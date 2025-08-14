Recaudación, desempleo por departamentos, actividad fabril, mercado automotor e inflación esperada en Uruguay en números

$ 58.339 millones
Síntesis de los principales indicadores relativos a la actividad económica en Uruguay conocidos la última semana
$ 58.339 millones
Accedé a una selección de artículos gratuitos, alertas de noticias y boletines exclusivos de Búsqueda y Galería.
El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] contactarte por WhatsApp acá
En julio, la Dirección General Impositiva recaudó $ 58.339 millones, una suba nominal de 7,1% frente al mismo mes de 2024. Descontado el efecto de la inflación, el crecimiento interanual de la recaudación bruta fue de 2,5%.
La recaudación neta de los tributos reintegrados a los contribuyentes también aumentó 2,5%.
17,3%
El mercado laboral de Treinta y Tres presentó en abril-junio los peores indicadores de todos los departamentos: la tasa de empleo —los puestos de trabajo— se ubicó en 46,6%, la de actividad —las personas que buscan emplearse— fue de 56,3% y el desempleo aumentó a 17,3%.
Solamente ese departamento, además de Río Negro, Paysandú y Durazno, tuvieron tasas de desocupación de dos dígitos.
4,2%
El volumen físico producido por el sector fabril fue en junio un 4,2% mayor que en igual mes del año anterior.
Ese crecimiento de la actividad industrial se dio, sin embargo, con menos personal ocupado (-1,4%), aunque con más horas trabajadas por los obreros (1,5%), según los índices del Instituto Nacional de Estadística.
6.079
Julio fue el mes con más vehículos cero kilómetro vendidos en lo que va del año: 6.079.
Según estadísticas de la Asociación de Comercio Automotor, el incremento fue de casi 20% respecto al mismo mes de 2024.
5,5%
La mediana de la inflación esperada por los empresarios se situó en julio en 5,5% para 2025, y en 6,0% para el año móvil cerrado tanto en junio de 2026 como a junio de 2027.