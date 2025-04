Ministro Gabriel Oddone crea una “unidad de inversiones” para reforzar su mantra pro-crecimiento

El mantra del ministro de Economía, Gabriel Oddone, es que Uruguay debe crecer a tasas mayores para poder hacer justicia social, y que para lograrlo es clave potenciar la inversión privada. Traducida a números, su frase sagrada significa que se necesita elevar la tasa de inversión anual al orden del 20% del Producto Interno Bruto (PIB), unos US$ 16.000 millones, de los cuales, como mucho, US$ 4.000 millones surgen de dineros públicos y los otros US$ 12.000 millones deberían provenir de inversiones empresariales privadas.