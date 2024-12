Se reeditó la influencia del “ciclo político” en lo fiscal, pese a la regla, señala la Universidad Católica

“Al cotejar los datos de 2019 con los últimos disponibles surge que los ingresos del sector público no financiero subieron en 2,0% del PIB, destacándose los aumentos registrados en DGI (0,7 puntos) y BPS (0,6 puntos)”, profundiza. Los egresos primarios —antes de intereses— y aquellos de tipo de corrientes —sin considerar las inversiones— aumentaron en 1,1% del PIB, sobre todo en pasividades (0,6 puntos) y en las transferencias (0,4 puntos). En cambio, acota, el gasto en remuneraciones “solo subió en 0,1 puntos y los gastos no personales no cambiaron en términos del PIB”.

En cuanto a las inversiones, se registró una reducción de 0,1 puntos del Producto. Sobre este rubro, el Observatorio aclara que una parte de la inversión pública —que “creció visiblemente”— queda por fuera de los números fiscales, en el ámbito de la Corporación Vial del Uruguay.

Por último, el resultado fiscal por fuentes de financiamiento —“por debajo de la linea”, es decir, según las variaciones en la deuda pública— mostraba a agosto un déficit fiscal de 4,7% del PIB.

El responsable del Observatorio de Coyuntura Económica de la UCU es el economista Javier de Haedo.