Con los planes para los hoteles de Carmelo y de Rocha se crearon “falsas expectativas”, dice ministro

—Me parece que el error ahí no está en el proceso licitatorio en sí, sino en las expectativas que se crearon en la población. Es lo que nos reclama la gente. Pasó con el hotel de Carmelo y pasó con un hotel cinco estrellas que se iba a hacer en Rocha. Entonces, es como poner la carreta delante de los bueyes. No voy a hacer un análisis del contexto en el cual se anunció, porque no quiero generar polémica, pero sí que se crearon falsas expectativas en la población, especialmente de Carmelo. Le prometieron que iba a haber un hotel y no lo hay. Entiendo que faltó un análisis de riesgo que no se hizo.