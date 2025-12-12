Puerto: ANP suspendió a Lobraus como operador, y prevé ejecutar garantías y rescindir la concesión

La Administración Nacional de Puertos ( ANP ) suspendió como operador a la empresa Lobraus Puerto Libre, dijo a Búsqueda la gerenta del Área de Comercialización del ente, Ana Rey.

El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.

“Desde ayer no puede operar, tendrá que empezar a entregarles a los clientes la carga y no puede recibir mercadería. Las señales con la empresa fueron muy claras. La decisión es de trámite, por incumplir con el decreto 413”, que reglamenta la habilitación de las empresas prestadoras de servicios portuarios, explicó la funcionaria. “Cuando una empresa no paga su canon mensualmente, no paga sus obligaciones y aplica precios de dumping…. Estamos hablando claro”, señaló.

Rey explicó que desde la Unidad de Gestión de Operadores Portuarios les pide a todos los que están trabajando en el puerto, a los de la pesca, a todos, los balances, la planilla de trabajo, que estén al día con sus obligaciones, con su seguro, que paguen el canon, etcétera, pero Lobraus tiene varios incumplimientos y ha venido pidiendo más plazos. El último cerró el 30 de noviembre.

Dijo que la ANP va a ser muy cuidadosa en buscar que la carga que tiene el depósito de Lobraus se entregue a sus dueños y se verifique el stock declarado ante la Dirección de Aduanas, entre otros controles. Mencionó para eso la posibilidad de nombrar una “comisión de liquidación para ver todos los aspectos aduaneros, comerciales”.

Sobre el personal que emplea la empresa concesionaria, comentó que el número es reducido —menor a 50 trabajadores—, que algunas personas son de edad avanzada que podrían retirarse y que otras podrían llegar a trabajar para otros depósitos.

Rey dijo que está en conocimiento de que Lobraus prevé presentar una acción de amparo, pero, a su juicio, “llega tarde”.

Apuntó que el ente tiene plazo para ejecutar las garantías de cumplimiento de la concesión y la de operador portuario hasta fin de año.

Rescisión: el “cascabel al gato”

De hecho, las acciones de la ANP se encaminan a rescindir en enero la concesión a Lobraus Puerto Libre, señaló a Búsqueda el vicepresidente de la ANP, Constante Mendiondo. Sería, en la historia del ente, la primera rescisión unilateral a un concesionario.

“La decisión política es directa y camina hacia la rescisión. Acá se ha sido escrupulosamente prudente, se ha actuado con el área jurídica de la ANP y la ministerial. (...) Desde 2024 estaba definido, lo que pasa es que nadie le puso el cascabel al gato. Tomamos lo que ya venía, seguimos los procedimientos. (A Lobraus) se le ofertó un pago de la deuda en cuotas, que no aceptó. Después se siguió todo el proceso con los equipos técnicos. La decisión del directorio es rescindir porque ya no hay más para hablar”, declaró el jerarca.

Alegó que lo que la empresa concesionaria haga “por la vía judicial es aparte. Pero el acto complejo de rescisión, así como se adjudica (la concesión) se deja sin efecto y se eleva a Presidencia” de la República.

Sobre eso, Rey dijo que la “causa principal de la rescisión es el incumplimiento de la inversión, que no puede ser ejecutada por la empresa y no ha conseguido otra que lo ejecute, porque el proyecto en sí no es atractivo hoy. Entonces, esa decisión será en enero, se tomará la acción firme, pero desde ayer jueves la empresa fue suspendida como operador”.

Lobraus fue intimada en octubre a pagar unos US$ 500.000, un reclamo que la empresa recusó. A una empresa “que debe esa cifra, que debe la inversión, que obviamente incumplió toda la concesión, hay que ejecutarle la garantía. Es como un alquiler: si no denunciás el incumplimiento, no cobrás la garantía. Y después viene el desalojo, pero pienso que va a ser de común acuerdo, buscando salidas elegantes”, proyectó la gerenta del Área de Comercialización de la ANP.

Sobre la demanda que Lobraus Puerto Libre anuncia contra la ANP por US$ 50 millones, Rey alegó que será una instancia que correrá por el lado jurídico, pero afirmó: “Una empresa que no cumple con su contrato no puede reclamar en ningún lugar. En este caso hay incumplimientos claros, sostenidos en el tiempo. Hubo una relocalización y se le pagó y aceptó el nuevo lugar”.