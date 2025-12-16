Puerto: Lobraus va camino a su cierre y en enero envía a trabajadores al “seguro de paro”

La empresa logística, concesionaria de un depósito en la terminal de Montevideo, enfrenta reclamos de pago por parte de la ANP; emplea a medio centenar de personas

Tras ser suspendida como operador portuario por parte de la Administración Nacional de Puertos (ANP), Lobraus Puerto Libre le comunicó a los trabajadores el viernes 12 que les pagaría el aguinaldo y el salario de diciembre, pero que desde enero serán enviados al seguro de desempleo porque la empresa se encamina al “cierre”.

Algunos empleados de Lobraus dijeron a Búsqueda que en una reunión realizada en el depósito ubicado en el recinto portuario de Montevideo, la gerenta, Silvia Etchebarne, les transmitió que la firma podría cubrir el 60% de los despidos, el salario y el medio aguinaldo de este mes con lo que vaya cobrando a los clientes por la entrega de la mercadería que está en stock.

Dada la situación, los trabajadores están organizándose para solicitar reuniones a las autoridades del Ministerio de Trabajo (MTSS), de la ANP y la dirigencia del sindicato portuario (Supra). “La gente quiere seguir trabajando, todos tenemos familia. (...) Estamos pidiendo la planilla de trabajo, queremos que nos reubiquen y pelear por un seguro de paro especial”, afirmó un empleado de Lobraus. Explicó que buscarán asesoramiento legal para conocer las herramientas jurídicas y analizar las opciones posibles.

Mientras tanto, como la empresa tiene 60 días para entregar la mercadería existente en el depósito según lo resuelto por la ANP, se están organizando una decena de “salidas” de stock por día para que Lobraus pueda ir facturando y cobrando los servicios asociados al manejo y movimiento de las cajas. Los informantes dijeron que si bien el volumen de mercadería “bajó bastante” en los últimos meses, el depósito tiene cerca del 50% del espacio ocupado.

Para esta semana representantes de Lobraus fueron convocados por la Dirección Nacional de Trabajo junto con el Supra, dijo por su parte a Búsqueda una fuente de la empresa, que en los últimos meses inició acciones civiles, penales y administrativas contra la ANP y contra el director blanco en el ente, Jorge Gandini.