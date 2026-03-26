Minas y Paso de los Toros serán como “laboratorios” territoriales para rehabilitar viviendas deterioradas

Con la idea de mejorar la gestión territorial y asistir con herramientas técnicas a las intendencias, la Dirección Nacional de Ordenamiento Territorial (Dinot), del Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (MVOT), impulsa proyectos piloto en ciudades del interior del país para promover la “renovación” o “rehabilitación” urbana mediante acciones que buscan devolver al mercado viviendas vacías en mal estado.

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A partir de esas experiencias de “laboratorio” —que serán en Minas y en Paso de los Toros— con las que la Dinot busca mejorar el acceso al suelo urbano y a la vivienda, la idea es que sean trasladadas a otras localidades para “escalar” los pilotos y transformar la política pública, identificando los “nudos” que tienen los marcos normativos vigentes para “ajustarlos rápidamente”, dijo a Búsqueda la titular de esa dirección del MVOT, Paola Florio.

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Otra herramienta de gestión que la Dinot comenzó a aplicar como piloto en la zona rural de Canelones y en Villa Serrana son los vuelos de drones para controlar e identificar si el uso del suelo está acorde a los planes de ordenamiento territorial definidos en las localidades que correspondan.

Florio explicó que esas acciones se enmarcan dentro de las líneas prioritarias definidas durante el primer año de gestión, que refieren a la “articulación” con los gobiernos departamentales —a los que considera “aliados” para generar procesos de desarrollo territorial—, los municipios y, de forma transversal, con el Congreso de Intendentes.

Para Florio, la “clave” es entender que el ordenamiento territorial es una “herramienta de gestión” y que “no hay peor plan que el que no cumple sus propios objetivos”.

En esa línea es que, desde la dirección, se trabaja para proporcionar capacidades técnicas y colaborar en la interrelación de los gobiernos departamentales y sus equipos para elaborar planes que “trasciendan un plan normativo, que sean hojas de ruta para la efectiva transformación de los territorios”.

“Muchas veces escuchamos que el ordenamiento territorial demora los procesos y, en realidad, el ordenamiento territorial es la llave para el desarrollo”, afirmó. La directora reconoció que, en forma frecuente, “los tiempos de los procesos de planificación y del ordenamiento territorial no acompañan las dinámicas del desarrollo privado” y eso es lo que genera conflictos.

Para facilitar las gestiones en la materia por parte de los gobiernos departamentales, explicó, se establecieron algunos mecanismos más concretos sobre el vínculo con otras carteras y procesos de interrelación con entidades como la Agencia Nacional de Vivienda (ANV), por ejemplo.

Economía urbana circular

Para ensayar y mejorar la articulación e implementación de herramientas de gestión territorial vinculadas al acceso al suelo urbano, la Dinot diseña dos pilotos o “laboratorios de economía urbana circular” en ciudades “intermedias” del interior uruguayo. Se definió que las acciones se implementen en Minas, Lavalleja, y en Paso de los Toros, Tacuarembó.

Florio Dinot La directora Florio, durante una recorrida departamental. Ministerio de Vivienda

Para eso, la Dinot analizó los datos de los últimos censos de población, discriminando las viviendas ocupadas y las desocupadas y en qué condiciones (temporal, ocasional, para alquilar o vender, en reparación, en estado ruinoso o inhabitable, etc.) están, para extraer algunos parámetros e indicadores.

Así, identificó que Minas tuvo un incremento poblacional en los últimos años, pero posee un alto nivel de “vacancia” y de viviendas ruinosas en las áreas centrales de la ciudad, donde hay acceso a infraestructura y servicios.

Para Florio, esos indicadores, sumados a la instalación en esa ciudad de la Universidad Tecnológica (Utec), inaugurada el año pasado —que atrajo población estudiantil hacia la capital minuana—, hacen oportuno trabajar en esquemas de articulación y herramientas de gestión territorial (normativas, fiscales, etc.) para adaptarlas a ese contexto.

En el caso de Paso de los Toros, la directora recordó los cambios que se dieron en ese territorio con la instalación de la planta de UPM 2 y las transformaciones en el desarrollo habitacional y de infraestructura de servicios, pero que hoy presenta un alto nivel de vacancia.

Para llevar adelante ambos pilotos o laboratorios, la Dinot creó una unidad de trabajo con participación de la ANV, que tendrá a cargo la gestión de los inmuebles deteriorados —según prevé un proyecto de ley con media sanción en el Parlamento— para devolverlos al mercado en condiciones, innovando en la aplicación de políticas particulares como la expropiación, aplicación del derecho de preferencia y programas de la Dirección Nacional de Vivienda que apoyen la recuperación edilicia de esos inmuebles.

“Hay que generar la demanda y también una oferta, tanto de bienes como de programas que permitan adecuarse a cada una de las necesidades que surjan en las distintas viviendas”, explicó Florio. Y añadió: “Es importantísimo para nosotros poder demostrar que, con una adecuada articulación de todos los programas, es posible avanzar en línea a una mayor eficiencia en las ciudades”, devolviendo al uso y al desarrollo bienes que están abandonados.

La Dinot planea contar con el diseño de estas experiencias piloto de gestión territorial durante este año para ponerlas en marcha con acompañamiento técnico necesario, como parte de la actualización de la estrategia nacional de acceso al suelo urbano, aprobada en 2018.

Aspira a que la implementación de los pilotos genere los aprendizajes necesarios para identificar las condiciones territoriales, institucionales y normativas que permitan realizar ajustes, fortalecer la política de acceso al suelo y llevarla a mayor escala e integrarla a la política pública.

Policía territorial con drones

Por otro lado, la Dinot tiene en marcha otros dos pilotos en el interior del país para apoyar a las intendencias en herramientas que faciliten y mejoren el control y la prevención de riesgos en el incumplimiento de los planes de ordenamiento territorial.

Florio explicó que muchas veces se asocia la “policía territorial” exclusivamente con el control de la ocupación irregular de los suelos, pero dijo que no se trata solo de cumplir con esa tarea.

MVOT Territorio (2) Ministra de Vivienda y Ordenamiento Territorial, Tamara Paseyro, durante una visita en Canelones. Ministerio de Vivienda

De hecho, uno de los pilotos que ya está en práctica junto con el Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP) tiene que ver con el área rural de Canelones, a partir de la preocupación que el gobierno departamental planteó por las dificultades que tiene en controlar que se cumplan con sus disposiciones de uso del suelo. Florio explicó que en el área rural, al tratarse de parcelas cerradas o limitadas, sin circulación pública sino campo adentro, se complica la labor de supervisión.

En ese caso, se están sobrevolando con drones las áreas territoriales relevantes para que, a partir de imágenes aéreas que se procesan con inteligencia artificial, se identifiquen los usos efectivos que tiene el territorio y chequear si eso está conforme a lo establecido en el plan de ordenamiento rural definido por la intendencia.

Florio señaló que con esa técnica se puede controlar, además del uso de suelo para distintos cultivos, la explotación minera, actividades de construcción con dimensiones no previstas por las normas de ordenamiento y nuevos espejos de agua que pueden producirse por el movimiento del suelo, entre otros.

Otro piloto que se está implementando con esa herramienta de vuelos de drones se ubica en Villa Serrana, en Lavalleja, que tiene aprobado un plan de ordenamiento territorial reciente, orientado a regular la ocupación del suelo para desarrollos turísticos.

Florio explicó que en la zona hay conflictos de uso del suelo porque hubo una “explosión” de demanda habitacional, relacionada a emprendimientos o explotaciones turísticas.

Indicó que desde la Dinot se dan las herramientas (técnicas, fotos aéreas, soporte informático, etc.) al gobierno departamental para que pueda ejercer la “policía territorial”.

Explicó que la actividad con los drones ya empezó, pero que se precisa correr varios vuelos para ir superponiendo las imágenes y trabajando en la vinculación del sistema de información territorial de la Dinot con el del MTOP, para que puedan trabajar en conjunto.

Se prevé que en un par de meses estén prontos los primeros informes, dijo.