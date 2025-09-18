“Nadie acierta” con las proyecciones sobre el precio del dólar, que no define su tendencia

A principios de este año, los consultores, economistas de bancos y de AFAP, y los analistas de centros de investigación proyectaban —en mediana— que, por estas fechas, un dólar en Uruguay costaría cerca de $ 45. Pero esta semana, de forma similar a las anteriores, las compraventas mayoristas —en el mercado interbancario— de divisas se realizaron a valores promedio en torno a los $ 40.

El tipo de cambio entró en un estadio de relativa estabilidad desde hace algunas semanas, en parte debido a la leve baja de las tensiones geopolíticas a escala global que se dieron luego de las medidas de confrontación arancelaria dispuestas por la administración de Donald Trump en Estados Unidos.

La encuesta de expectativas del Banco Central (BCU) sobre el tipo de cambio más reciente, respondida en agosto, mostró que, en mediana, los analistas esperan que el dólar en la plaza local se ubique en $ 41 al final de este año; según sus proyecciones, al cierre de 2027 bordearía los $ 44.

Después de una sucesión de alzas desde la semana pasada, el martes 16 el dólar se negoció en promedio otra vez levemente por debajo de los $ 40 en el mercado “interbancario”. Ayer, miércoles 17, las transacciones fueron a $ 39,930, informó el BCU. Es un valor muy similar al de fin de agosto; la baja del tipo de cambio en el mes fue de 0,2%.

Al disertar el lunes 15 en un evento de Somos Uruguay en el que hizo un alegato a favor del peso uruguayo, el presidente del BCU, Guillermo Tolosa, se refirió a la dificultad de predecir la evolución del precio del dólar.

“No hago ni vine a hacer pronósticos de lo que va a pasar con el peso a fin de año ni en un par de años; el negocio de pronosticar el tipo de cambio es, créanme, increíblemente difícil. Perfectamente el peso puede depreciarse de acá a fin de año. Pero dentro de un marco de incertidumbre, hay algo que sí es seguro, el ahorro en dólares hace subir y bajar tu poder adquisitivo: en Uruguay es una inversión especulativa. Es timba. Como en el casino, se puede ganar en corto plazo, pero a costo de pérdidas gigantescas en el largo plazo”, dijo.

Según Tolosa, los uruguayos “ninguneamos” al peso. “Es hora de que dejemos de hacerlo y pongamos nuestra moneda nacional en el lugar que merece, construyendo así un país más próspero, pujante y orgulloso de lo que ha construido”, arengó.

Los modelos utilizados por los analistas para estimar la evolución del precio del dólar están siendo ajustados con mucha velocidad.

“Lo digo siempre: nadie acierta cómo va a estar el tipo de cambio en el Uruguay. Nadie, nadie. Ni los más encumbrados economistas; el actual ministro de Economía era un excepcional asesor económico que también nos proyectaba el tipo de cambio y cada 90 días, por circunstancias válidas, lo tienen que revisar”, señaló el ejecutivo principal del banco Santander Uruguay, Gustavo Trelles, entrevistado el viernes 12 en el programa Valor agregado de Radio Carve.

“Hay un dólar bastante flojo en el mundo que está influyendo en cómo se comporta en Uruguay”, que es “tomador de referencias” desde el exterior, añadió el CEO de esa institución financiera.

Desde Santander visualizan un precio del dólar “bastante quieto, sin alteraciones sustantivas ni este año ni el que viene” en el mercado uruguayo, dijo. “No vemos un dólar por debajo de los $ 40, vemos un dólar más cercano a los $ 41-42 para este año, que no sé si llegará, porque ya estamos en setiembre. Y el que viene, en torno a los $ 43-44. Esto es lo que nuestros asesores nos están diciendo hoy (…). Son los mismos que hace 90 días revisaron la estimación a la baja del tipo de cambio”, insistió, señalando lo complejo de predecir tendencias cambiarias.

El Ministerio de Economía maneja como supuesto incorporado en su planificación macroeconómica para la elaboración del Presupuesto quinquenal que el tipo de cambio subirá en este último cuatrimestre y terminará 2025 en $ 41,50.