Mercado laboral: casi siete de cada diez uruguayos cree que no corre peligro de ser despedido

Algunos cierres y reestructuras empresariales recientes pusieron sobre la mesa un escenario de mayor tensión en el mercado laboral , lo cual llevó al Ministerio de Trabajo a proponer un proyecto que obliga a comunicar por anticipado decisiones de despidos de personal. Sin embargo, la confianza de los trabajadores uruguayos en su empleabilidad se mantiene “sólida, aún en un contexto económico desafiante”, según la empresa internacional Randstad.

Suscribite para tener acceso ilimitado. Con tu suscripción podés acceder a todos los contenidos de Búsqueda y Galería.

El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.

Mientras un mayoritario 67% considera que su puesto no corre peligro, otro 26% cree que es probable que pierda su trabajo y el 7% asume que es muy probable que sea cesado o no renovado su contrato dentro de los próximos seis meses, según los resultados de una encuesta cuyos resultados difundió este martes 9.

“A pesar de la cautela que caracteriza a las empresas en momentos de incertidumbre frente a las señales de desaceleración de la actividad económica, el empleo en Uruguay muestra señales de estabilidad. En este escenario, los trabajadores mantienen un nivel de confianza elevado en su capacidad para sostener su empleabilidad y encontrar nuevas oportunidades si fuera necesario, algo que históricamente ha distinguido al mercado local”, interpretó Andrea Ávila, ejecutiva principal de Randstad para Argentina, Chile y Uruguay.

Estos datos fueron relevados mediante una encuesta realizada de manera online entre el 5 de agosto y el 30 de setiembre, sobre una muestra de 548 personas con y sin empleo en Uruguay.

La encuesta de Randstad también relevó el nivel de satisfacción de los trabajadores con su empleo actual. Casi la mitad (48%) aseguró estar satisfecho o muy satisfecho con su trabajo.

Según la empresa especializada en recursos humanos, como suele suceder cuando la satisfacción laboral se ve tensionada, también aumenta la predisposición al cambio. En este sentido, el 68% de los trabajadores en Uruguay afirma estar en búsqueda activa de un nuevo puesto y otro 17% indicó procurar oportunidades con un enfoque específico.

Sin embargo, señala Randstad, más allá de las expectativas y el deseo de cambio la movilidad efectiva sigue siendo acotada: solo el 18% de los trabajadores uruguayos afirmó haber cambiado de empleo en los últimos seis meses.

En cuanto a las razones que impulsan la búsqueda de nuevas oportunidades, el salario y los beneficios se ubican en primer lugar para el 26%. Le siguen las oportunidades de desarrollo profesional, muy valoradas por el 31%, y el ambiente de trabajo agradable, señalado por el 14% de los encuestados.

“Sin señales que indiquen una caída visible en la demanda laboral, lo que predomina hoy es una expectativa positiva que impacta en la movilidad laboral. Los trabajadores uruguayos evalúan constantemente sus prioridades: más allá del salario, buscan desarrollo, bienestar y equilibrio entre lo personal y lo profesional, factores que pesan cada vez más a la hora de cambiar o permanecer en un empleo”, aseguró Ávila, citada en una gacetilla de prensa.