Santo pescado

Aunque muchos tenemos la rambla y ríos o arroyos incorporados a nuestro paisaje cotidiano, que en verano nos apiñamos en las playas, que ahora exploramos si hay hidrocarburos rentables en el subsuelo marítimo y que la polémica compra de unas patrullas oceánicas captura parte de la agenda política, en general los uruguayos visualizamos al país coloreado como una verde pradera. Esa postura de espaldas al mar se refleja en el subdesarrollo de actividades productivas como la pesca y también en nuestra dieta.

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¿Por qué comemos poco pescado —salvo en días especiales, como el próximo Viernes Santo—, pese a que es un alimento muy saludable (cuyo consumo en las cantidades recomendadas reduciría gastos médicos, personales y públicos, en un país con preeminencia de enfermedades cardiovasculares)? ¿Faltan políticas que nos pongan de cara al mar y favorezcan un mejor aprovechamiento de sus recursos, también por parte de los pescadores artesanales y recreativos?

En esta entrega de Detrás de los números me sumerjo entre datos y opiniones expertas explorando respuestas; soy Ismael Grau, editor de Economía en Búsqueda y autor de esta newsletter a la pesca de lectores curiosos.

Uruguay tiene bajo su soberanía —con distintos alcances jurisdiccionales— un área marítima de 205.688 km², mayor a la superficie terrestre nacional (176.215 km²). Pero parece que no lo tenemos muy incorporado.

Para concientizar sobre la importancia de los recursos que ofrecen el mar y su subsuelo, así como su valor estratégico desde la perspectiva de nuestra soberanía, en 2024 la Administración Nacional de Educación Pública y el Ministerio de Relaciones Exteriores presentaron un nuevo mapa del país marítimo diseñado bajo el concepto “Uruguay Azul, ampliando horizontes”. La lámina se distribuiría en 3.500 centros educativos.

En otros ámbitos, conexos con lo productivo, la preocupación tiene el mismo fondo. “Uruguay tiene más agua que tierra, pero seguimos estando de espaldas al mar”, lamentó Yamila Olivera, directora de la Dirección Nacional de Recursos Acuáticos (Dinara) del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP), cuando el año pasado expuso ante una comisión del Parlamento la situación del sector pesquero industrial. El diagnóstico fue el de un rubro que hace agua por varios lados: menos barcos (unos 50) y parte de la flota ya vieja (una antigüedad promedio superior a los 35 años); pocas empresas (también en la fase industrial, sin Fripur desde hace más de una década); caída de la ocupación (de 3.000 trabajadores en 2020 a 2.000); y frecuentes conflictos laborales. Según otras fuentes, la carga tributaria, ciertas regulaciones y el envejecimiento del personal —en particular de los patrones de mar— agregan problemas de navegabilidad a esta actividad.

“Lo único que hemos conseguido en estos últimos tiempos es tener un sector que no genera ningún ambiente de inversión”, acotó el subsecretario del MGAP, Matías Carámbula. Reconociendo también debilidades institucionales, dijo que a esa sigla quizás le sobre la P.

Timoneado por esa cartera, el gobierno ha dicho que impulsará un “plan nacional de desarrollo pesquero y acuícola”. Un insumo será el “Diagnóstico integral del sector pesquero de Uruguay”, una consultoría que debería empezar pronto, contratada por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) y el Centro de Información y Asesoramiento sobre la Comercialización de los Productos Pesqueros en América Latina y el Caribe (Infopesca) en coordinación con la Dinara.

En 2023, el Centro de Estudios de la Realidad Económica y Social (Ceres) publicó un interesante aporte analítico y propositivo —que incluye, por ejemplo, la creación del Instituto Nacional de Pesca, similar al INAC existente para promocionar las otras carnes— con el objetivo de sacar a flote a la cadena pesquera.

A lo largo del siglo pasado hubo múltiples intentos de impulsar esta actividad; incluso, un joven Gabriel Oddone, desde el Instituto de Desarrollo Social trabajó en un plan de desarrollo para la pesca artesanal pergeñado por algunos tupamaros. Aquella fue su primera aproximación a ellos y a la consultoría privada, trampolín para su actual desembarco en el Ministerio de Economía.

Mala espina

El mal momento por una espina atravesada en mi garganta cuando era niño me dio la excusa para renegar del pescado durante años. Con el tiempo empecé a comerlo dos o tres veces al mes, aunque soy de los que, como la mayoría de los uruguayos, prefieren en el plato una milanesa mugiente antes que una posta de merluza.

Esa característica de nuestra dieta es mezcla de una tradición culinaria aferrada a la carne vacuna y de una oferta de pescado restringida —especialmente en departamentos alejados de la costa— y un poco más cara debido, aparentemente, a esa deriva en la que ha estado el sector pesquero nacional.

Consumo Carnes Tomado del estudio "Consumo aparente de pescado en Uruguay", publicado en 2025 por el MGAP.

Algo de eso está planteado con datos en el estudio Consumo aparente de pescado en Uruguay, hecho por un economista de la Oficina de Programación y Política Agropecuaria (Opypa) y publicado en diciembre pasado. Rodrigo Marrero señala que mientras el consumo promedio en países costeros y con tradición pesquera supera los 20 kilos por persona al año, en Uruguay ha sido históricamente bajo y lo calculó para el período 2014-2023 en 3,4 kilos, lejos de la recomendación de la Organización Mundial de la Salud y del promedio mundial, cercano a 20 kilos.

El pescado es fuente de proteínas y grasas saludables, y también de ácidos grasos omega 3 de cadena larga, yodo, selenio, calcio, hierro, zinc y varias vitaminas. Comer al menos dos raciones semanales reduce riesgos de enfermedades coronarias, mientras que los hijos de mujeres que consumen pescado o mariscos durante el embarazo mejoran su desarrollo neurológico y en la lactancia eleva la calidad de las grasas de la leche materna. Además, colabora a enfrentar problemas de salud mental.

Otra ventaja, en este caso ambiental: los sistemas alimentarios acuáticos emiten menos gases de efecto invernadero que la producción de otras proteínas animales.

Entonces, ¿por qué comemos en general poco pescado —con brechas a favor de Montevideo respecto del interior, y de los hogares de ingresos más altos en relación con los quintiles bajos— en contraste con los 100 kilos anuales promedio de consumo de carnes bovina, aviar y porcina?

Carnes Precios Comparativo de precios por kilo de merluza y algunos cortes vacunos. Tomado del estudio "Consumo aparente de pescado en Uruguay", publicado en 2025 por el MGAP.

Según el técnico de la Opypa, la inestabilidad en la producción pesquera nacional y su enfoque volcado a la exportación “debilita la oferta local”, sumado a que hay otras fuentes de proteína animal con mejor disponibilidad y relativamente más baratas, explican el “escaso desarrollo del consumo de pescado y la cultura culinaria asociada”. Así, los productos del mar solo logran “protagonismo (en nuestros platos) un día al año, el Viernes Santo”.

Resume que incrementar los niveles de consumo de pescado requeriría contemplar tanto los aspectos productivos y de distribución —asegurando el abastecimiento en todo el territorio nacional a precios competitivos— como los socioculturales, mediante campañas de educación y comunicación, y pone como ejemplos el plan Del Mar a mi Mesa de Chile, el programa A comer Pescado de Perú —el país sudamericano con mayor consumo de pescado— o, en Brasil, Coma mais Peixe y la Semana del Pescado, en la que participan también supermercados, restaurantes y proveedores.

De acuerdo. Pero creo que, como el ingreso familiar medio obliga a cuidar mucho los pesos para llegar a fin de mes, para lograr cambios significativos en los hábitos deberían tirarnos un anzuelo por el lado de los precios.

Consultado para esta newsletter, Marrero me aclaró que, respecto del asunto del precio, su análisis se queda en la orilla. Igualmente, tiró una línea: “No hemos logrado aún las economías de escala necesarias en la venta minorista para reducir costos” y estudios previos señalan también la “cantidad de intermediarios como determinantes”. Por otro lado, los “desarrollos de acuicultura vigentes hoy se enfocan más en nichos internacionales de lujo que en la mesa del uruguayo”.

Vuelvo a escribirte en un mes.

¡Saludos!

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