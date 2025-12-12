  • Cotizaciones
    viernes 12 de diciembre de 2025

    ¡Hola !

    En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, tu plan tendrá un precio promocional:
    $ Al año*
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
    * Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

    ¡Hola !

    En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, por los próximos tres meses tu plan tendrá un precio promocional:
    $ por 3 meses*
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
    * A partir del cuarto mes por al mes. Podés cancelar el plan en el momento que lo desees
    stopper description + stopper description

    Tu aporte contribuye a la Búsqueda de la verdad

    Suscribite ahora y obtené acceso ilimitado a los contenidos de Búsqueda y Galería.

    Suscribite a Búsqueda
    DESDE

    UYU

    299

    /mes*

    * Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

    ¡Hola !

    El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá

    Puerto: ANP suspendió a Lobraus como operador, y prevé ejecutar garantías y rescindir la concesión

    “Ya no hay más para hablar”, señalan las autoridades del ente portuario

    Sede de la ANP, en la rambla portuaria.

    Sede de la ANP, en la rambla portuaria.

    FOTO

    Mauricio Zina/adhocFOTOS
    Búsqueda | Ana Morales
    Por Ana Morales

    La Administración Nacional de Puertos (ANP) suspendió como operador a la empresa Lobraus Puerto Libre, dijo a Búsqueda la gerenta del Área de Comercialización del ente, Ana Rey.

    “Desde ayer no puede operar, tendrá que empezar a entregarles a los clientes la carga y no puede recibir mercadería. Las señales con la empresa fueron muy claras. La decisión es de trámite, por incumplir con el decreto 413”, que reglamenta la habilitación de las empresas prestadoras de servicios portuarios, explicó la funcionaria. “Cuando una empresa no paga su canon mensualmente, no paga sus obligaciones y aplica precios de dumping…. Estamos hablando claro”, señaló.

    Leé además

    Sede de la ANP, en la rambla portuaria.
    Empresas públicas

    ANP defiende reestructura funcional y confía en que será “traje a medida”; Gandini se opuso a varios cambios

    Por Ana Morales
    Fachada de la ANP, frente al Puerto de Montevideo.
    Actividad portuaria

    Puerto: Lobraus amenaza con demandar a la ANP por US$ 50 millones ante “pérdida de la inversión”

    Por Ana Morales

    Rey explicó que desde la Unidad de Gestión de Operadores Portuarios les pide a todos los que están trabajando en el puerto, a los de la pesca, a todos, los balances, la planilla de trabajo, que estén al día con sus obligaciones, con su seguro, que paguen el canon, etcétera, pero Lobraus tiene varios incumplimientos y ha venido pidiendo más plazos. El último cerró el 30 de noviembre.

    Dijo que la ANP va a ser muy cuidadosa en buscar que la carga que tiene el depósito de Lobraus se entregue a sus dueños y se verifique el stock declarado ante la Dirección de Aduanas, entre otros controles. Mencionó para eso la posibilidad de nombrar una “comisión de liquidación para ver todos los aspectos aduaneros, comerciales”.

    Lobraus, logística
    El depósito de Lobraus, de unos 6.000 metros cuadrados, quedó operativo en 2022.

    El depósito de Lobraus, de unos 6.000 metros cuadrados, quedó operativo en 2022.

    Sobre el personal que emplea la empresa concesionaria, comentó que el número es reducido —menor a 50 trabajadores—, que algunas personas son de edad avanzada que podrían retirarse y que otras podrían llegar a trabajar para otros depósitos.

    Rey dijo que está en conocimiento de que Lobraus prevé presentar una acción de amparo, pero, a su juicio, “llega tarde”.

    Apuntó que el ente tiene plazo para ejecutar las garantías de cumplimiento de la concesión y la de operador portuario hasta fin de año.

    Rescisión: el “cascabel al gato”

    De hecho, las acciones de la ANP se encaminan a rescindir en enero la concesión a Lobraus Puerto Libre, señaló a Búsqueda el vicepresidente de la ANP, Constante Mendiondo. Sería, en la historia del ente, la primera rescisión unilateral a un concesionario.

    “La decisión política es directa y camina hacia la rescisión. Acá se ha sido escrupulosamente prudente, se ha actuado con el área jurídica de la ANP y la ministerial. (...) Desde 2024 estaba definido, lo que pasa es que nadie le puso el cascabel al gato. Tomamos lo que ya venía, seguimos los procedimientos. (A Lobraus) se le ofertó un pago de la deuda en cuotas, que no aceptó. Después se siguió todo el proceso con los equipos técnicos. La decisión del directorio es rescindir porque ya no hay más para hablar”, declaró el jerarca.

    Alegó que lo que la empresa concesionaria haga “por la vía judicial es aparte. Pero el acto complejo de rescisión, así como se adjudica (la concesión) se deja sin efecto y se eleva a Presidencia” de la República.

    Sobre eso, Rey dijo que la “causa principal de la rescisión es el incumplimiento de la inversión, que no puede ser ejecutada por la empresa y no ha conseguido otra que lo ejecute, porque el proyecto en sí no es atractivo hoy. Entonces, esa decisión será en enero, se tomará la acción firme, pero desde ayer jueves la empresa fue suspendida como operador”.

    Lobraus fue intimada en octubre a pagar unos US$ 500.000, un reclamo que la empresa recusó. A una empresa “que debe esa cifra, que debe la inversión, que obviamente incumplió toda la concesión, hay que ejecutarle la garantía. Es como un alquiler: si no denunciás el incumplimiento, no cobrás la garantía. Y después viene el desalojo, pero pienso que va a ser de común acuerdo, buscando salidas elegantes”, proyectó la gerenta del Área de Comercialización de la ANP.

    Sobre la demanda que Lobraus Puerto Libre anuncia contra la ANP por US$ 50 millones, Rey alegó que será una instancia que correrá por el lado jurídico, pero afirmó: “Una empresa que no cumple con su contrato no puede reclamar en ningún lugar. En este caso hay incumplimientos claros, sostenidos en el tiempo. Hubo una relocalización y se le pagó y aceptó el nuevo lugar”.

    Selección semanal
    Relaciones laborales

    El Poder Ejecutivo prepara una amplia agenda laboral para el próximo año

    Por Redacción Búsqueda
    Lo que dejó la interpelación

    Cardama: el FA plantea que el Parlamento investigue responsabilidades del anterior gobierno y la oposición habla de “plan maquiavélico”

    Por Victoria Fernández
    Argentina

    Crece en Argentina el abordaje cinematográfico de las relaciones entre la Justicia y el patriarcado

    Por Gonzalo Aguilar
    Fútbol Uruguayo

    La AUF anunció ingresos cuatro veces más altos a partir de 2026 y comienza la discusión sobre su reparto

    Por Juan Francisco Pittaluga

    Te Puede Interesar

    Sede del Ministerio de Economía.

    Standard & Poor’s ratifica calificación de Uruguay y desliza dudas sobre el plan fiscal del gobierno

    Por Redacción Búsqueda
    Yamndú Orsi en Desayunos Búsqueda.
    Video

    Tras el “escándalo” del caso Cardama, Orsi afirma que el gobierno está negociando porque el país necesita patrullas oceánicas

    Por Redacción Búsqueda
    “La Guardia no anda mejor porque hay mujeres; anda mejor porque hay profesionales comprometidos“, dice Angelina Ferreira, directora nacional de la Guardia Republicana.

    Angelina Ferreira, directora nacional de la Guardia Republicana: “No quiero ser la primera mujer, quiero ser la mejor”

    Por Milene Breito Pistón
    Yamandú Orsi en el cierre del ciclo Desayunos Búsqueda.
    Video

    Orsi pone el foco en Bukele y plantea que el proceso salvadoreño es “un ejemplo para analizar”

    Por Redacción Búsqueda