Recaudación, desempleo por departamentos, actividad fabril, mercado automotor e inflación esperada en Uruguay en números

Política monetaria Banco Central celebra inflación consistente con su meta; es un proceso “más sólido” que en el pasado

Mercado de trabajo El empleo industrial se redujo para las mujeres, que son un tercio de las ocupadas en el sector

En julio, la Dirección General Impositiva recaudó $ 58.339 millones, una suba nominal de 7,1% frente al mismo mes de 2024. Descontado el efecto de la inflación, el crecimiento interanual de la recaudación bruta fue de 2,5%.

La recaudación neta de los tributos reintegrados a los contribuyentes también aumentó 2,5%.

17,3%

El mercado laboral de Treinta y Tres presentó en abril-junio los peores indicadores de todos los departamentos: la tasa de empleo —los puestos de trabajo— se ubicó en 46,6%, la de actividad —las personas que buscan emplearse— fue de 56,3% y el desempleo aumentó a 17,3%.

Solamente ese departamento, además de Río Negro, Paysandú y Durazno, tuvieron tasas de desocupación de dos dígitos.

4,2%

El volumen físico producido por el sector fabril fue en junio un 4,2% mayor que en igual mes del año anterior.

Ese crecimiento de la actividad industrial se dio, sin embargo, con menos personal ocupado (-1,4%), aunque con más horas trabajadas por los obreros (1,5%), según los índices del Instituto Nacional de Estadística.

6.079

Julio fue el mes con más vehículos cero kilómetro vendidos en lo que va del año: 6.079.

Según estadísticas de la Asociación de Comercio Automotor, el incremento fue de casi 20% respecto al mismo mes de 2024.

5,5%

La mediana de la inflación esperada por los empresarios se situó en julio en 5,5% para 2025, y en 6,0% para el año móvil cerrado tanto en junio de 2026 como a junio de 2027.