El dólar extiende su estabilidad; el MEF supone que la cotización subirá en el tramo final del año

La tónica de estabilidad que caracterizó el mercado cambiario local en agosto prosiguió en los primeros días de setiembre. La cotización del dólar sigue oscilando unos pocos centésimos en torno a un eje que, en el circuito mayorista —o “interbancario”, en la jerga financiera—, está en $ 40.

Suscribite para tener acceso ilimitado. Con tu suscripción podés acceder a todos los contenidos de Búsqueda y Galería.

El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.

El mes pasado cerró con el tipo de cambio negociado a $ 39,995, en promedio, una baja de 0,5% en comparación con el último día de julio.

Esta semana empezó con operaciones a precios promedio ligeramente mayores ($ 40,007 el lunes 1), pero sin alejarse mucho de lo que parece ser un valor de equilibrio entre las fuerzas de oferta y demanda. Ayer, miércoles 3, las compraventas se hicieron a $ 40,050.

¿Se mantendrá esta estabilidad en lo que queda del año? El supuesto del Ministerio de Economía incorporado en su planificación macroeconómica para la elaboración del Presupuesto quinquenal es que el dólar se valorizará y terminará 2025 en $ 41,50.

La intención de inducir una menor preponderancia del dólar en la economía uruguaya formó parte de la agenda de las autoridades del Banco Central (BCU) en el gobierno anterior, que tuvo avances parciales porque la política antiinflacionaria demoró en consolidar sus resultados. Ahora, con la tasa de la inflación anual en 4,20% en los 12 meses cerrados en agosto y en línea con la meta fijada por el BCU, el organismo pretende retomar ese propósito.

En distintas intervenciones en las Jornadas Anuales de Economía organizadas por el BCU la semana pasada, su presidente, Guillermo Tolosa, adelantó algunas medidas orientadas a la desdolarización en las que están pensando. Una a estudio supone ampliar la diferencia entre la proporción de dinero de depositantes que los bancos deben mantener inmovilizados como “encaje” según sean en moneda extranjera o en pesos.

Otra, a estudio en conjunto con el Ministerio de Economía, es exigir que los comercios que informan al público sus precios en dólares también deban hacerlo expresados en pesos.

“Tarde o temprano, con un poco de acompañamiento, inducción y conversaciones con el sector privado, las prácticas inevitablemente van a terminar cambiando también”, había dicho Tolosa entrevistado por Búsqueda en abril en referencia al objetivo de desdolarizar la economía.