  • Cotizaciones
    jueves 05 de febrero de 2026

    ¡Hola !

    En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, tu plan tendrá un precio promocional:
    $ Al año*
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
    * Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

    ¡Hola !

    En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, por los próximos tres meses tu plan tendrá un precio promocional:
    $ por 3 meses*
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
    * A partir del cuarto mes por al mes. Podés cancelar el plan en el momento que lo desees
    stopper description + stopper description

    Tu aporte contribuye a la Búsqueda de la verdad

    Suscribite ahora y obtené acceso ilimitado a los contenidos de Búsqueda y Galería.

    Suscribite a Búsqueda
    DESDE

    UYU

    299

    /mes*

    * Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

    ¡Hola !

    El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá

    Presidente reclama “ingresos que le corresponden” a la Caja de Profesionales; no precisa “ninguna reforma”

    Andrés Pérez asumió el lunes 2 al frente de la entidad paraestatal: postula que los afiliados activos “ya no soportan más aumentos” y que los timbres acumulan un “rezago” en su valor del 70%

    Andrés Pérez, presidente de la CJPPU.

    Andrés Pérez, presidente de la CJPPU.

    FOTO

    CJPPU
    Búsqueda | Redacción Búsqueda
    Por Redacción Búsqueda

    Tras la publicación por parte de la Corte Electoral de los resultados definitivos de las elecciones de diciembre, el nuevo directorio de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Profesionales Universitarios (CJPPU) no demoró en asumir funciones.

    Los votos de apenas un 11% del padrón habilitado —75.582 afiliados— derivaron en la presidencia del odontólogo Andrés Pérez y la vicepresidencia del único integrante reelecto, el arquitecto Fernando Rodríguez Sanguinetti. Ambos fueron candidatos de la agrupación El Orden Profesional, en listas elegibles para los afiliados activos. El médico Alejandro Haro y la química farmacéutica Elizabeth Alberto ocuparon los otros dos cargos de directores por voto de los activos, en ese caso por la asociación Profesionales Independientes en Defensa de la CJPPU. En cuanto a los jubilados, eligieron al economista Juan Manuel Rodríguez, de la Asociación de Afiliados a la CJPPU.

    Leé además

    Caja de Jubilaciones y Pensiones de Profesionales Universitarios.
    Seguridad social

    “Caja de profesionales” advierte por “vacíos” y “errores de redacción” en su última reforma

    Por Catalina Misson
    Fachada de la Caja de Profesionales Universitarios.
    Seguridad social

    Caja de Profesionales: “Es mejor hacer rodar cabezas”, apunta director renunciante tras polémica

    Por Redacción Búsqueda

    Los cargos por el Poder Ejecutivo también cambiaron de titular en los últimos días, aunque hayan sido elegidos a comienzos del año pasado. Los designados renunciaron tras la polémica de una resolución —finalmente impugnada— para asignar partidas “indemnizatorias” a los nuevos directores honorarios, por lo que asumieron los suplentes Milton Cohen y Rodolfo Ferreira.

    Ingresos

    “Me comprometo a revisar los procesos, fortalecer la fiscalización, incorporar tecnologías, ajustar los criterios de inversión y, fundamentalmente, mejorar la comunicación con los afiliados”, prometió el nuevo presidente en una breve conferencia el lunes 2, donde también dijo que promoverá medidas para “ordenar las cuentas y fortalecer los ingresos” de esta caja paraestatal.

    Si bien la Ley 20.140 de “salvataje” votada el año pasado por el Parlamento logró que la CJPPU pudiera continuar con el pago de pasividades ante su crisis financiera, las dos vías principales por las que percibe ingresos —aportes de afiliados y timbres profesionales— presentan una serie de problemas que configuran “un combo bastante complejo”, señaló Pérez a Búsqueda.

    Por un lado, los activos “ya no soportan más aumentos” en sus aportes, consideró. Aplica tanto para los ubicados en las categorías más altas como para los más jóvenes, a los que se obliga a pagar un monto “que muchas veces está lejos de lo que pueden asumir”. Implementando lo dispuesto en la Ley 20.140, en noviembre pasado el Poder Ejecutivo decretó una suba en la tasa de aportación de 18,5% a 20,5% sobre el sueldo ficto, y prevé otros dos aumentos de un punto porcentual en el 2027 y el 2026.

    Por otro, los timbres profesionales ya acumulan un “rezago” en su valor del 70% por su cálculo de ajuste, afirmó el presidente. La última reforma buscó atacar ese problema y determinó que pasaran de ajustarse por el Índice de Precios al Consumo (IPC) a hacerlo por el Índice Medio de Salarios (IMS), pero, según Pérez, la medida no fue suficiente para cubrir las necesidades de la caja, por lo que se deberán aumentar “considerablemente” para alivianar la dependencia financiera en los afiliados activos y dar espacio a posibles disminuciones en sus aportaciones.

    “Están esas falacias de la pobre doña María y don José. Eso no es cierto. Porque doña María y don José, que se atienden en salud pública, no pagan timbre. Los que pagan timbre son los que se atienden en forma particular y en el mutualismo, y consumen consultas médicas o medicamentos”, defendió. A título personal, agregó que uno de los “muchos desaciertos” de la presidencia anterior de la CJPPU fue que “no reclamaron la consideración de los timbres” cuando el Parlamento discutió en 2023 una ley de reforma, que finalmente no prosperó.

    Propuestas y reclamos

    La posibilidad de aplicar tanto el aumento de timbres como otros cambios está siendo puesta a consideración por una Comisión de Expertos creada por la Ley 20.140 para discutir reformas estructurales en la caja. Esta se instaló en los últimos días de noviembre, integrada tanto por autoridades del Ejecutivo como por los directores de la CJPPU, que deberán expedirse en un plazo de 120 días, con la posibilidad de solicitar una prórroga de 60 días.

    El nuevo directorio aún no tuvo una reunión “de transición” con el anterior para ponerse al día con lo tratado —en el ámbito de esa comisión— hasta el momento y tomar los cargos, informó Pérez, pero le consta que “todas las delegaciones” de afiliados que tuvieron audiencias “van planteando lo mismo” que él propone. Ese consenso intergremial hace que el presidente espere menores fricciones a la hora de que el directorio deba expedirse en bloque sobre decisiones futuras.

    133c91a4-bc68-9fdc-a92a-e1308569ad19
    Sede de la CJPPU.

    Sede de la CJPPU.

    Sin embargo, “para lograr una caja autosuficiente no hay que hacer ninguna reforma, hay que darle los ingresos que le corresponden”, declaró. Además del aumento en los timbres y su extensión a otras profesiones comprendidas en la CJPPU, existe un reclamo —ya histórico— de que el Banco de Previsión Social (BPS) deje de absorber lo recaudado por el Impuesto a la Asistencia de la Seguridad Social (IASS) que pagan los profesionales y que esos fondos se redirijan a la institución paraestatal.

    “¿Cuáles son los argumentos para que tengas una caja (a la) que le falta dinero y que tenga que subsidiar a otra que también le falta? Que la caja haya transferido US$ 600 millones al BPS, que es igualmente deficitario, y después le digan que el Estado hace una colaboración con la caja devolviéndole su propio dinero. La verdad que dentro de mi capacidad de análisis, no es muy opinable”, manifestó.

    Pérez también se mostró a favor de las iniciativas para integrar a los profesionales en relación de dependencia y así ensanchar la base de aportantes. “Cuando la Caja Bancaria pasó por el mismo problema, el BPS no tuvo ningún problema en pasarles todos los empleados de las cooperativas de ahorro y crédito, de los Abitab, de las transportadoras de valores. Entonces no sé por qué podría ser esta diferencia con la caja profesional”, comparó.

    Consultado por la propuesta deslizada por el exdirector Blauco Rodríguez en sus últimos meses de gestión, sobre que la CJPPU sea absorbida por el BPS, cuestionó: “Que tenga apoyo popular no quiere decir que sea viable. ¿Qué pasa con el aporte que tienen hechos los profesionales? ¿Van a tener los mismos derechos? (...) Fue un titular tres días antes de las elecciones, que tendría que haberlo propuesto en los años que fue director con el fundamento que corresponde. Ideas al aire podemos tirar todos”.

    Compensaciones

    Cuando la aprobación de partidas “indemnizatorias” para el nuevo directorio honorario llegó al público conocimiento, la lista 5 de El Orden Profesional —por la que fue electo Pérez— emitió un comunicado deslindándose de “cualquier decisión o hecho ocurrido” en la exdirección de la caja, y comprometiéndose a “analizar lo actuado por la administración saliente de forma inmediata”. La iniciativa había tenido la afirmativa de Rodríguez Sanguinetti, perteneciente al mismo sublema.

    En ese sentido, el comunicado añadió que la asociación considera “justo y necesario que se perciba una compensación por la función y responsabilidad que se desempeña”, pero que “el camino para ello es trabajar en una reforma que establezca normas claras, criterios de transparencia y una definición precisa de las responsabilidades que el cargo conlleva”. “Nosotros no lo vamos a proponer”, aclaró Pérez.

    Selección semanal
    Partido Nacional

    Con distintos tonos y discursos, sectores blancos reformulan sus estrategias políticas hacia adentro y hacia afuera

    Por Federico Castillo
    Infecciones respiratorias

    Médicos esperan que vacunación contra el VRS supere el 80% de las embarazadas este año y que se reduzca brecha

    Por Leonel García
    Fútbol Uruguayo

    Yamandú Orsi recibió a Alonso y Ache, que le pidieron exoneraciones impositivas a la reforma del Centenario

    Por Juan Francisco Pittaluga
    Parlamento

    Fiscal de Corte: el oficialismo evalúa negociar dos votos en el Senado para lograr la designación de un nuevo titular

    Por Victoria Fernández

    Te Puede Interesar

    Álvaro Niggemeyer.

    Casmu ofrece reintegrar como capitalizador a médico expulsado e indemnizarlo con $ 11 millones

    Por Redacción Búsqueda
    Presidente de Nicaragua, Daniel Ortega

    Uruguay expresa en la OEA su preocupación por “el creciente deterioro” de los derechos humanos en Nicaragua

    Por Redacción Búsqueda
    Ursula von der Leyen, Santiago Peña, Javier Milei y Yamandú Orsi se saludan al final de la ceremonia de firma del acuerdo comercial entre la Unión Europea y el Mercosur, el 17 de enero de 2026.  

    Moody’s: beneficios “graduales” de un acuerdo Mercosur-UE respaldan la calificación de Uruguay

    Por Redacción Búsqueda
    Sede de la ANEP en Montevideo en 2022.

    Colegios privados dicen que cambios en diseño curricular afectan la gestión, en especial en bachillerato

    Por Nicolás Delgado