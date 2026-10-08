Pobreza, mercado automotor, inflación, confianza económica, comercio exterior y desempleo por departamentos en Uruguay en números

En el primer semestre, el 14,8% de las personas en el país tenían ingresos insuficientes para adquirir una canasta básica de bienes y servicios y, por tanto, eran pobres en esa metodología.

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El porcentaje de población bajo la línea de pobreza había sido de 17,3% en 2024 y 16,6% en 2025, de acuerdo con la medición del Instituto Nacional de Estadística.

Impulsado por el segmento SUV, el mercado de vehículos nuevos creció en setiembre. Se comercializaron 6.786 unidades cero kilómetros, una baja de 3,1% frente al mismo mes del año pasado, según estadísticas de la ACAU.

Precios La inflación se aceleró en setiembre y trepó a 4,68% en 12 meses; el Banco Central evalúa decisión monetaria

Entrevista “Este es el gobierno que tomó más medidas por la pobreza; el que se metió en Cerro Norte”, dijo Cecilia Cairo

En setiembre, los empresarios que contestan a la encuesta de expectativas del Instituto Nacional de Estadística proyectaron una inflación de 5,0% para todo este año y lo mismo para el período setiembre de 2026-agosto de 2027, según la mediana de sus respuestas.

En materia de costos, la expectativa es levemente mayor: 5,5% en 2026 y 6,0% para setiembre de 2026-agosto de 2027.

4,68%

Los precios al consumo tuvieron una aceleración en setiembre y aumentaron 0,54%. De esa forma, la inflación de los últimos 12 meses volvió a subir y se ubicó en 4,68%.

Los “Alimentos y bebidas no alcohólicas” fueron el rubro del Índice de Precios al Consumo que más se encareció el mes pasado (1,73%), influido en parte por las alzas en diversos cortes de carne.

5,44

El índice de confianza económica del consumidor elaborado por la consultora Opción se ubicó en agosto en 5,44 puntos, en una zona de neutralidad o equilibrio.

La medición, que surge de 318 encuestas telefónicas a mayores de 18 años, captó una percepción más favorable respecto de la situación del hogar (6,08 puntos) que del país (4,80, en zona de “cautela”).

10%

Setiembre fue el mejor mes de lo que va del año para el sector exportador de bienes. Se tramitaron solicitudes de envíos por US$ 1.398 millones, un crecimiento de 10% respecto a igual mes de 2025, según el Instituto Uruguay XXI.

La soja fue el principal rubro, con exportaciones solicitadas por US$ 276 millones, 38% más que un año atrás. La carne bovina aumentó 2%, pero disminuyeron la celulosa y los productos lácteos (11% y 13%, respectivamente).

US$ 1.200 millones

Sin incluir el petróleo y sus aceites, las importaciones de mercaderías fueron por US$ 1.200 millones en setiembre, un aumento de 10% al comparar con el mismo mes del año pasado.

En enero-setiembre las compras desde el exterior totalizaron US$ 9.080 millones (8,9% de aumento), provenientes principalmente de China, Brasil y Argentina.

10,7%

En junio-agosto, la mayoría de los departamentos registró tasas de desempleo por debajo del promedio nacional (7,1%) y solamente en tres eran de dos dígitos: Durazno 10,5%, Treinta y Tres 10,6% y Artigas 10,7%.

El menor registro correspondió a Cerro Largo, con un 3,8% de la población económicamente activa desocupada.