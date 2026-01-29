“Retos” y “oportunidades” para las oficinas recaudadoras: desde retener personal hasta uso de IA

La atracción, retención y adecuación de los recursos humanos, la innovación en materia de nuevas tecnologías y en el uso de la inteligencia artificial (IA) para el mejor aprovechamiento de la información y la gestión de riesgos, además de aspectos como la adecuación a la nueva economía digital, la modernización de la gestión institucional y la facilitación del cumplimiento voluntario, fueron identificados por las administraciones tributarias de 20 países entre los principales retos y oportunidades que tienen por delante.

Eso surgió del Encuentro de Administradores Tributarios del Centro Interamericano de Administraciones Tributarias ( CIAT ) realizado en Montevideo , del 15 al 17 de octubre pasado, organizado por esa institución intergubernamental con la colaboración de la Agencia Española de Cooperación Internacional y la Dirección General Impositiva ( DGI ) uruguaya.

A diferencia de otros eventos en los que el foco se sitúa en las presentaciones preprogramadas por parte de las administraciones y organismos participantes, dejando algún espacio más reducido para el debate, para esa ocasión el CIAT organizó una “reflexión colectiva, abierta, interactiva e iterativa sobre la gestión de los impuestos desde una perspectiva de 360 grados” en torno a cinco bloques temáticos: los recursos humanos, la tecnología, la gestión de riesgos y auditoría, la gestión institucional y el sistema fiscal. Después de una instancia de discusiones entre representantes de las delegaciones, y al final de cada sesión, los moderadores se desplazaron, a modo de carrusel, a otro grupo de participantes, de forma que tras cinco rondas todos intervinieran en el debate de todos los bloques, enriqueciendo el listado de 120 retos y oportunidades. Luego se realizó una encuesta sobre cada uno, con una valoración entre cero (menor importancia) y diez (máxima importancia) para reflejar la valoración particular de cada administración tributaria.

El director de Rentas de Uruguay junto a autoridades del CIAT en el evento de octubre en Montevideo.

Los resultados de este trabajo fueron presentados este mes en el documento titulado Oportunidades y desafíos de las administraciones tributarias. Encuentro de Administradores Tributarios del CIAT 2025, donde se indican los puntajes medios de los 120 retos y oportunidades. Las valoraciones se presentan sin identificar a cada una de las oficinas impositivas que participaron de esta dinámica (de Argentina, Barbados, Bolivia, Brasil, Chile, Ecuador, El Salvador, España, Guatemala, Marruecos, Países Bajos, Panamá, Paraguay, Portugal, República Dominicana y Surinam, y de Uruguay como anfitrión).

La puntuación media de todos los retos y oportunidades en el total de los bloques temáticos fue de 7,3.

Los bloques temáticos

En materia de recursos humanos, las potenciales carencias en materia de personal encabezan las preocupaciones y pueden derivarse de múltiples causas. En primer lugar, el riesgo de pérdida de “talento” (ya sea por jubilaciones, incapacidad de competir en materia salarial, falta de atractivo de las condiciones de trabajo o el efecto del cambio generacional), con una puntuación media de 8,2, siete administraciones le dieron la puntuación máxima.

Encabezando la tabla en cuanto a la tecnología se encuentra el reto de alcanzar lo que se denomina “seguridad integral”, entendida como fortalecer la protección frente a amenazas internas y externas, gestionar vulnerabilidades de forma continua y desarrollar mecanismos de resiliencia operativa. Este asunto recibió una puntuación media de 8,3 y nueve administraciones le otorgaron el máximo.

Entre los ámbitos de oportunidad en materia tecnológica destacó el uso de la inteligencia artificial “para servicios al contribuyente” y para el “control tributario”.

En el bloque referido a la “gestión de riesgos”, el “desarrollo de las capacidades de los servidores públicos”, la “evaluación del impacto para una adecuada segmentación”, la “adopción de un enfoque preventivo y prospectivo” y la “selección oportuna de las acciones de tratamiento” surgieron como los retos más resaltados, con puntuaciones por encima de ocho en todos los casos. A su vez, el “desarrollo de algoritmos para minar información y aportar calidad a los datos” fue la oportunidad con mayor puntaje (8,5).

Gestión institucional

Respecto de la gestión institucional, los retos principales para las administraciones tributarias son la “simplificación de los procesos” y la “mejora” de los costos de cumplimiento para el pago de impuestos. Por el lado de las oportunidades, surgieron aspectos como la “confianza del ciudadano contribuyente”, la “credibilidad y transparencia con respeto al debido proceso administrativo” y la “trazabilidad de la información con las nuevas tecnologías”.

El documento del CIAT explica que el bloque temático referido al “sistema fiscal” indagó sobre el entorno donde operan las administraciones de impuestos —entendido en sentido amplio, tanto nacional como internacional—, el cual, si bien cae generalmente fuera de su ámbito de competencias, más cercano a la política tributaria, “puede condicionar de forma relevante su actividad”. En este ámbito, como reto más relevante —con una puntuación media de 8,8— surgió la “legislación y gestión de criptoactivos”.

Por el lado de las oportunidades, sobresalieron asuntos como la “simplificación y modernización de la normativa y la comunicación tributaria”, los “incentivos al cumplimiento voluntario” y la “reducción de la litigiosidad y fomento del cumplimiento voluntario”.