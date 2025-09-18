  • Cotizaciones
    “Nadie acierta” con las proyecciones sobre el precio del dólar, que no define su tendencia

    Después de subir por cinco días, el tipo de cambio volvió a quedar por debajo de los $ 40; en lo que va del mes disminuyó 0,2%

    Imagen de un billete de dólares y una moneda de pesos uruguayos.

    Imagen de un billete de dólares y una moneda de pesos uruguayos.

    FOTO

    Búsqueda | Redacción Búsqueda
    Por Redacción Búsqueda

    A principios de este año, los consultores, economistas de bancos y de AFAP, y los analistas de centros de investigación proyectaban —en mediana— que, por estas fechas, un dólar en Uruguay costaría cerca de $ 45. Pero esta semana, de forma similar a las anteriores, las compraventas mayoristas —en el mercado interbancario— de divisas se realizaron a valores promedio en torno a los $ 40.

    El tipo de cambio entró en un estadio de relativa estabilidad desde hace algunas semanas, en parte debido a la leve baja de las tensiones geopolíticas a escala global que se dieron luego de las medidas de confrontación arancelaria dispuestas por la administración de Donald Trump en Estados Unidos.

