  • Cotizaciones
    martes 09 de diciembre de 2025

    ¡Hola !

    En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, tu plan tendrá un precio promocional:
    $ Al año*
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
    * Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

    ¡Hola !

    En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, por los próximos tres meses tu plan tendrá un precio promocional:
    $ por 3 meses*
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
    * A partir del cuarto mes por al mes. Podés cancelar el plan en el momento que lo desees
    stopper description + stopper description

    Tu aporte contribuye a la Búsqueda de la verdad

    Suscribite ahora y obtené acceso ilimitado a los contenidos de Búsqueda y Galería.

    Suscribite a Búsqueda
    DESDE

    UYU

    299

    /mes*

    * Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

    ¡Hola !

    El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá

    Ministerio de Salud Pública anunció detección en San Javier de un séptimo caso de sarampión, el primero local

    Es un integrante de la misma comunidad donde se detectó el brote; la cartera insiste en la vacunación como medida efectiva para prevenir la enfermedad

    Fachada del Ministerio de Salud Pública.

    Fachada del Ministerio de Salud Pública.

    FOTO

    Mauricio Zina / AdhocFotos
    Búsqueda | Redacción Búsqueda
    Por Redacción Búsqueda

    El Ministerio de Salud Pública (MSP) anunció este martes 9 el primer caso local de sarampión, que se detectó en la localidad de San Javier, Río Negro, la misma donde comenzó el brote que hasta ahora tiene seis afectados, todos pertenecientes a una misma familia.

    Según informó la cartera en un comunicado, equipos del MSP y de distintas instituciones de salud “desplegarán un dispositivo intensivo en la localidad, que incluirá la búsqueda activa para identificar personas con síntomas, toma de muestras en domicilio ante casos sospechosos, verificación del estado vacunal de la población y vacunación de quienes no cuenten con dos dosis”.

    Leé además

    Vacunación
    Salud

    Un brote de sarampión sacude a Norteamérica y tiene en alerta a otros países del continente

    Por France 24
    Propaganda electoral en el centro médico del Casmu de bulevar Artigas.
    Sistema Nacional de Salud

    Elecciones en el Casmu tienen al Ministerio de Salud Pública y al Sindicato Médico como actores de reparto

    Por Leonel García

    Uruguay era considerado desde 1999 un país libre de sarampión, sin transmisión endémica.

    Los casos detectados corresponden a integrantes de una familia de la Colonia Ofir, muy religiosos, tradicionalistas y contrarios a la vacunación. Recientemente habían concurrido a un casamiento en Bolivia, desde donde trajeron los síntomas.

    Este séptimo caso, una mujer mayor de edad, es el primero en el que el contagio sucedió en el país. En la región se registraron 11.313 casos y 23 fallecimientos por sarampión en 2025, 31 veces más que en 2024. “Los países con mayor carga son Canadá, México y Estados Unidos, junto con brotes activos en Bolivia, Brasil, Paraguay y Belice. La mayoría de los brotes se asocia a casos importados y comunidades renuentes (contrarias) a la vacunación”.

    La ministra de Salud Pública, Cristina Lustemberg, llamó a la población a vacunarse. Según expresó en los últimos días, todos los mayores a 15 meses deberán tener dos dosis de la vacuna SRP, instando a quienes nacieron entre 1967 y 1987 a inocularse una segunda dosis.

    Selección semanal
    Fútbol

    Uruguay ya tiene calendario para el Mundial 2026: dos partidos en Miami y cierre decisivo en México

    Por Redacción Búsqueda
    Sindical

    MEC analiza sanción al Sunca: que la secretaria de Finanzas tenga un cargo en el Partido Comunista viola el estatuto

    Por Martín Mocoroa
    Fútbol Uruguayo

    Asesor de la Senaclaft sobre los dirigentes de fútbol y el lavado de activos: “Son una manga de mentirosos”

    Por Juan Francisco Pittaluga
    Gestión de gobierno

    Luego de algunos traspiés, el gobierno recalcula su estrategia de comunicación

    Por Santiago Sánchez

    Te Puede Interesar

    Sede del Ministerio de Economía.

    Standard & Poor’s ratifica calificación de Uruguay y desliza dudas sobre el plan fiscal del gobierno

    Por Redacción Búsqueda
    Yamndú Orsi en Desayunos Búsqueda.
    Video

    Tras el “escándalo” del caso Cardama, Orsi afirma que el gobierno está negociando porque el país necesita patrullas oceánicas

    Por Redacción Búsqueda
    “La Guardia no anda mejor porque hay mujeres; anda mejor porque hay profesionales comprometidos“, dice Angelina Ferreira, directora nacional de la Guardia Republicana.

    Angelina Ferreira, directora nacional de la Guardia Republicana: “No quiero ser la primera mujer, quiero ser la mejor”

    Por Milene Breito Pistón
    Yamandú Orsi en el cierre del ciclo Desayunos Búsqueda.
    Video

    Orsi pone el foco en Bukele y plantea que el proceso salvadoreño es “un ejemplo para analizar”

    Por Redacción Búsqueda