  • Cotizaciones
    lunes 04 de mayo de 2026

    ¡Hola !

    En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, tu plan tendrá un precio promocional:
    $ Al año*
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
    * Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

    ¡Hola !

    En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, por los próximos tres meses tu plan tendrá un precio promocional:
    $ por 3 meses*
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
    * A partir del cuarto mes por al mes. Podés cancelar el plan en el momento que lo desees
    stopper description + stopper description

    Tu aporte contribuye a la Búsqueda de la verdad

    Suscribite ahora y obtené acceso ilimitado a los contenidos de Búsqueda y Galería.

    Suscribite a Búsqueda
    DESDE

    UYU

    299

    /mes*

    * Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

    ¡Hola !

    El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá

    PIT-CNT reclamó al gobierno “señales claras” y anunció movilización por reducción de la jornada laboral y por la rendición de cuentas

    Joselo López dijo que están “preocupados” y van a estar movilizados para que no haya ajustes en la rendición de cuentas; Javier Díaz afirmó que van a “luchar a brazo partido” por una semana laboral de 40 horas

    Militantes en el acto del Día de los Trabajadores.

    Militantes en el acto del Día de los Trabajadores.

    FOTO

    Daniel Rodríguez / adhocFOTOS
    Búsqueda | Redacción Búsqueda
    Por Redacción Búsqueda

    Con un cielo nublado que por momentos amenazó con la posibilidad de lluvia y por otros dejó asomar el sol, el PIT-CNT llevó a cabo el acto del Día de los Trabajadores en la esquina de avenida Libertador y Ramón Escobar, de espaldas al Palacio Legislativo. El presidente Yamandú Orsi, la vicepresidenta Carolina Cosse, y el secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez, escucharon la oratoria del movimiento sindical, entre varios legisladores, ministros y jerarcas de organismos que concurrieron.

    Leé además

    Acto del 1º de mayo de 2025.
    Día de los Trabajadores

    Joselo López planteará en el Primero de Mayo la necesidad de adaptar la estructura del PIT-CNT al “nuevo mundo del trabajo”
    Sede central del Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU).
    INAU

    El INAU revisa la adopción de un niño por parte de Giuseppe Cipriani, un proceso en el centro de una polémica en Italia

    Por Macarena Saavedra

    Los oradores fueron José Lorenzo López, de la Confederación de Organizaciones de Funcionarios del Estado (Cofe); Nathalie Barbé, de la Asociación de Trabajadores de la Seguridad Social (ATSS); y Javier Díaz, del Sindicato Único Nacional de la Construcción y Anexos (Sunca). La consigna fue “1º de Mayo antimperialista. Por trabajo y salario. Uruguay es su gente”.

    20260501NC_018
    Marcelo Abdala y Yamandú Orsi en el acto del Día de los Trabajadores.

    Marcelo Abdala y Yamandú Orsi en el acto del Día de los Trabajadores.

    Además del acto en avenida Libertador, el PIT-CNT organizó unos 30 actos más en el interior del país. Dirigentes del Secretariado Ejecutivo y de la Mesa Representativa participaron en la oratoria de varios de ellos junto con dirigentes locales.

    Alerta por rendición de cuentas

    López, secretario general del PIT-CNT, hizo en su intervención un balance del primer año de gobierno. El cambio de signo político, dijo, “generó expectativas y renovó esperanzas”. Sin embargo , afirmó: “No descubro nada si digo que muchas de esas expectativas no se han colmado”. En la misma línea, sostuvo que “los trabajadores organizados y el pueblo” necesitan “señales claras” de parte del gobierno que les permitan “seguir soñando”.

    El dirigente destacó la madurez que mostró el movimiento sindical tanto en la ronda de los Consejos de Salarios como en la negociación en el sector público. Sobre el presupuesto, López dijo que el movimiento sindical coincide en la “orientación” del gobierno para “distribuir los incrementos” poniendo acento en la atención a la infancia. Pero al mismo tiempo criticó el aumento de recursos que dispuso el Poder Ejecutivo: “Fue muy magro para las expectativas que teníamos, no solo los trabajadores públicos sino gran parte del pueblo uruguayo”.

    Con ese antecedente, López afirmó que están en alerta ante expresiones del ministro de Economía, Gabriel Oddone, que no descarta que la próxima rendición de cuentas incluya algún ajuste. “Eso no solo nos preocupa sino que nos va a tener movilizados para intentar que esa idea no prospere y se cumpla lo prometido”, advirtió.

    20260501_MZZ_13668

    Reducción de la jornada, pobreza infantil y seguridad social

    El cierre del proceso de Diálogo Social convocado por el gobierno sobre el sistema de seguridad social estuvo presente en los discursos de los tres oradores. López y Díaz destacaron la importancia de varios de los acuerdods alcanzados, reivindicaron la incidencia que tuvo el movimiento sindical en ellos y advirtieron que exigirán que las recomendaciones se lleven a la práctica.

    “Sería un bochorno que el resultado terminara en un papel y no se concretara en normas, leyes y decretos”, dijo Díaz. Entre los “avances” alcanzados destacó la posibilidad de retiro a los 60 años y la modificación en el alcalde del trabajo de las AFAP.

    “Si bien las AFAP no se eliminan, consideramos un avance en la dirección correcta que el pilar de ahorro individual esté al menos regulado por parámetros de calidad en la gestión, las inversiones, y por tanto en materia de mejora de la suficiencia de las prestaciones”, afirmó, y dijo que espera concreciones para el segundo semestre del año.

    Nathalie Barbé abordó el tema con una perspectiva más crítica. La secretaria de Conflictos y Relaciones Laborales del PIT-CNT recordó los tres puntos centrales del plebiscito que promovieron y se votó junto con las elecciones nacionales: la eliminación de las AFAP, volver a establecer la edad de retiro en 60 años, y la equiparación de las jubilaciones mínimas al salario mínimo. Hizo énfasis en que casi un millón de personas apoyaron esa iniciativa y dijo que no lograron un respaldo mayor porque los detractores “jugaron sucio”.

    Barbé remarcó que las AFAP “siguen existiendo y lucrando” y advirtió que van a seguir luchando hasta “que se vayan” y hasta que exista una “seguridad social justia y solidaria”.

    “Acá nadie bajó ninguna bandera, nadie claudicó”, insistió, y remató con un “nos vamos a volver a ver en las calles”.

    El discurso de Barbé estuvo centrado en las dificultades de empleo que atraviesa el país y en los conflictos que se viven en diferentes sectores. Reclamó un control más riguroso del gobierno contra empresas que violentan normas de salud y seguridad laboral y ejercen persecución sindical.

    “Nada de esto está aislado. Es parte de una misma lógica: cuando hay ganancias se privatizan pero cuando hay pérdidas se socializan. Y siempre pretenden que paguemos los mismo”, concluyó luego de enumerar situaciones críticas en distintas áreas de actividad.

    20260501_MZZ_13836

    La reducción de la jornada laboral sin pérdida de salario y la propuesta de un gravamen al 1% más rico de la sociedad a través de una sobretasa en el Impuesto al Patrimonio de las Personas Físicas, son dos iniciativas centrales del PIT-CNT y tuvieron protagonismo en la oratoria.

    Díaz anunció que van a “luchar a brazo partido para conquistar” una semana laboral de 40 horas sin pérdida de salario. Además, reclamó al gobierno que vuelva a presentar el proyecto de ley sobre el tema al que le había dado ingreso al Parlamento durante la legislatura pasada.

    Sobre el impuesto al 1% más rico, López lamentó que por ahora las autoridades del gobierno hayan “desestimado” la propuesta y consideró que “no deberían amputarse ninguna herramienta” para combatir la pobreza infantil. Díaz agregó que iniciarán un proceso de discusión a nivel social sobre este tema y dijo que están abiertos a debatir sobre alternativas que compartan el mismo objetivo.

    “Esto que es muy modesto para ese 1% más rico, para nosotros es más que importante porque implica la posibilidad cierta de recaudar entre 0,5 y 1% del PIB y decir que entre 5 y 10 años estamos combatiendo la pobreza en los niños y en la infancia”, insistió.

    20260501_MZZ_13859

    Estados Unidos y el silencio

    Los oradores del 1º de mayo reivindicaron el espíritu internacionalista del PIT-CNT. Desde esa perspectiva dedicaron varios minutos al análisis del contexto internacional. En particular aludieron a la “agresividad” de Estados Unidos. López dijo que la política de Donald Trump “recupera lo peor de la Doctrina Monroe” y quiere convertir América Latina en “un reservorio de recursos”. Criticó la intervención militar en venezuela, la “ofensiva” contra Cuba, y la incidencia en procesos electorales como sucedió en Argentina.

    “Nuestro país no está a salvo de este peligro y el silencio y la inacción no puede ser una acción”, dijo, como advertencia al gobierno. En un sentido similar, Díaz afirmó que “ante esta imposición de la barbarie los trabajadores no nos vamos a parar ni del lado del miedo ni de la indiferencia”, sino con “unidad y movilización”. Según dijo, el PIT-CNT planteó en la Coordinadora de Centrales Sindicales de Cono Sur promover en los próximos días manifestaciones en las calles “por la paz y contra el imperialismo”.

    ¿Es un patrón?

    López dedicó un pasaje de su discurso a hacer una “profunda autocrítica” sobre la estructura del PIT-CNT y la representación real de los trabajadores en la realidad actual. “Debemos repensarnos como organización que nuclea a los trabajadores. Hay que pensar a la ofensiva y proponer una revolución al interior de nuestro movimiento sindical que nos permita llegar a la mayor cantidad de trabajadores”.

    El dirigente planteó su preocupación porque el trabajo “cambió sustancialmente su forma en Uruguay”, pero el PIT-CNT no. Así, hay formas “dependiente, independiente, subcontratos, tercerizaciones, emprendedores, micro empresarios”, que quedan por fuera del panorama del movimiento sindical pese a que ofrecen su “fuerza de trabajo al capital”. Por error, añadió, se los considera como parte de la patronal.

    “¿Es correcto pensar que una persona cuyo patrimonio es un vehículo en el cual entrega mercadería es un patrón? ¿Cuál sería su medio de producción? ¿Contratar una persona que es un familiar lo convierte en un patron? Para nosotros la respuesta es no”, dijo.

    20260501_MZZ_13778

    También se refirió a los trabajadores migrantes y a sectores como las TICS, donde el PIT-CNT también tiene dificultades de representación. Para López deben “acercar a estos trabajadores” y seguramente la forma de hacerlo no es “proponiéndoles que se unan a medidas sindicales” pensadas para otras lógicas que se ajustan a la medida de sindicatos más fuertes.

    Una idea que propuso para empezar a establecer un vínculo es “instalar centros de referencia” del PIT-CNT en el territorio “para que los trabajadores que no están dentro de las estructuras del movimientio sindical puedan hacer consultas sobre normas que lo protegen, salud y seguridad, generando espacios colectivos de organización”.

    Orsi: "caricias" y "palos"

    20260501_MZZ_13967

    Consultado en rueda de prensa tras el acto, Orsi dijo que encontró en las oratorios cosas con las coincide y otras con las que no. “Es la tónica siempre tiene el 1º de mayo, no siempre son caricias y no siempre son palos, es una mezcla de cosas, y tiene que ver con la independencia de clase”, declaró.

    Sobre el cuestionamiento de López a que el gobierno no colma las expectatvias generadas, el presidente consideró la afirmación como “esperable”.

    El secretario de Presidencia se expresó en un tono similar. “Ha sido un acto como los de siempre, donde hay reinvidicaciones y reconocimeintos también a los avances. Nos obliga a seguir trabajando para que en el Uruguay haya un trabajo más digno”, afirmó.

    Selección semanal
    Logística

    ANP dio visto bueno a proyecto de Buquebus para concesión de terminal de pasajeros y cruceristas

    Por Redacción Búsqueda
    Diálogo social

    El Ministerio de Economía se pone al frente de la reforma de la seguridad social

    Por Redacción Búsqueda
    Sistema financiero

    Bandes Uruguay dice que tiene una “estructura más robusta”; volvió a perder en 2025

    Por Redacción Búsqueda
    Finanzas públicas

    Ministerio de Economía reunió a agentes para analizar “agenda” de desarrollo del mercado de capitales

    Por Redacción Búsqueda

    Te Puede Interesar

    Una obra de construcción de viviendas.

    Hay “mayor percepción de riesgo” de lavado de activos entre agentes del negocio inmobiliario, dice la UIAF

    Por Redacción Búsqueda
    El presidente estadounidense Donald Trump sale de la Casa Blanca rumbo a Florida en Washington, D.C., EE.UU., el 1 de mayo de 2026. 

    Políticas de Trump impulsan la energía verde a nivel mundial

    Por Tej Parikh
    El presidente de la Conmebol, Alejandro Domínguez, junto al presidente de la FIFA, Gianni Infantino, durante la firma de documentos relacionados al Mundial 2030. 
    Video

    Cinta de capitán y festejo familiar: la presión de Conmebol a FIFA para que Uruguay tenga más partidos en 2030

    Por Juan Francisco Pittaluga
    Expediente del MEC sobre el Club Atlético Peñarol.

    El fútbol es “un hierro caliente” para el MEC, que en el último tiempo se vio “inundado” de denuncias

    Por Nicolás Delgado