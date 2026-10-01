Banco de Seguros del Estado canceló su fiesta de fin de año, un gasto cuestionado

Alineándose a la instrucción dada por el Poder Ejecutivo, algunas empresas públicas están aplicando este año medidas de restricción de gastos.

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Esta semana el directorio del Banco de Seguros del Estado (BSE) comunicó la decisión de suspender el “tradicional encuentro de fin de año” con su personal, un festejo cuyo costo había sido motivo críticas.

La suspensión responde, por un lado, a las “directrices de austeridad y uso responsable de los recursos públicos establecidos por el Ministerio de Economía y Finanzas en el marco de la preparación de la Rendición de Cuentas 2026”, recientemente aprobada por el Parlamento. “En ese contexto, se ha recomendado restringir estos asociados a actividades que no resulten esenciales para el cumplimiento de los cometidos sustantivos de los organismos públicos”, explicó el BSE en un comunicado del directorio fechado ayer, miércoles 30.

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La segunda razón “está vinculada a la creciente sensibilidad pública respecto al destino de los recursos de las empresas y organismos del Estado. Determinados gastos asociados a actividades de celebración institucional han sido objeto de cuestionamientos y debate en distintos ámbitos políticos, sociales y mediáticos. Como organización pública, debemos actuar con especial responsabilidad en la evaluación de estos aspectos y en la protección de la reputación y credibilidad de nuestra institución”, agrega.

El directorio aclara que la decisión de no realizar la fiesta de fin de año “no implica desconocer ni minimizar la importancia” de la “cultura institucional” de la organización, del “compromiso cotidiano de quienes integran el BSE ni de las instancias de encuentro que contribuyen a fortalecer el sentido de pertenencia”. Por el contrario, señala, se trata de una refinación del “compromiso con una gestión responsable que preserve la confianza de la ciudadanía y fortalezca la sostenibilidad institucional en el largo plazo”.

El comunicado interno fue circulado en redes por usuarios que promueven el “control ciudadano” y celebrado como un logro de la presión social. La cuenta @PhDenLogistica había publicado que la fiesta del BSE costó más de US$ 100.000 en 2025.

Unas 2.780 personas conforman la plantilla de la compañía aseguradora pública, que tiene el monopolio legal de las pólizas de accidentes de trabajo y, en la práctica, también de las coberturas de renta previsional por el régimen de AFAP.

Ahorros y déficit

La Rendición de Cuentas aprobó un aumento del gasto de unos US$ 31 millones para 2027, que refuerza otros US$ 50 millones de incremento ya previstos en la Ley de Presupuesto. El Ejecutivo espera financiar ese gasto extra con mayor cobro de impuestos, asociadas a mejoras en la eficiencia recaudatoria y a cambios tributarios, además de algunos recortes de egresos.

El Ministerio de Economía informó ayer que el déficit del sector público en los 12 meses cerrados en agosto aumentó al equivalente a 4,7% del Producto Interno Bruto (PIB), lo que serían unos US$ 4.429 millones. Ese resultado excluye los ingresos extraordinarios por el fideicomiso del fondo de la seguridad social.

Ese resultado fiscal negativo está afectado, fundamentalmente, por un efecto calendario asociado al giro de utilidades del Banco República a la Tesorería (que en 2025 se hizo en agosto y en 2026 fue en mayo).

Raphael Espinoza, jefe de la misión del Fondo Monetario Internacional que la semana pasada completó su visita de monitoreo anual al país, dijo que se espera un cumplimiento de las metas fiscales definidas por el gobierno para este año.

“Hasta julio, los ingresos fiscales estaban en línea con las metas. Además, el año pasado el gobierno demostró que estaba dispuesto y era capaz de establecer prioridades de gasto para cumplir los objetivos, incluso si los ingresos fiscales decepcionaran. Dicho esto, los efectos del fenómeno del Niño en los próximos meses son inciertos, y recomendamos que el gobierno prepare medidas contingentes, en caso de que resulten necesarias para alcanzar las metas fiscales”, señaló en una entrevista con Búsqueda publicada este jueves 1.