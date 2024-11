“No sé” si “es viable” una “nueva mezcla” de las políticas para gestionar la economía, dice De Haedo

—Lo que he visto es que el ministro designado (Gabriel Oddone) ha hablado de no retroceder en lo que se ha logrado, que ha costado mucho. Y un poco va en línea con lo que yo decía: el costo, el daño colateral ha sido grande en materia de competitividad; ya que se bajó este escalón (de la inflación), bueno, hay que consolidar eso y de ser posible dar algún paso más. Pero al mismo tiempo también habla de buscar mejorar el tipo de cambio real, con lo cual imagino que debe estar pensando en una mezcla de políticas económicas distintas a la que ha sido la dominante, no de este gobierno, sino de mucho tiempo a esta parte, que es una política monetaria más contractiva y una política fiscal y salarial más expansiva. Yo no sé si la economía política de una nueva mezcla es viable; no la veo fácil y hay que ver también el contexto internacional en el cual esto se da. Pero yo no veo para nada que las expectativas de los agentes económicos hayan cambiado con el resultado electoral, primero porque creo que ya estaba descontado quién iba a ganar. Segundo, no veo por qué va a cambiar cuando se está hablando de un equipo de gente seria. Falta conocer las otras designaciones, pero bueno, no imaginaría algo muy disonante con el ministro.