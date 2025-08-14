  • Cotizaciones
    jueves 14 de agosto de 2025

    ¡Hola !

    En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, tu plan tendrá un precio promocional:
    $ Al año*
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
    * Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

    ¡Hola !

    En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, por los próximos tres meses tu plan tendrá un precio promocional:
    $ por 3 meses*
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
    * A partir del cuarto mes por al mes. Podés cancelar el plan en el momento que lo desees
    stopper description + stopper description

    Tu aporte contribuye a la Búsqueda de la verdad

    Suscribite ahora y obtené acceso ilimitado a los contenidos de Búsqueda y Galería.

    Suscribite a Búsqueda
    DESDE

    UYU

    299

    /mes*

    * Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

    ¡Hola !

    El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá

    Recaudación, desempleo por departamentos, actividad fabril, mercado automotor e inflación esperada en Uruguay en números

    Síntesis de los principales indicadores relativos a la actividad económica en Uruguay conocidos la última semana

    La DGI es la principal fuente de recaudación para el fisco

    La DGI es la principal fuente de recaudación para el fisco

    FOTO

    Búsqueda | Redacción Búsqueda
    Por Redacción Búsqueda

    $ 58.339 millones

    Leé además

    La industria ocupa a unas 58.000 mujeres, según datos presentados por la CIU
    Mercado de trabajo

    El empleo industrial se redujo para las mujeres, que son un tercio de las ocupadas en el sector

    Por Redacción Búsqueda
    Guillermo Tolosa, presidente del BCU
    Política monetaria

    Banco Central celebra inflación consistente con su meta; es un proceso “más sólido” que en el pasado

    Por Ismael Grau

    En julio, la Dirección General Impositiva recaudó $ 58.339 millones, una suba nominal de 7,1% frente al mismo mes de 2024. Descontado el efecto de la inflación, el crecimiento interanual de la recaudación bruta fue de 2,5%.

    La recaudación neta de los tributos reintegrados a los contribuyentes también aumentó 2,5%.

    17,3%

    El mercado laboral de Treinta y Tres presentó en abril-junio los peores indicadores de todos los departamentos: la tasa de empleo —los puestos de trabajo— se ubicó en 46,6%, la de actividad —las personas que buscan emplearse— fue de 56,3% y el desempleo aumentó a 17,3%.

    Solamente ese departamento, además de Río Negro, Paysandú y Durazno, tuvieron tasas de desocupación de dos dígitos.

    4,2%

    El volumen físico producido por el sector fabril fue en junio un 4,2% mayor que en igual mes del año anterior.

    Ese crecimiento de la actividad industrial se dio, sin embargo, con menos personal ocupado (-1,4%), aunque con más horas trabajadas por los obreros (1,5%), según los índices del Instituto Nacional de Estadística.

    6.079

    Julio fue el mes con más vehículos cero kilómetro vendidos en lo que va del año: 6.079.

    Según estadísticas de la Asociación de Comercio Automotor, el incremento fue de casi 20% respecto al mismo mes de 2024.

    5,5%

    La mediana de la inflación esperada por los empresarios se situó en julio en 5,5% para 2025, y en 6,0% para el año móvil cerrado tanto en junio de 2026 como a junio de 2027.

    Selección semanal
    Interna blanca

    Aire Fresco, una agrupación nacionalista “en pausa”

    Por Federico Castillo
    Uruguay

    Gravamen a ganancias de dinero en el exterior permite corregir “discriminación” contra el ahorro nacional, dice diputado del MPP

    Por Redacción Búsqueda
    Charles Carrera

    Exsenador Charles Carrera denuncia a fiscal Ferrero por “corrupción” ante la Jutep

    Por Redacción Búsqueda
    Medios públicos

    Secan tomó declaración a periodista desvinculada de programa tras dichos sobre Gaza y analiza si hubo censura

    Por Redacción Búsqueda

    Te Puede Interesar

    El ministro Gabriel Oddone

    Decisiones impositivas y presupuestales que prepara el Poder Ejecutivo provocan expectativas dentro y fuera del oficialismo

    Por Redacción Búsqueda
    Zona rural de la ciudad de Migues en el departamento de Canelones

    A un año de la primera denuncia, las estafas de “fondos ganaderos” exponen las deficiencias para investigar delitos complejos

    Por  Macarena Saavedra  y Guillermo Draper
    La coalición republicana junto a Identidad Soberana anunciaron en conferencia de prensa la convocatoria a una pre investigadora

    Oposición impulsa investigadora por compra de María Dolores tras la primera interpelación al gobierno

    Por  Nicolás Delgado  y Victoria Fernández
    El Cessna A-37 Dragonfly es uno de los aviones que la FAU utiliza para el patrullaje y el control de rutas vinculadas al narcotráfico

    Dos rutas de vuelo y pistas de aterrizaje en todo Uruguay: el informe de la Fuerza Aérea sobre aviones narcos

    Por Juan Francisco Pittaluga