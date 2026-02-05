Presidente reclama “ingresos que le corresponden” a la Caja de Profesionales; no precisa “ninguna reforma”

Tras la publicación por parte de la Corte Electoral de los resultados definitivos de las elecciones de diciembre, el nuevo directorio de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Profesionales Universitarios (CJPPU) no demoró en asumir funciones.

El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.

Los votos de apenas un 11% del padrón habilitado —75.582 afiliados— derivaron en la presidencia del odontólogo Andrés Pérez y la vicepresidencia del único integrante reelecto, el arquitecto Fernando Rodríguez Sanguinetti. Ambos fueron candidatos de la agrupación El Orden Profesional, en listas elegibles para los afiliados activos. El médico Alejandro Haro y la química farmacéutica Elizabeth Alberto ocuparon los otros dos cargos de directores por voto de los activos, en ese caso por la asociación Profesionales Independientes en Defensa de la CJPPU. En cuanto a los jubilados, eligieron al economista Juan Manuel Rodríguez, de la Asociación de Afiliados a la CJPPU.

Los cargos por el Poder Ejecutivo también cambiaron de titular en los últimos días, aunque hayan sido elegidos a comienzos del año pasado. Los designados renunciaron tras la polémica de una resolución —finalmente impugnada— para asignar partidas “indemnizatorias” a los nuevos directores honorarios, por lo que asumieron los suplentes Milton Cohen y Rodolfo Ferreira.

“Me comprometo a revisar los procesos, fortalecer la fiscalización, incorporar tecnologías, ajustar los criterios de inversión y, fundamentalmente, mejorar la comunicación con los afiliados”, prometió el nuevo presidente en una breve conferencia el lunes 2, donde también dijo que promoverá medidas para “ordenar las cuentas y fortalecer los ingresos” de esta caja paraestatal.

Si bien la Ley 20.140 de “salvataje” votada el año pasado por el Parlamento logró que la CJPPU pudiera continuar con el pago de pasividades ante su crisis financiera, las dos vías principales por las que percibe ingresos —aportes de afiliados y timbres profesionales— presentan una serie de problemas que configuran “un combo bastante complejo”, señaló Pérez a Búsqueda.

Por un lado, los activos “ya no soportan más aumentos” en sus aportes, consideró. Aplica tanto para los ubicados en las categorías más altas como para los más jóvenes, a los que se obliga a pagar un monto “que muchas veces está lejos de lo que pueden asumir”. Implementando lo dispuesto en la Ley 20.140, en noviembre pasado el Poder Ejecutivo decretó una suba en la tasa de aportación de 18,5% a 20,5% sobre el sueldo ficto, y prevé otros dos aumentos de un punto porcentual en el 2027 y el 2026.

Por otro, los timbres profesionales ya acumulan un “rezago” en su valor del 70% por su cálculo de ajuste, afirmó el presidente. La última reforma buscó atacar ese problema y determinó que pasaran de ajustarse por el Índice de Precios al Consumo (IPC) a hacerlo por el Índice Medio de Salarios (IMS), pero, según Pérez, la medida no fue suficiente para cubrir las necesidades de la caja, por lo que se deberán aumentar “considerablemente” para alivianar la dependencia financiera en los afiliados activos y dar espacio a posibles disminuciones en sus aportaciones.

“Están esas falacias de la pobre doña María y don José. Eso no es cierto. Porque doña María y don José, que se atienden en salud pública, no pagan timbre. Los que pagan timbre son los que se atienden en forma particular y en el mutualismo, y consumen consultas médicas o medicamentos”, defendió. A título personal, agregó que uno de los “muchos desaciertos” de la presidencia anterior de la CJPPU fue que “no reclamaron la consideración de los timbres” cuando el Parlamento discutió en 2023 una ley de reforma, que finalmente no prosperó.

Propuestas y reclamos

La posibilidad de aplicar tanto el aumento de timbres como otros cambios está siendo puesta a consideración por una Comisión de Expertos creada por la Ley 20.140 para discutir reformas estructurales en la caja. Esta se instaló en los últimos días de noviembre, integrada tanto por autoridades del Ejecutivo como por los directores de la CJPPU, que deberán expedirse en un plazo de 120 días, con la posibilidad de solicitar una prórroga de 60 días.

El nuevo directorio aún no tuvo una reunión “de transición” con el anterior para ponerse al día con lo tratado —en el ámbito de esa comisión— hasta el momento y tomar los cargos, informó Pérez, pero le consta que “todas las delegaciones” de afiliados que tuvieron audiencias “van planteando lo mismo” que él propone. Ese consenso intergremial hace que el presidente espere menores fricciones a la hora de que el directorio deba expedirse en bloque sobre decisiones futuras.

133c91a4-bc68-9fdc-a92a-e1308569ad19 Sede de la CJPPU. CJPPU

Sin embargo, “para lograr una caja autosuficiente no hay que hacer ninguna reforma, hay que darle los ingresos que le corresponden”, declaró. Además del aumento en los timbres y su extensión a otras profesiones comprendidas en la CJPPU, existe un reclamo —ya histórico— de que el Banco de Previsión Social (BPS) deje de absorber lo recaudado por el Impuesto a la Asistencia de la Seguridad Social (IASS) que pagan los profesionales y que esos fondos se redirijan a la institución paraestatal.

“¿Cuáles son los argumentos para que tengas una caja (a la) que le falta dinero y que tenga que subsidiar a otra que también le falta? Que la caja haya transferido US$ 600 millones al BPS, que es igualmente deficitario, y después le digan que el Estado hace una colaboración con la caja devolviéndole su propio dinero. La verdad que dentro de mi capacidad de análisis, no es muy opinable”, manifestó.

Pérez también se mostró a favor de las iniciativas para integrar a los profesionales en relación de dependencia y así ensanchar la base de aportantes. “Cuando la Caja Bancaria pasó por el mismo problema, el BPS no tuvo ningún problema en pasarles todos los empleados de las cooperativas de ahorro y crédito, de los Abitab, de las transportadoras de valores. Entonces no sé por qué podría ser esta diferencia con la caja profesional”, comparó.

Consultado por la propuesta deslizada por el exdirector Blauco Rodríguez en sus últimos meses de gestión, sobre que la CJPPU sea absorbida por el BPS, cuestionó: “Que tenga apoyo popular no quiere decir que sea viable. ¿Qué pasa con el aporte que tienen hechos los profesionales? ¿Van a tener los mismos derechos? (...) Fue un titular tres días antes de las elecciones, que tendría que haberlo propuesto en los años que fue director con el fundamento que corresponde. Ideas al aire podemos tirar todos”.

Compensaciones

Cuando la aprobación de partidas “indemnizatorias” para el nuevo directorio honorario llegó al público conocimiento, la lista 5 de El Orden Profesional —por la que fue electo Pérez— emitió un comunicado deslindándose de “cualquier decisión o hecho ocurrido” en la exdirección de la caja, y comprometiéndose a “analizar lo actuado por la administración saliente de forma inmediata”. La iniciativa había tenido la afirmativa de Rodríguez Sanguinetti, perteneciente al mismo sublema.

En ese sentido, el comunicado añadió que la asociación considera “justo y necesario que se perciba una compensación por la función y responsabilidad que se desempeña”, pero que “el camino para ello es trabajar en una reforma que establezca normas claras, criterios de transparencia y una definición precisa de las responsabilidades que el cargo conlleva”. “Nosotros no lo vamos a proponer”, aclaró Pérez.