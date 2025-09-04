  • Cotizaciones
    jueves 04 de septiembre de 2025

    ¡Hola !

    En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, tu plan tendrá un precio promocional:
    $ Al año*
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
    * Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

    ¡Hola !

    En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, por los próximos tres meses tu plan tendrá un precio promocional:
    $ por 3 meses*
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
    * A partir del cuarto mes por al mes. Podés cancelar el plan en el momento que lo desees
    stopper description + stopper description

    Tu aporte contribuye a la Búsqueda de la verdad

    Suscribite ahora y obtené acceso ilimitado a los contenidos de Búsqueda y Galería.

    Suscribite a Búsqueda
    DESDE

    UYU

    299

    /mes*

    * Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

    ¡Hola !

    El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá

    El dólar extiende su estabilidad; el MEF supone que la cotización subirá en el tramo final del año

    El tipo de cambio bajó medio punto porcentual durante agosto y empezó setiembre negociado en torno a los $ 40 en el ámbito mayorista

    Una compraventa de dólares en una casa de cambios.

    Una compraventa de dólares en una casa de cambios.

    FOTO

    Búsqueda | Redacción Búsqueda
    Por Redacción Búsqueda

    La tónica de estabilidad que caracterizó el mercado cambiario local en agosto prosiguió en los primeros días de setiembre. La cotización del dólar sigue oscilando unos pocos centésimos en torno a un eje que, en el circuito mayorista —o “interbancario”, en la jerga financiera—, está en $ 40.

    El mes pasado cerró con el tipo de cambio negociado a $ 39,995, en promedio, una baja de 0,5% en comparación con el último día de julio.

    Leé además

    Licandro luciendo una camiseta regalada por sus compañeros del BCU
    Inflación

    El Banco Central mantiene “activa” su agenda contra la “popular” dolarización

    Por Ismael Grau
    Guillermo Tolosa, presidente del BCU
    Política monetaria

    Banco Central celebra inflación consistente con su meta; es un proceso “más sólido” que en el pasado

    Por Ismael Grau

    Esta semana empezó con operaciones a precios promedio ligeramente mayores ($ 40,007 el lunes 1), pero sin alejarse mucho de lo que parece ser un valor de equilibrio entre las fuerzas de oferta y demanda. Ayer, miércoles 3, las compraventas se hicieron a $ 40,050.

    ¿Se mantendrá esta estabilidad en lo que queda del año? El supuesto del Ministerio de Economía incorporado en su planificación macroeconómica para la elaboración del Presupuesto quinquenal es que el dólar se valorizará y terminará 2025 en $ 41,50.

    Desdolarización

    La intención de inducir una menor preponderancia del dólar en la economía uruguaya formó parte de la agenda de las autoridades del Banco Central (BCU) en el gobierno anterior, que tuvo avances parciales porque la política antiinflacionaria demoró en consolidar sus resultados. Ahora, con la tasa de la inflación anual en 4,20% en los 12 meses cerrados en agosto y en línea con la meta fijada por el BCU, el organismo pretende retomar ese propósito.

    En distintas intervenciones en las Jornadas Anuales de Economía organizadas por el BCU la semana pasada, su presidente, Guillermo Tolosa, adelantó algunas medidas orientadas a la desdolarización en las que están pensando. Una a estudio supone ampliar la diferencia entre la proporción de dinero de depositantes que los bancos deben mantener inmovilizados como “encaje” según sean en moneda extranjera o en pesos.

    Otra, a estudio en conjunto con el Ministerio de Economía, es exigir que los comercios que informan al público sus precios en dólares también deban hacerlo expresados en pesos.

    “Tarde o temprano, con un poco de acompañamiento, inducción y conversaciones con el sector privado, las prácticas inevitablemente van a terminar cambiando también”, había dicho Tolosa entrevistado por Búsqueda en abril en referencia al objetivo de desdolarizar la economía.

    Selección semanal
    Ministerio de Defensa Nacional

    Defensa negó reclamo de controladores aéreos que consideraba ilegal la declaración de servicios esenciales

    Por Juan Francisco Pittaluga
    Criptomonedas

    El 90% del dinero de las estafas “termina pasándose a criptoactivos como método de lavado”, advierte experto

    Por Macarena Saavedra
    Subsector privado

    Quinientos médicos que ganan más de $ 680.000 al mes: estudio del MSP refleja fuerte brecha salarial

    Por Leonel García
    Oficialismo

    Fernando Pereira: “Nueve de cada 10 dice que no es el momento” de aumentar impuestos

    Por  Victoria Fernández  y Santiago Sánchez

    Te Puede Interesar

    Ministro de Economía, Gabriel Oddone.

    Ministro Gabriel Oddone confirma intención de gravar ganancias de capital en el exterior e IVA a compras web

    Por Redacción Búsqueda
    Comienzo de la vacunación contra el coronavirus en Uruguay. Foto: Pablo La Rosa/ adhocFOTOS

    El MSP anunció que las variantes fránkenstein y nimbus del Covid-19 ya están presentes en el país

    Por Redacción Búsqueda
    Diputado colorado Walter Cervini y Edgardo Ortuño, ministro de Ambiente
    Video

    Interpelación se cerró sin respaldo de Diputados a explicaciones del ministro de Ambiente, pero sin su rechazo

    Por  Nicolás Delgado  y Lucía Cuberos
    Sesión extraordinaria para tratar los acontecimientos durante la interpelación al ministro de Ganadería.

    Senadores del Frente Amplio pidieron a la cámara que evalúe sancionar al senador Da Silva por “desorden de conducta”

    Por Victoria Fernández