Crece la inversión con ventaja fiscal en el año electoral; candidatos plantean ajustar el régimen

En este año electoral, la inversión tramitada para beneficiarse de exoneraciones fiscales está creciendo frente al 2023, según cifras oficiales que les dan la razón a los analistas, consultores y empresarios que minimizan el recambio de gobierno en Uruguay como un factor de cautela.

Hasta setiembre incluido, los proyectos con recomendación de aprobación de la Comisión de Aplicación de la Ley de Inversiones (Comap) elevados al Poder Ejecutivo fueron por un monto conjunto de US$ 1.256 millones, que se comparan con los US$ 792 millones de los nueve primeros meses de 2023 (incremento de 58,5%), analizó Búsqueda a partir de estadísticas del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). En algunos meses, los montos de inversión involucrados en estas iniciativas de inversión fueron relativamente altos, en particular junio (US$ 226 millones) y setiembre (US$ 209 millones).

La lista de los proyectos con recomendación a setiembre fueron publicados a principios de noviembre. Unos días antes, Búsqueda había presentado una solicitud de acceso a la información pública para obtener las estadísticas del período que iba transcurrido de 2024; la respuesta, entregada la semana pasada, obtuvo algunos datos adicionales a esa nómina, referidos a la cantidad de planes por departamento, tamaño de las empresas y los sectores de actividad.

Algunos proyectos de inversión recomendados por la Comap para que el Ejecutivo conceda ventajas impositivas destacan del resto por sus montos. El más grande es el de la empresa Luz de Río S.A. para la instalación de un parque eólico por US$ 109,8 millones. El podio de enero-setiembre lo completan Frigorífico Tacuarembó (US$ 68,1 millones) y el proyecto de “generación de hidrógeno verde y comercialización” por US$ 40 millones que, según el listado del MEF, involucra a las sociedades Socur y Naspuy.

Les siguen los planes de inversión de Nordex y Brasen en el rubro de fabricación de vehículos automotores (US$ 34,4 millones), el de la industria de artículos del papel y cartón Amberplane (US$ 30,6 millones) y el de la empresa mayorista de computadoras y otros productos Geocom Uruguay (US$ 21,3 millones).