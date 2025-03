El ministro Gabriel Oddone anunció para este año el impulso a una “agenda” procrecimiento

Según Oddone, el mandato de la población “no es por hacer ni cambios dramáticos ni hacer cosas a una hipervelocidad”, sino que la ciudadanía vota por una rotación “porque hay cosas que son corregibles. Pero no es que dinamitamos lo que había antes”. En ese sentido, dijo, “hay cuatro o cinco cosas que son importantes que están en el corazón de la estructura del país”, que él visualiza como con una “enorme oportunidad” de transformarlas. En esa lista puso el propósito de “generar mejores condiciones para la inversión, para poder dar un salto en materia de crecimiento” económico, lograr una mayor cohesión social, reducir los niveles de pobreza, en particular entre los niños, y temas que visualiza como “largamente postergados”, como la gestión del agua.

El economista, de origen socialista, pero que renunció al partido en 2015, se reafirmó como un frenteamplista independiente con la “sensibilidad del mundo seregnista-astorista”. Pero aclaró que ahora siente una “gran cercanía y una gran admiración por (el presidente) Yamandú (Orsi) y un vínculo de amistad a esta altura con Pacha (Alejandro Sánchez, secretario de Presidencia), que lo ha hecho rever su “discrepancia” histórica con el Movimiento de Participación Popular.

Dijo que se siente fuerte en el cargo para completar todo el período de gobierno. “Lo que es clave a entender acá es que hoy el ministro de Economía tiene al respaldo del presidente, o por lo menos así lo siento yo. (En el oficialismo) Tenemos discrepancias, nos peleamos, por supuesto que hay chisporroteos con Pacha, pero lo resolvemos en el marco de una relación súper fluida y de lealtad de gobierno”, señaló.

También fustigó a quienes, desde la oposición política, lo señalan como un fusible de fácil recambio: “Cuidado con traspasar ciertos límites respecto a la credibilidad del país”.

Oddone Desayunos Búsqueda El ministro Oddone entrevistado en Desayunos Búsqueda Mauricio Zina-adhocFOTOS

Finanzas un “poquito” peor

Si bien el secretario de Estado aseguró que el nuevo gobierno aún no tiene una “claridad absoluta” sobre el estado de las finanzas públicas que recibe y todavía están profundizando en el análisis de los números, estimó que el panorama es un “poquito” más complejo de lo que él “imaginaba hace tres o cuatro meses”, aunque “no es algo dramáticamente peor”. Resumió: “Tenemos una situación fiscal que es un poco más frágil que la que había en 2019, a pesar de las circunstancias atenuantes que tuvieron lugar en este período (de gobierno de Luis Lacalle Pou), pero que en cualquier caso son un desafío para el futuro”.

Evaluó que el deterioro fiscal de 2024 obedeció a que hubo “algunos comportamientos que emergen en años electorales, que ni la regla fiscal ni el manejo de las autoridades económicas pudieron contener”.

Gabriel Oddone Desayunos Búsqueda Gabriel Oddone en los Desayunos Búsqueda Mauricio Zina-adhocFotos

Reformas procrecimiento

Desde antes de ser designado como ministro, Oddone señaló en diversas apariciones públicas y en un libro como una prioridad para Uruguay lograr crecer a tasas mayores al 1% promedio anual registrado en la última década. En ese punto insistió durante la pasada campaña electoral, ya nombrado por Orsi como su referente para el área económica, y también en sus primeras apariciones al frente del equipo económico.

En la entrevista en los Desayunos Búsqueda, insistió sobre esa prioridad y esbozó una hoja de ruta en materia de reformas orientadas a acelerar el crecimiento económico a un ritmo “del 2%, 2,5% en promedio” anual.

“El problema aquí es que tenemos efectivamente un problema de competitividad para el sector transable de la economía, en particular para el sector exportador, y muchos de esos problemas de competitividad están asociados a un sector no transable, que es costoso, que es caro y que en algunos casos es poco eficiente”, diagnosticó. Prosiguió: “Dado que no podemos resolver los problemas de competencia con acciones de naturaleza macroeconómica, nuestra vocación es atacar el problema por pequeños cambios de naturaleza microeconómica”, entre otras cosas, fortaleciendo la Comisión de Defensa de la Competencia, “dándole más atribuciones, más independencia y más jerarquía a la que tiene hoy. Es un lugar clave”.

Otra área de reformas que se propone ejecutar el gobierno de Orsi, según Oddone, implica rever, eliminar o modernizar regulaciones que favorezcan la competitividad al reducir costos.

Informó que, con su equipo, en las próximas dos semanas quieren definir qué iniciativas pretenden promover por vía de decreto, legislativa o de otra naturaleza, y su “contenido mínimo” en temas relacionados con la innovación, la infraestructura y las “microrreformas”. Luego, a lo largo de los siguientes dos meses, aspiran a poder “transmitir una agenda clara” que luego irán “volcando sobre la mesa” mediante iniciativas de ley específicas o, en última instancia, como parte del proyecto de Presupuesto quinquenal integrando un “paquete más grande”.

Oddone definió que, para poder ejecutar su “agenda intensa en materia de distribución del ingreso” en la sociedad, el gobierno precisará tener “los recursos suficientes como para poder hacer esas políticas, y eso lo que supone es básicamente generar un crecimiento” económico a partir de un sector privado que “se sienta confortable y atraído por invertir en Uruguay, donde las reglas de juego se respetan, donde las contratos se respetan, donde la macroeconomía es predecible, los cambios de precios relativos son acompasados por situaciones moderadas”.