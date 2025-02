“Muchos” no “saben nada de lo que hace el Correo” estatal pero “hablan de cerrarlo”, dice su presidente

Para el presidente de la Administración Nacional de Correos (ANC), Ivo González, este servicio descentralizado tiene “muy buenos clientes del Estado” y, en ese sentido, no se puede quejar. “Pero al mismo tiempo también hay mucha gente que integra el poder político de este país que habla con un gran desconocimiento, ninguno tiene idea de que la pesquisa neonatal la traslada el Correo. Yo diría que muchos de ellos no saben nada de lo que hace el Correo. Pero sí hablan de cerrarlo”.

En diálogo con Búsqueda, el jerarca recordó que en un programa radial un periodista dijo: “Si yo fuera presidente del Uruguay, lo primero que haría es cerrar AFE y cerrar el Correo Uruguayo”. Según relató, un poblador de Cufré, en Colonia, le escribió un mensaje de texto diciéndole: “Mejor no cierres el Correo Uruguayo porque a mí me traen los medicamentos todas las semanas. Y me queda a 50 kilómetros para ir a Nueva Helvecia entre ida y vuelta”. Para González, “muchos uruguayos que a veces miden en kilómetros las cosas o miden en tiempo o en distancia lo miden con su bolsillo, no con el bolsillo del que está ahí. Entonces, lo que parece que está cerca está lejísimo. Porque uno tiene que ver la realidad de cada ciudadano”.

Su reflexión apuntó a enfatizar la importancia del rol social de una empresa pública que es deficitaria, aunque la asistencia que recibe de Rentas Generales se ha reducido en los últimos años. La ANC “no solo lleva paquetes y cartas; paga jubilaciones, lleva caravanas para el que cría ganado, vacunas, medicamentos”, así como todas las pruebas de la pesquisa neonatal, que buscan enfermedades que pueden ser detectadas dentro de las primeras 24 o 48 horas siguientes al nacimiento. Además, a través de los centros de cercanías, en localidades alejadas de los centros urbanos, el ente habilita el pago de impuestos y a realizar más de 100 trámites públicos sin tener que trasladarse a un centro urbano.

El presidente de la ANC piensa que el Estado debe “masticar que ha asumido compromisos de orden internacional y darle al Correo las herramientas necesarias para que las lleve adelante de manera eficiente y digna”. Agregó: “Este Correo, más allá de las mejoras que tuvo, para seguir un camino de crecimiento, de modernización y de puesta a punto y de competencia con más de 80 empresas que hacen lo mismo que él en el área metropolitana, necesita del apoyo del gobierno central”. “Y si no lo quieren, que no tengan más Correo. Pero que se decidan qué quieren; no estén todos los días abriendo la boca porque tiran la piedra y esconden la mano”, criticó.

“¿Queremos uno paupérrimo, ruinoso, lleno de mugre y escombros, con funcionarios con ropa vieja y manchada, vehículos rotos y carteles que no se nota que dicen Correo Uruguayo, con locales que no se puede abrir la puerta y sin baños? ¿Eso es lo que queremos? Bueno díganselo a los 1.600 que trabajan acá, así tienen tiempo de irse solos”, insistió. A su entender, “lo que (el Estado) no puede hacer es transformar al Correo en una nueva Estación Central de AFE, eso no lo quiero. Quiero un Correo brillante”.