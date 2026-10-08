Polémica en el BSE por cancelación de fiesta de fin de año; sindicato lo atribuye a “decisión política”

El sindicato de trabajadores del Banco de Seguros del Estado (BSE) le respondió a los directores del ente cuestionando la “decisión política” de cancelar la tradicional fiesta de fin de año y “el perfil” de justificarla “bajo el pretexto de la búsqueda de algún tipo de austeridad”.

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La semana pasada el directorio del BSE comunicó a su personal la decisión de suspender el “tradicional encuentro de fin de año”, un festejo cuyo costo había sido motivo de críticas. La decisión trascendió públicamente a través de cuentas anónimas de la red social X que proclaman la intención de ejercer control ciudadano sobre el gasto estatal.

Mientras, fuentes de la empresa pública dijeron a Búsqueda que el BSE resolvió iniciar una investigación administrativa sobre la filtración del comunicado enviado por la administración.

A través de una comunicación, la comisión representativa de la aseguradora le pidió a las autoridades que no “expongan al escarnio público” a los trabajadores “para justificar sus fines político-partidarios como lo han hecho con el tema de la fiesta de funcionarios”.

En esa nota el sindicato expresa malestar por la forma de comunicar la suspensión de la despedida de fin de año: “La decisión de no realizarla claramente es política, y de la más baja, porque en lugar de manejarlo con un perfil bajo salen a dar explicaciones poniendo énfasis en lo sensible que es para los funcionarios, pero bajo el pretexto de la búsqueda de algún tipo de austeridad”.

El sindicato acusa a los directores del BSE de falta de “austeridad” al “contratar asesores personales” que “ganan en promedio más de $ 100.000 mensuales y que en muchos casos brillan por su ausencia”; asegura que tampoco concurren a trabajar “personas que tienen con pase en comisión de personal del resto del Estado para que presten funciones en sus secretarías personales”.

En la comunicación, que citó una decena de resoluciones, el sindicato también alega falta de austeridad por los “centenares de miles de dólares que se van en consultorías o avisos a programas donde (los directores) desfilan para hablar mal de los funcionarios y sus representantes gremiales”. En particular, apuntaron a declaraciones del presidente del BSE, Marcos Otheguy, en un programa de streaming del periodista Gabriel Pereyra.

“Ni que hablar de tener un asesor en seguridad contratado por más de $ 1 millón mensuales, ganando más que el presidente de la República. De eso no sacan notas y comunicados rasgándose las vestiduras por la austeridad. Porque la autoridad moral para poner a las y los trabajadores del BSE en el medio del ojo de la tormenta ustedes no la tienen”, prosigue la comunicación de la representativa de los trabajadores.

“Sepan que han perdido totalmente la confianza de las y los trabajadores del BSE”, concluye la comunicación.

Búsqueda consultó a Otheguy sobre los señalamientos del sindicato, pero prefirió no hacer declaraciones.

Desde la comisión representativa tampoco quisieron realizar comentarios.

Fiesta cancelada

Alineándose a la instrucción dada por el Poder Ejecutivo, algunas empresas públicas están aplicando este año medidas de restricción de gastos.

El directorio del BSE aseguró que la suspensión de la fiesta de fin de año responde, por un lado, a las “directrices de austeridad y uso responsable de los recursos públicos establecidos por el Ministerio de Economía y Finanzas en el marco de la preparación de la Rendición de Cuentas 2026”, recientemente aprobada por el Parlamento. “En ese contexto, se ha recomendado restringir gastos asociados a actividades que no resulten esenciales para el cumplimiento de los cometidos sustantivos de los organismos públicos”, explicó el BSE en un comunicado al personal fechado el 30 de setiembre.

La segunda razón “está vinculada a la creciente sensibilidad pública respecto al destino de los recursos de las empresas y organismos del Estado. Determinados gastos asociados a actividades de celebración institucional han sido objeto de cuestionamientos y debate en distintos ámbitos políticos, sociales y mediáticos. Como organización pública, debemos actuar con especial responsabilidad en la evaluación de estos aspectos y en la protección de la reputación y credibilidad de nuestra institución”, agrega.

El directorio aclara que la decisión de no realizar la fiesta de fin de año “no implica desconocer ni minimizar la importancia” de la “cultura institucional” de la organización, del “compromiso cotidiano de quienes integran el BSE ni de las instancias de encuentro que contribuyen a fortalecer el sentido de pertenencia”. Por el contrario, señala, se trata de una reafirmación del “compromiso con una gestión responsable que preserve la confianza de la ciudadanía y fortalezca la sostenibilidad institucional en el largo plazo”.

El comunicado interno fue circulado en redes por usuarios que promueven el “control ciudadano” y celebrado como un logro de la presión social. La cuenta @PhDenLogistica había publicado que la fiesta del BSE costó más de US$ 100.000 en 2025.

Unas 2.780 personas conforman la plantilla de la compañía aseguradora pública, que tiene el monopolio legal de las pólizas de accidentes de trabajo y, en la práctica, también de las coberturas de renta previsional por el régimen de AFAP.