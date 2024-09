Estudio de Ceres demuestra cuáles son los sectores del agro que más impuestos pagan por hectárea

Agro “Ninguna propuesta me convence” de que el próximo gobierno “logre alivianar el peso del Estado”

En ese marco, indicó que la forestación para celulosa “es el sector del país que más dólares por hectárea le paga al Estado nacional a través de impuestos”. El economista mostró una tabla donde detalló que ese rubro aporta US$ 223,4 por hectárea en impuestos, seguido por la lechería con US$ 213,5, la forestación para aserrío US$ 194,6, los cultivos agrícolas US$ 147,3 y la ganadería US$ 53,4 por hectárea.

Desarrollo “impresionante”. El director ejecutivo de Ceres dijo al comienzo de su presentación que “estamos convencidos de que este sector no solo le aporta mucho al país, sino que tiene que ser conocido por el Uruguay”.

A continuación destacó: “me impresiona lo que ha sido el desarrollo del sector en 30 años” y presentó una gráfica que reflejaba esa evolución. En 1994 el sector forestal representaba apenas 0,2% del producto bruto interno (PBI) de Uruguay, y en la actualidad es más del 3,5% del PBI, superando al de Suecia (3,1%).

“Esa es la imagen que uno quiere tener de Uruguay, un país que converge hacia los mejores países del mundo, y que se aleja de los estándares de América Latina”, expresó Munyo.

Principal exportador de bienes. Las exportaciones del sector forestal se multiplicaron por nueve en 17 años, en 10 años se triplicaron las exportaciones de celulosa y se duplicaron las de madera. Considerando los últimos 12 meses, hasta agosto, el sector exportó US$ 2.700 millones, 22% del total de exportaciones de bienes de Uruguay.

“Por un buen tiempo será el primer rubro de exportación del país, y puede seguir creciendo”, afirmó Munyo. El director ejecutivo de Ceres señaló que “existe la capacidad de llegar a 2 millones de hectáreas sin afectar al campo natural, que es muy importante para el país”.

El director de Ceres consideró que “está muy lejos del techo y tiene muy buenos mercados, fundamentalmente la Unión Europea, China y Estados Unidos”. El 80% de las exportaciones del sector corresponden a celulosa y 19% a madera sólida.

Impacto en la economía. “Su impacto en la economía es muy grande, porque se trata de un sector con el efecto multiplicador más grande de la economía del país. El efecto multiplicador de la madera sólida solo es superado por la industria láctea”, destacó.

A propósito, señaló que “por cada $ 1 que se genera en la producción de celulosa, se genera casi $ 1; y por cada $ 1 que se genera en madera sólida, se genera $ 1,27 en otros sectores, como los servicios agropecuarios, silvicultura, transporte de carga, entre otros”.

Según cálculos del Banco Central del Uruguay (BCU), el impacto total del sector –directo e indirecto– es de más de US$ 7.800 millones, que equivalen al 10% del PBI. “Aquí no se considera el impacto inducido –cuánto de este movimiento económico se genera en la masa salarial del sector en el comercio, por ejemplo–. Decidimos no ponerlo porque es el número más cuestionable desde el punto de vista metodológico”, explicó. De todos modos, señaló que “este efecto también es grande y debemos tenerlo en cuenta, considerando que el sector tiene más de 20.000 puestos de trabajo de forma directa e indirecta”.

Diversificación. El economista también destacó que “la mitad del país se puede abastecer con la energía eléctrica que produce el sector forestal” y destacó el carácter circular de su economía. A propósito, también se refirió a la producción de ladrillos con cenizas de sus plantas industriales, al uso de subproductos como alimento de ganado, para la construcción de caminos, prendas y calzados, y que incluso abasteció con oxígeno a hospitales durante la pandemia.

Además, el director de Ceres se refirió al mercado de carbono, que es “un producto en sí mismo”. “Tal vez demore más de lo que se pensaba, pero va a llegar”, consideró. Agregó que los montos estimados “son relevantes” y será otra contribución del sector forestal a la economía nacional.

En Uruguay hay unas 100.000 hectáreas forestales inscriptas bajo certificación y se estima que el mercado podría generar US$ 32 millones en créditos de carbono. Además, Munyo planteó que el rubro seguirá aportando a las finanzas públicas con ahorros fiscales, por la emisión de deuda con compromisos ambientales, que se estima en US$ 6.600 millones. “Esto es algo en lo que Uruguay está haciendo punta y es saludado a nivel internacional por los principales jugadores. Lo hacemos como país porque podemos hacerlo, otros no pueden. Tenemos que seguir aprovechando esta ventaja comparativa”, dijo.

Por otra parte, Munyo afirmó que “hay que desterrar el tema de la competencia entre sectores en el agro, hay que hablar de complementariedad, que es gigantesca”.

Perspectivas de crecimiento. El director ejecutivo de Ceres afirmó que el sector forestal “tiene perspectivas de crecimiento” y que “el techo está lejos”, porque la demanda “es creciente”, en madera para la construcción, papel de empaque para el comercio electrónico, entre otros rubros emergentes.

“El potencial existe y es enorme. A veces nosotros mismos somos nuestros enemigos, porque permanentemente estamos viendo desde afuera que hay propuestas que, con buenas intenciones, buscan limitar al sector. Pero tienen un efecto dañino muy grande para el desarrollo de un sector que necesita confianza para realizar inversiones de muy largo aliento, donde hay jugadores de primer nivel mundial, que están mirando cada discusión que se genera en el país”, concluyó.