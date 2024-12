Presión fiscal sobre el agro baja a 6,5% del PIB sectorial; Fratti quiere rever impuesto a semovientes

Durante su gestión, Fernando Mattos, ministro saliente de Ganadería, tuvo la intención de eliminar los llamados “impuestos ciegos” que recaen sobre el sector, pero no avanzó. Quien será su sucesor, Alfredo Fratti, no descarta seguir intentándolo. “Capaz que sí, pero no me quiero adelantar. Tenemos que ver cómo estamos parados y adelantar. No hay muchos (impuestos ciegos) también, ¿no? Ahora, claro, tampoco yo quiero anunciar y después no hacer nada”, comentó al ser consultado esta semana por Búsqueda.