Gabriel Oddone reivindica una tributación “neutra” y critica “discurso” opositor que presagia un ajuste

Dio dos argumentos para descartar modificaciones impositivas sustantivas. Por un lado, que la presión fiscal en Uruguay ya es “elevada” y “sería inconveniente para el clima de negocios” pretender subirla. Por otro, su “opinión desde siempre de que los mecanismos distributivos son mucho más eficaces perseguirlos por el gasto que por los impuestos. Yo prefiero tener una estructura tributaria neutra, precisa y clara, que recaude la mayor cantidad de dinero posible para poder hacer con un gasto eficiente y efectivo la distribución del ingreso. Lo que no quiere decir que uno no deba prestar la atención con un diseño tributario a aspectos que tienen que ver con la equidad y utilizarlo”.

Insistió: “Yo no le atribuyo posibilidades y no compartiría poder recorrer un camino que busque la mayor equidad o la mayor justicia social haciendo un uso de la política tributaria de manera intensiva, porque no hay mucho margen y porque además creo que no es la mejor manera de hacerla. En todo caso, ya tenemos un IRPF que puede ser revisado en algunas cosas, que puede ser mejorado, pero no tenemos un gran cambio para introducir que signifique fuentes de recursos relevantes”.