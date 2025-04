Producción fabril, desempleo, precios mayoristas y depósitos en Uruguay en números

La producción industrial en febrero fue 4,8% mayor al volumen físico de un año atrás. La actividad de la refinería de petróleo de Ancap fue la de mayor incidencia positiva (6,388%) ese mes al comparar con un año atrás, cuando había estado parada por tareas de mantenimiento.

En tanto, la división “Elaboración de productos alimenticios” registró la mayor incidencia negativa (–1,6%).

49.500

En diciembre-febrero hubo en Montevideo unas 49.500 personas desocupadas; la tasa de desempleo en la capital fue de 6,6%.

Considerando el área de residencia de las personas, el municipio de Montevideo con la mayor tasa de desempleo (10,3%) fue el F, que abarca los barrios Manga, Maroñas, Villa Española y Flor de Maroñas. En contrapartida, la desocupación entre los habitantes del Municipio CH, que abarca, por ejemplo, Tres Cruces, La Blanqueada, Parque Batlle, Buceo, Pocitos y Punta Carretas, se estimó en 3,1%.

US$ 206,6 millones

Aunque los bancos privados registraron en marzo un aumento de depósitos de US$ 502 millones, la disminución de US$ 296 millones en los bancos públicos hizo que el saldo neto se ubicara en US$ 206,6 millones.

El stock global de depósitos en las instituciones financieras se ubicó en US$ 42.526 millones, según cálculos propios con base en las estadísticas publicadas por el Banco Central (que no incluyen al Banco Hipotecario).