Ministerio de Salud Pública anunció detección en San Javier de un séptimo caso de sarampión, el primero local

Es un integrante de la misma comunidad donde se detectó el brote; la cartera insiste en la vacunación como medida efectiva para prevenir la enfermedad

El Ministerio de Salud Pública (MSP) anunció este martes 9 el primer caso local de sarampión, que se detectó en la localidad de San Javier, Río Negro, la misma donde comenzó el brote que hasta ahora tiene seis afectados, todos pertenecientes a una misma familia.

Según informó la cartera en un comunicado, equipos del MSP y de distintas instituciones de salud “desplegarán un dispositivo intensivo en la localidad, que incluirá la búsqueda activa para identificar personas con síntomas, toma de muestras en domicilio ante casos sospechosos, verificación del estado vacunal de la población y vacunación de quienes no cuenten con dos dosis”.

Uruguay era considerado desde 1999 un país libre de sarampión, sin transmisión endémica.

Los casos detectados corresponden a integrantes de una familia de la Colonia Ofir, muy religiosos, tradicionalistas y contrarios a la vacunación. Recientemente habían concurrido a un casamiento en Bolivia, desde donde trajeron los síntomas.

Este séptimo caso, una mujer mayor de edad, es el primero en el que el contagio sucedió en el país. En la región se registraron 11.313 casos y 23 fallecimientos por sarampión en 2025, 31 veces más que en 2024. “Los países con mayor carga son Canadá, México y Estados Unidos, junto con brotes activos en Bolivia, Brasil, Paraguay y Belice. La mayoría de los brotes se asocia a casos importados y comunidades renuentes (contrarias) a la vacunación”.