuperación parcial, más notoria en la capital, que hacia 2024 volvió a superar los $ 34.000. En contraste, en el interior los salarios permanecieron contenidos en un rango de 24.500 a 26.000 pesos”.
Por tamaños de empresas, en octubre-diciembre del 2024 el salario promedio era de $ 13.683 en una micro, $ 26.718 en una pequeña, $ 35.611 en una mediana y $ 42.915 en una gran compañía, siempre a precios de enero del 2018 para eliminar el efecto de la inflación en el período.
Género
El INE también analiza la evolución de la brecha salarial por sexo; hubo una “persistente desigualdad en torno al 27%” entre el 2018 y el 2024, si bien a partir del 2023 la tendencia fue a la baja: la diferencia en favor de los varones descendió hasta 25,9% en el tercer trimestre de ese año y alcanzó 25,0% en julio-setiembre del 2024, un mínimo en el período analizado.
El análisis concluye que “los momentos de mayor deterioro del salario real coincidieron con incrementos en la brecha salarial, lo que podría sugerir que los impactos negativos no se distribuyeron de manera equitativa entre hombres y mujeres. Por el contrario, en los últimos dos años, la estabilización del salario fue acompañado de una reducción de la desigualdad entre sexos”.